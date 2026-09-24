«М.Видео» с партнерами создали платформу для онлайн-продаж

«М.Видео» вместе с «Холодильник.ру» и другими партнерами разрабатывает платформу, в рамках которой независимые витрины будут работать по единым технологическим стандартам, об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор первой компании Владислав Бакальчук. По его словам, это позволит им получить доступ к ассортименту, логистике и сервисам друг друга. То есть товары одного участника системы смогут появляться на витринах другого и наоборот. К самой площадке смогут подключаться банки, омниканальные ритейлеры, интернет-магазины, социальные сети и другие онлайн-сервисы, утверждает Бакальчук.