Обезличенные пачки сигарет могут появиться на полках магазинов уже в ближайшие годы

Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: Сигареты могут потерять лицо

Минздрав разработает план действий для стран СНГ по предупреждению негативного влияния табака. Это следует из протокола заседания экспертной группы по согласованию проекта данного плана («Ведомости» ознакомились с документом). Представитель Минздрава подтвердил: план совместных действий одобрен и готовится к внутригосударственному согласованию. По содержанию документа «пока преждевременно давать какие-либо комментарии», уточнил он.