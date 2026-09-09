Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LENT1 783,5+0,2%CNY Бирж.00%IMOEX2 274,08+0,37%RTSI828,45+0,04%RGBI113,77+0,08%RGBITR774,51+0,11%
Главная / Бизнес /

«Герофарм» отказался от иска к Wildberries

Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Фармацевтическая компания «Герофарм» решила отозвать иск к объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) после того, как маркетплейс удалил карточки товаров с названиями, созвучными с препаратами производителя. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель первой. По его словам, на данный момент заявление об отзыве иска подано и рассматривается судом.

Само решение было принято по итогам переговоров сторон. В «Герофарме» пояснили, что Wildberries удалил спорные карточки еще до обращения фармпроизводителя в суд. Компании также договорились продолжить совместную работу над механизмами выявления и блокировки товаров и информации, которые могут вводить покупателей в заблуждение. «Кроме простого удаления товаров важна готовность площадок постоянно улучшать свои методики борьбы с контрафактом», – добавил представитель истца.

Представитель Wildberries подтвердил «Ведомостям» отзыв иска со стороны «Герофарма», а также достигнутые компаниями договоренности о дальнейшем взаимодействии.

В августе 2026 г. «Герофарм» подал в Арбитражный суд Москвы иски к ООО «Амбрелла» (производитель биологически активных и пищевых добавок из Бийска, Алтайский край), московскому ООО «Русдона» (производитель пищевых добавок) и индивидуальному предпринимателю Розе Героевой из Ингушетии, а также к юрлицам маркетплейсов Wildberries и Ozon – ООО «РВБ» и ООО «Интернет решения». Об этом тогда писал «РБК Петербург» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

В России снижается количество продавцов и кассиров

Бизнес / Торговля и услуги

Поводом для обращения в суд стало появление на маркетплейсах биологически активных добавок (БАД) с названиями, идентичными или созвучными с препаратами «Герофарма» седжаро и семавик некст. Компания считала, что такие названия могут вводить покупателей в заблуждение.

Семавик – препарат на основе семаглутида, который применяется для снижения веса. Это же действующее вещество лежит в основе оземпика. Седжаро содержит тирзепатид. В «Герофарме» ранее предупреждали, что на фоне высокого спроса на препараты для снижения веса производители БАД могут использовать узнаваемость их названий для продвижения собственной продукции.

К моменту подачи исков спорные карточки были удалены как с Wildberries, так и с Ozon, сообщал ранее «Герофарм». Однако по словам представителя фармацевтической компании, по остальным компаниям ситуация не изменилась – с ними судебный процесс продолжается в стандартном режиме. «От них никаких предложений по досудебному урегулированию не поступало, но мы открыты для диалога», – говорит представитель «Герофарма».

Представитель Ozon заявил «Ведомостям», что еще до иска «Герофарма» маркетплейс начал проверку соответствующих товаров на Ozon и скрытие карточек, по которым были выявлены нарушения или отсутствовали необходимые документы.

«Герофарм» и РВБ уже сотрудничают в сфере здравоохранения. В июне 2026 г. на Петербургском международном экономическом форуме компании подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает в том числе совместные проекты по популяризации здорового образа жизни и профилактике метаболических нарушений.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её