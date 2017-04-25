Агропром
Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: Сигареты могут потерять лицо

Обезличенные пачки сигарет могут появиться на полках магазинов уже в ближайшие годы

Это увеличит долю контрафакта на рынке, уверены производители
«Простая» пачка способствует ограничению конкуренции и росту потребления нелегальной продукции
«Простая» пачка способствует ограничению конкуренции и росту потребления нелегальной продукции
Евгений Разумный / Ведомости

Минздрав разработает план действий для стран СНГ по предупреждению негативного влияния табака. Это следует из протокола заседания экспертной группы по согласованию проекта данного плана («Ведомости» ознакомились с документом). Представитель Минздрава подтвердил: план совместных действий одобрен и готовится к внутригосударственному согласованию. По содержанию документа «пока преждевременно давать какие-либо комментарии», уточнил он.

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