«Казалось, что компания стала нашим четвертым ребенком»

Французские СМИ рисуют образ Маргариты Луи-Дрейфус как загадочной русской, воюющей с именитой бизнес-династией, сироты из Ленинграда, которая вышла замуж за богача и взяла под контроль солидный французский бизнес. Ее путь от торговки печатными платами в СССР до кресла руководителя компании Louis Dreyfus Company (LDC), одного из крупнейших агросырьевых торговых домов мира, без сомнения, весьма примечателен. Но, как утверждает 54-летняя Маргарита Луи-Дрейфус, когда пошли споры с семьей ее покойного мужа, история ее жизни была изрядно искажена СМИ.

«Робер попросил меня сделать это (взять на себя руководство фирмой. – «Ведомости»), – говорит она о наследнике бизнес-империи Дрейфусов, который скончался восемь лет назад. – Я на страже интересов компании». Это утверждение Маргарита Луи-Дрейфус повторит много раз во время нашего интервью в отеле в Швейцарии – стране, где она сейчас живет.

LDC, среди конкурентов которой числятся Archer Daniels Midland и Cargill, была основана в 1851 г. Леопольдом Луи-Дрейфусом, французским зерновым торговцем. В 2015 г. выручка холдинга составила $55 млрд. По собственным оценкам, он контролирует около 10% мировой торговли зерном.

В последние 18 месяцев Маргарита Луи-Дрейфус в ссоре с кланом Дрейфусов, в том числе двумя сестрами Робера.

Восхождение в бизнес Робер Луи-Дрейфус возглавил компанию в 2006 г. как наследник, контролирующий акционер и председатель наблюдательного совета. До своей смерти от осложнений, связанных с онкологическим заболеванием, он зарегистрировал в Лихтенштейне траст Akira, владевший контрольным пакетом акций семейной холдинговой компании, которой, в свою очередь, принадлежит мажоритарная доля Louis Dreyfus. Контроль над Akira осуществлял семейный траст с тремя попечителями, которые могли решать вопрос о распределении прибыли. Одним из попечителей Робер Луи-Дрейфус сделал свою жену.

В 2010 г. два других попечителя ушли со своих постов, после того как Маргарита обвинила их в наличии конфликта интересов, и их заняли два ее назначенца, рассказали The Wall Street Journal люди, знакомые с ситуацией. Сама она отказалась комментировать газете эту ситуацию.

В марте 2011 г. Маргарита была названа председателем наблюдательного совета холдинговой компании, которую траст Akira контролировал, имея большинство мест в совете. По словам человека, знакомого с ситуацией, она также стала все чаще посещать заседания совета директоров самой Louis Dreyfus, а не только холдинговой компании. Все больше вовлекаясь в бизнес, она могла в любой момент отправлять электронные письма топ-менеджерам. Ее стали чаще видеть в офисах Louis Dreyfus, при этом порой на встречи с менеджерами и юристами она приходила со своей мальтийской болонкой по кличке Liebchen («дорогая, милая» – нем.), рассказали WSJ несколько участвовавших в них человек.

Вскоре после назначения Маргариты председателем наблюдательного совета холдинговой компании члены семьи Луи-Дрейфус подали иск против Akira. Они утверждали, что траст мешает им участвовать в делах компании и не предоставляет важную информацию, следует из документов, поданных в суд в октябре 2011 г. Члены наблюдательного совета получали и получают «полноценную информацию», заявила в ответ холдинговая компания. Суд раскритиковал Akira за то, что он не принимает во внимание интересы миноритарных акционеров, но постановил, что юридических оснований для поддержки позиции истцов нет.

В сентябре прошлого года, как следует из документов Akira, члены семьи (их четверо) решили продать свой пакет в холдинговой компании, размер которого составляет 16,6% акций.

Перевел Михаил Оверченко Свернуть Прочитать полный текст

Наблюдая, как их невестка забирает все более активную роль в бизнесе, семья применила пункт в соглашении акционеров, который обязывает Маргариту Луи-Дрейфус выкупить большую часть оставшихся у них акций в материнской компании торгового дома Louis Dreyfus Holding. Спор разгорелся вокруг того, сколько стоят эти бумаги. Цена выкупа могла превысить $1 млрд. Сейчас дело рассматривается в арбитражном суде. До сих пор не понятно, из каких источников Маргарита Луи-Дрейфус будет финансировать выкуп, если он состоится.

«Я по характеру дипломат. Я всегда стремлюсь быть гибкой и сейчас хотела бы найти быстрое решение и прийти к соглашению, – говорит Маргарита Луи-Дрейфус о конфликте с родственниками мужа. – И это было бы полезно для компании».