«Я поддержу любые меры, которые работают на профилактику курения»

Андре Каландзопулос объясняет, почему Philip Morris предлагает сменить сигареты на системы нагревания табака, испытывает их на себе и ждет помощи от регуляторов

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Андре Каландзопулос, главный исполнительный директор Philip Morris Евгений Разумный / Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что к 2025 г. в мире, несмотря на всю пропаганду здорового образа жизни, будет оставаться около 1 млрд курильщиков. В России, согласно концепции Минздрава, – около 25% населения к 2022 г., т. е. примерно 35 млн россиян. Поэтому в ближайшие 10 лет отказ от курения среди населения маловероятен, и сигаретные компании стараются уделять больше внимания новым продуктам с пониженным риском.

Российское законодательство крайне жестко подходит к появлению на рынке новых продуктов, невзирая на позиционирование «с пониженным риском». В марте в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает приравнять их к традиционным сигаретам.

Крупнейшая в мире публичная табачная компания Philip Morris International (PMI) за последние 10 лет вложила около $3 млрд в разработку продуктов с пониженным риском: четыре их категории разрабатывают около 400 ученых в научно-исследовательских центрах компании в Швейцарии и Сингапуре. На себе эти продукты испытывает и главный исполнительный директор Андре Каландзопулос: во время интервью он использовал одну из ведущих разработок компании – систему нагревания табака IQOS.

– Собирались спросить, курите ли вы, но уже видим...

– Раньше я курил сигареты, на IQOS перешел еще 4,5 года назад. Я попробовал устройство на стадии разработки, поскольку стоял у истоков его создания.

– Вы делаете ему хорошую рекламу!

– Знаете, иногда нужно пробовать не только конечный продукт, но и его прототипы.

Почему IQOS

– На вашем стенде на Петербургском форуме люди курят IQOS, и, хотя пространство там большое, запах все равно чувствуется.

– Да, пахнет нагревающимся табаком. Есть запах, но не такой, как от дыма сигареты. Вообще, проблема курения заключается не в табаке, а в его горении, во время которого образуются смолы. При поджигании сигареты температура на ее конце достигает 850–900 градусов, происходит полное сгорание органических веществ с выделением углекислого газа и водяного пара. Зато на следующем участке сигареты, где температура около 600 градусов, происходят иные изменения органического вещества: образуются альдегиды, бензопирен и другие канцерогены. Как когда вы готовите барбекю на углях. Поэтому наша задача – нагревать табак ниже той температуры, при которой происходят такие изменения органических веществ.

– Никотин похож на алкоголь?

– В маленьких дозах он не вреден. Никотин вырабатывается в растениях, чтобы отпугивать насекомых: он есть в табаке, баклажанах, картофеле. В табачном листе он содержится в больших количествах, поэтому для производства сигарет используется табак, а не другие растения. Однако мы так часто повторяем слова «никотин» и «табак», что люди решили: именно они – источник всех бед. Тогда как заболевания, типичные для курильщиков, провоцируют не они, а канцерогены, образующиеся в процессе горения. Да, никотин вызывает зависимость, но не он основная причина заболеваний. Если вы газонную траву скрутите в сигарету, то, за исключением никотина, вы получите такой же состав дыма. Органика везде одинаковая: углерод, кислород и водород. Извините за урок химии, но это важно.