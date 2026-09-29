Инвестиции в добычу нерудного сырья в России в 2026 году могут снизиться на 20%Инвесторы откладывают проекты из-за падения спроса в строительстве и дорогих кредитов
Инвестиции в добычу и переработку нерудных полезных ископаемых (гранит, известняк, мрамор, гравий, графит, песок и др.) в России в 2026 г. снизятся на 20% к уровню прошлого года и составят 26,3 млрд руб. Такой прогноз приводят в исследовании, подготовленном для «Ведомостей», аналитики информационно-аналитической платформы «Инвестиционные проекты» (группа ПКР).
В исследовании учтены проекты по добыче и переработке как общераспространенных нерудных полезных ископаемых, так и специализированных, таких как каолины, стекольное сырье и пр. При этом не учитывались инвестиции в проекты по добыче углеводородов, угля, сырья для производства удобрений, а также алмазов. Эксперты поясняют, что инвестиции в ряд крупных проектов в отрасли были завершены в прошлом году и начале этого года, а реализация части проектов переносится из-за сложных макроэкономических условий.