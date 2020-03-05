Как коронавирус повлиял на сырьевой импорт Китая
В конце февраля спотовые котировки Urals с поставкой в Северо-Западной Европе впервые с июля 2017 г. опустились ниже $50 за баррель. Причиной, как и в случае с ценой марки Brent, также достигшей почти трехлетнего минимума, стали опасения вокруг эпидемии коронавируса. Она может привести к снижению импорта со стороны Китая – второго по величине потребителя нефти, чья доля в мировом спросе составила в 2018 г., по данным BP, 13,5% (более поздних оценок нет).
Картина спада
С формальной точки зрения, эти страхи пока не оправдались: в феврале Китай нарастил морской импорт нефти в годовом выражении на 5,8% до 35,8 млн т (здесь и далее – статистика танкерных перевозок Refinitiv без учета данных за 29 февраля, исключенных для большей сопоставимости). Это даже больше, чем в январе (прирост на 3,3%), и почти так же, как в декабре (на 5,9%). Однако нужно учитывать, что, к примеру, в январе более 80% отгрузок нефти (33,8 млн из 41,8 млн т) приходилось на танкеры, которые были отправлены к берегам Китая еще до наступления 2020 г. В феврале доля таких поставок составила значимые 20% (7,3 млн из 35,8 млн т).
Поэтому для более точной оценки влияния коронавируса лучше учитывать не фактический импорт нефти, а объем ее перевалки на танкеры, которые в том или ином месяце были отправлены к китайским портам. Так, в декабре в Китай морским транспортом было отправлено 39 млн т нефти, из которых лишь 7 млн т были доставлены в том же месяце, а остальные 32 млн т – в январе, феврале и марте.
При использовании этого показателя открывается реальный масштаб падения нефтяных поставок.