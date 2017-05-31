Поможет ли малому бизнесу страхование счетов в банках

ЦБ, АСВ и Минфин сделали подарок малому бизнесу ко Дню российского предпринимательства – наконец-то объявили о запуске страхования счетов и депозитов малого и среднего бизнеса (МСБ). Причем без исключений и специальных условий, без ограничений на группы банков (рассматривался, в частности, вариант включения в систему гарантирования только банков с базовой лицензией, т. е. небольших учреждений с ограниченным кругом операций и капиталом от 300 млн руб.). Лимит будет установлен на том же уровне, что для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (для последних страхование вкладов уже действует) – 1,4 млн руб.

Инициативе страхования вкладов малого бизнеса много лет – это одна из самых старых из до сих пор не реализованных идей в банковском регулировании. Каждый раз, когда отзывали лицензию у банка из первой сотни, тема эта так или иначе поднималась: в самых тяжелых случаях (Мастер-банк, группа «Лайф», Татфондбанк и др.) вопрос потерь малого бизнеса был очень чувствителен. Из бизнес-темы он выходил на уровень социальный и политический – собирались инициативные группы, движения «обманутых» вкладчиков-предпринимателей.

Действительно ли для малого бизнеса потери при отзыве лицензии банков были критичны?