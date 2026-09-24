Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI857,94-0,6%RGBI112,33+0,02%CNY Бирж.12,6-0,8%IMOEX2 312,350%RGBITR768,81+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«М.Видео» с партнерами создали платформу для онлайн-продаж

Она позволит им продавать товары на площадках друг друга
Лиана Липанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«М.Видео» вместе с «Холодильник.ру» и другими партнерами разрабатывает платформу, в рамках которой независимые витрины будут работать по единым технологическим стандартам, об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор первой компании Владислав Бакальчук. По его словам, это позволит им получить доступ к ассортименту, логистике и сервисам друг друга. То есть товары одного участника системы смогут появляться на витринах другого и наоборот. К самой площадке смогут подключаться банки, омниканальные ритейлеры, интернет-магазины, социальные сети и другие онлайн-сервисы, утверждает Бакальчук.

Проект получил название Omninet, говорится на его сайте. Там сказано, что его пользователями помимо «М.Видео» и «Холодильник.ру» являются, например, Т-банк и «ПСБ-маркет», а среди его разработчиков – «Все инструменты», Hoff, Finn Flare и другие.

Giper.fm, которая занимается продажами и продвижением брендов бытовой техники и электроники на маркетплейсах, уже интегрировалась с Omninet и создала совместную с проектом группу разработки, рассказал «Ведомостям» ее владелец Максим Плаксин. По его словам, Giper.fm делится опытом работы на разных площадках и помогает определить, какие функции нужны платформе для конкуренции на рынке. Т-банк присоединился к Omninet на старте проекта, подтвердил представитель финансовой организации. По его словам, интеграция с «М.Видео» стала одним из вариантов технической реализации модели электронной торговли.

Владислав Бакальчук: «Высокая долговая нагрузка остается одним из главных вызовов»

Бизнес / Интервью

Платформа выглядит перспективной, поскольку ее участники не пытаются создать еще один мультикатегорийный маркетплейс, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Вместо этого тот же «М.Видео» может стать торговой инфраструктурой для компаний, у которых уже есть собственная аудитория. Партнеры будут обеспечивать контакт с покупателем, а ритейлер возьмет на себя ассортимент, работу с продавцами, исполнение заказов и сервис.

По мнению Бурмистрова, жизнеспособность проекта будет зависеть прежде всего от готовности IT-платформы. Независимые витрины должны в реальном времени получать данные об ассортименте, ценах и остатках, а также поддерживать оплату, доставку и возврат товаров. При этом покупатель должен получать тоже качество обслуживания независимо от того, через какое приложение он сделал заказ.

Сотрудничество также позволяет партнерам-витринам торговать товарами при небольших первоначальных вложениях и с ограниченными рисками, считает управляющий партнер Sk Capital Станислав Колесниченко. Банку, по его словам, не потребуется самостоятельно привлекать тысячи продавцов, формировать товарный каталог и управлять ассортиментом, остатками, логистикой и гарантийным обслуживанием. В этой модели он фактически выступает витриной.

«Модель концептуально интересная и амбициозная, однако основные трудности могут быть связаны со способностью центрального участника обеспечить предсказуемые расчеты и операционную надежность, сохранив доверие со стороны селлеров», – добавляет директор Союза электронной торговли Георгий Багирян.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте