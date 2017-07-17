«Мы продолжим инвестиции в Россию»
- Александра Терентьева,
- Анна Щербакова
- / Ведомости
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Американская International Paper – один из мировых лидеров среди лесоперерабатывающих предприятий, ее активы рассредоточены по 24 странам мира. В России компания работает с 1998 г., здесь она владеет целлюлозно-бумажным комбинатом в Светогорске в Ленинградской области. И уже 10 лет International Paper – партнер российских бизнесменов Захара Смушкина и Бориса Зингаревича по группе «Илим», крупнейшей лесоперерабатывающей компании в России. Марк Саттон, проработавший в International Paper 33 года, стал ее главным исполнительным директором в ноябре 2014 г., а в начале 2015 г. – также возглавил совет директоров компании.
В предыдущие годы госдеп США не рекомендовал американским бизнесменам участвовать в Петербургском экономическом форуме. В этом году Саттон, впервые принявший участие в форуме и приехавший в Петербург со всей семьей, с улыбкой уверяет, что госдеп не против. Россия – важная часть бизнеса International Paper, подчеркнул Саттон в интервью «Ведомостям». И бизнес, по мнению Саттона, который также председательствует в Американо-российском деловом совете, «может сыграть свою роль в том, чтобы страны поняли ценность сотрудничества». У самой International Paper сотрудничество с российскими партнерами складывается наилучшим образом, что с удовольствием подтвердил принявший участие в разговоре Смушкин. «Мы видим, что совместная работа дает нам больше, чем мы смогли бы сделать по отдельности», – говорит он об отношениях с американским партнером.
– Есть ли возможность нормально заниматься бизнесом, пока не сняты санкции в отношении России?
Марк Саттон: Для нас бизнес – это производство лесной продукции, Россия очень конкурентоспособна на этом рынке, и это существенная часть рынка для нас. Наше СП с «Илимом» ориентировано на китайский рынок, и последние два года были очень благоприятны для нас. Другая часть нашего бизнеса в России [Светогорский ЦБК] ориентирована на локальный российский рынок, здесь есть некоторое замедление, но в последнее время заметны улучшения. Мы конкурентоспособны на внутреннем рынке и очень, исключительно, конкурентоспособны на экспортном рынке.
– Какие-то специальные вопросы хотелось бы обсудить с Владимиром Путиным на сессии Американо-российского делового совета? (Интервью проходило до заседания совета на Петербургском форуме. – «Ведомости».)
М. С.: Задача совета в том, чтобы российские и американские бизнесмены работали вместе с правительствами над созданием благоприятной среды для бизнеса в долгосрочной перспективе. Мы занимаемся этим каждый день и работаем вместе с правительствами обеих стран.
– Такая бизнес-дипломатия?
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