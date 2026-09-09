«Герофарм» отказался от иска к Wildberries
Фармацевтическая компания «Герофарм» решила отозвать иск к объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) после того, как маркетплейс удалил карточки товаров с названиями, созвучными с препаратами производителя. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель первой. По его словам, на данный момент заявление об отзыве иска подано и рассматривается судом.
Само решение было принято по итогам переговоров сторон. В «Герофарме» пояснили, что Wildberries удалил спорные карточки еще до обращения фармпроизводителя в суд. Компании также договорились продолжить совместную работу над механизмами выявления и блокировки товаров и информации, которые могут вводить покупателей в заблуждение. «Кроме простого удаления товаров важна готовность площадок постоянно улучшать свои методики борьбы с контрафактом», – добавил представитель истца.
Представитель Wildberries подтвердил «Ведомостям» отзыв иска со стороны «Герофарма», а также достигнутые компаниями договоренности о дальнейшем взаимодействии.
В августе 2026 г. «Герофарм» подал в Арбитражный суд Москвы иски к ООО «Амбрелла» (производитель биологически активных и пищевых добавок из Бийска, Алтайский край), московскому ООО «Русдона» (производитель пищевых добавок) и индивидуальному предпринимателю Розе Героевой из Ингушетии, а также к юрлицам маркетплейсов Wildberries и Ozon – ООО «РВБ» и ООО «Интернет решения». Об этом тогда писал «РБК Петербург» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.
Поводом для обращения в суд стало появление на маркетплейсах биологически активных добавок (БАД) с названиями, идентичными или созвучными с препаратами «Герофарма» седжаро и семавик некст. Компания считала, что такие названия могут вводить покупателей в заблуждение.
Семавик – препарат на основе семаглутида, который применяется для снижения веса. Это же действующее вещество лежит в основе оземпика. Седжаро содержит тирзепатид. В «Герофарме» ранее предупреждали, что на фоне высокого спроса на препараты для снижения веса производители БАД могут использовать узнаваемость их названий для продвижения собственной продукции.
К моменту подачи исков спорные карточки были удалены как с Wildberries, так и с Ozon, сообщал ранее «Герофарм». Однако по словам представителя фармацевтической компании, по остальным компаниям ситуация не изменилась – с ними судебный процесс продолжается в стандартном режиме. «От них никаких предложений по досудебному урегулированию не поступало, но мы открыты для диалога», – говорит представитель «Герофарма».
Представитель Ozon заявил «Ведомостям», что еще до иска «Герофарма» маркетплейс начал проверку соответствующих товаров на Ozon и скрытие карточек, по которым были выявлены нарушения или отсутствовали необходимые документы.
«Герофарм» и РВБ уже сотрудничают в сфере здравоохранения. В июне 2026 г. на Петербургском международном экономическом форуме компании подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает в том числе совместные проекты по популяризации здорового образа жизни и профилактике метаболических нарушений.