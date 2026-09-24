«М.Видео» с партнерами создали платформу для онлайн-продаж

«М.Видео» с партнерами создали платформу для онлайн-продажОна позволит им продавать товары на площадках друг друга
«М.Видео» вместе с «Холодильник.ру» и другими партнерами разрабатывает платформу, в рамках которой независимые витрины будут работать по единым технологическим стандартам, об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор первой компании Владислав Бакальчук. По его словам, это позволит им получить доступ к ассортименту, логистике и сервисам друг друга. То есть товары одного участника системы смогут появляться на витринах другого и наоборот. К самой площадке смогут подключаться банки, омниканальные ритейлеры, интернет-магазины, социальные сети и другие онлайн-сервисы, утверждает Бакальчук.
Giper.fm, которая занимается продажами и продвижением брендов бытовой техники и электроники на маркетплейсах, уже интегрировалась с Omninet и создала совместную с проектом группу разработки, рассказал «Ведомостям» ее владелец Максим Плаксин. По его словам, Giper.fm делится опытом работы на разных площадках и помогает определить, какие функции нужны платформе для конкуренции на рынке. Т-банк присоединился к Omninet на старте проекта, подтвердил представитель финансовой организации. По его словам, интеграция с «М.Видео» стала одним из вариантов технической реализации модели электронной торговли.
Платформа выглядит перспективной, поскольку ее участники не пытаются создать еще один мультикатегорийный маркетплейс, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Вместо этого тот же «М.Видео» может стать торговой инфраструктурой для компаний, у которых уже есть собственная аудитория. Партнеры будут обеспечивать контакт с покупателем, а ритейлер возьмет на себя ассортимент, работу с продавцами, исполнение заказов и сервис.
По мнению Бурмистрова, жизнеспособность проекта будет зависеть прежде всего от готовности IT-платформы. Независимые витрины должны в реальном времени получать данные об ассортименте, ценах и остатках, а также поддерживать оплату, доставку и возврат товаров. При этом покупатель должен получать тоже качество обслуживания независимо от того, через какое приложение он сделал заказ.
Сотрудничество также позволяет партнерам-витринам торговать товарами при небольших первоначальных вложениях и с ограниченными рисками, считает управляющий партнер Sk Capital Станислав Колесниченко. Банку, по его словам, не потребуется самостоятельно привлекать тысячи продавцов, формировать товарный каталог и управлять ассортиментом, остатками, логистикой и гарантийным обслуживанием. В этой модели он фактически выступает витриной.
«Модель концептуально интересная и амбициозная, однако основные трудности могут быть связаны со способностью центрального участника обеспечить предсказуемые расчеты и операционную надежность, сохранив доверие со стороны селлеров», – добавляет директор Союза электронной торговли Георгий Багирян.