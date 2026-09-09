«Герофарм» отказался от иска к Wildberries

К моменту подачи исков спорные карточки были удалены как с Wildberries, так и с Ozon, сообщал ранее «Герофарм». Однако по словам представителя фармацевтической компании, по остальным компаниям ситуация не изменилась – с ними судебный процесс продолжается в стандартном режиме. «От них никаких предложений по досудебному урегулированию не поступало, но мы открыты для диалога», – говорит представитель «Герофарма».