С формальной точки зрения, эти страхи пока не оправдались: в феврале Китай нарастил морской импорт нефти в годовом выражении на 5,8% до 35,8 млн т (здесь и далее – статистика танкерных перевозок Refinitiv без учета данных за 29 февраля, исключенных для большей сопоставимости). Это даже больше, чем в январе (прирост на 3,3%), и почти так же, как в декабре (на 5,9%). Однако нужно учитывать, что, к примеру, в январе более 80% отгрузок нефти (33,8 млн из 41,8 млн т) приходилось на танкеры, которые были отправлены к берегам Китая еще до наступления 2020 г. В феврале доля таких поставок составила значимые 20% (7,3 млн из 35,8 млн т).