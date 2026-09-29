Инвестиции в добычу нерудного сырья в России в 2026 году могут снизиться на 20%

В исследовании учтены проекты по добыче и переработке как общераспространенных нерудных полезных ископаемых, так и специализированных, таких как каолины, стекольное сырье и пр. При этом не учитывались инвестиции в проекты по добыче углеводородов, угля, сырья для производства удобрений, а также алмазов. Эксперты поясняют, что инвестиции в ряд крупных проектов в отрасли были завершены в прошлом году и начале этого года, а реализация части проектов переносится из-за сложных макроэкономических условий.