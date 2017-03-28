«У нас нет никаких причин отбирать чемпионат мира у России»

В первом интервью российскому СМИ новый генсек FIFA рассказывает о своей карьере, изменении бизнес-модели FIFA и будущих Кубке конфедераций и чемпионате мира в России

Кандидатура нового генерального секретаря Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA), обнародованная в мае прошлого года, стала, без преувеличения, сенсацией. Уроженка Сенегала Фатма Самура, 21 год проработавшая в ООН (где занималась вопросами продовольственной помощи беднейшим странам) и занявшая пост генсека по приглашению нового президента FIFA Джанни Инфантино, стала в FIFA «четырежды первой»: первой женщиной, первой чернокожей, первой африканкой и первой мусульманкой, занявшей главный коммерческий пост в самой представительной организации на планете (в FIFA входят 211 национальных футбольных ассоциаций/союзов, в ООН – 193 страны-члена).

Перемены в руководстве FIFA стали результатом скандала, разразившегося в мае 2015 г. Тогда несколько членов исполкома FIFA были арестованы в Цюрихе прямо перед началом очередного конгресса федерации по обвинению в коррупции, позже из-за аналогичных обвинений были отстранены от своих постов и отлучены от футбола многолетний президент FIFA Йозеф Блаттер и президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини, считавшийся преемником Блаттера в FIFA. А на выборах нового президента FIFA, состоявшихся в феврале 2016 г., победу одержал генеральный секретарь UEFA швейцарец Джанни Инфантино. Который пригласил на главный коммерческий пост в FIFA Фатму Самуру.

Задача президента FIFA – дальнейшая популяризация футбола, привлечение новых игроков и болельщиков, организация новых международных турниров. Генсек FIFA призван обеспечить финансовое обеспечение этих планов путем увеличения продажи билетов на соревнования под эгидой федерации, продажи телеправ и лицензионной продукции, привлечения новых спонсоров. Главный источник доходов FIFA – проводящийся раз в четыре года мужской чемпионат мира по футболу, самое популярное спортивное соревнование на планете. FIFA – это уже многомиллиардный бизнес. Но он должен стать еще больше, обещает Самура, – чтобы было больше средств на развитие и популяризацию футбола, в том числе женского.

Прибыв в Санкт-Петербург на празднование 100 дней до начала Кубка конфедераций FIFA, столицей которого станет город на Неве, генеральный секретарь FIFA встретилась с корреспондентом «Ведомостей». Вопросы, относящиеся к компетенции президента FIFA, – популяризацию футбола, возможные изменения правил игры – мы не обсуждали, сосредоточившись на коммерческих аспектах деятельности FIFA, за которые отвечает Самура.

– Почему после 21 года дипломатической карьеры вы решили радикально изменить свою жизнь и заняться футболом, присоединиться к FIFA?

– Я провела в ООН 21 год, путешествуя и работая в разных странах – в первую очередь в странах, находившихся в кризисных ситуациях. Я люблю футбол, и моя семья имеет давнюю футбольную историю в Сенегале. Благодаря моему многолетнему опыту в защите прав человека, полученному в системе ООН, и любви к игре я приняла решение присоединиться к FIFA в правильное время, когда организация провозгласила программу реформ в футболе, в том числе и защиту прав человека.

– Кто именно сделал вам предложение стать генеральным секретарем FIFA?