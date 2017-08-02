«Нужно отделить тех, кто платит, от тех, кто лечит»

Партнер «Тим драйва» Леонид Меламед рассказывает об управлении и финансировании проектов в медицине и фармацевтике и советует изменить систему здравоохранения

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Сооснователь, партнер «Тим драйва» Леонид Меламед М. Стулов / Ведомости

Управляющую компанию «Тим драйв» Леонид Меламед и Владимир Гурдус, медики по образованию, учредили в ноябре 2011 г. Решив создать собственный бизнес, Меламед ушел с поста президента АФК «Система».

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин, бывший президентом МТС, когда Меламед сам возглавлял АФК «Система», запомнил его «настойчивым, требовательным, достаточно жестким» в работе, «системным» управленцем и по-хорошему бюрократом: «Леонид привержен регламентам, любит детально прописанные планы, всегда старается соблюдать формальные процедуры». Но главное – «в нем очень много энергии и на пути к цели он неутомим».

«Хотелось попробовать не реорганизовывать и поднимать на новый уровень уже существующий крутой бизнес (чем я занимался и в МТС, и в «Системе»), а еще раз, как в 1991 г., как с «Росно», создать что-то с нуля», – объяснил «Ведомостям» Меламед в апреле 2013 г. И в том же апреле – Татьяне Лысовой (тогда главному редактору «Ведомостей») в программе на «Эхе Москвы»: «Ключевое слово – «интереснее» <...> стало интересно заняться проектом не в формате огромной публичной компании, а в формате стартапа».

Дебют был впечатляющим: «Тим драйв» получил проекты в сфере медицины и фармацевтики, в которые «Роснано» и группа американских венчурных фондов Domain Associates пообещали инвестировать $760 млн. Впоследствии вложения оказались меньше, но в сочетании с точным менеджментом хватило, чтобы стартап превратился в зрелую компанию, а Меламед сформировал модель финансирования для компаний на лекарственном рынке и концепцию для отечественной системы здравоохранения.

Создать правильную цепочку

– На послелнем Петербургском международном экономическом форуме вы говорили, что суммарно расходы на здравоохранение в России из разных источников составляют около 7% от ВВП, но сама система неэффективна. С чем это связано?

– В России существует сразу много систем здравоохранения, которые поверхностно взаимодействуют друг с другом. Так, система государственного здравоохранения сконцентрирована либо на обязательном медицинском страховании (ОМС), либо на предоставлении высокотехнологичной медицинской помощи и помощи по госпрограммам лечения тяжелых заболеваний. Система добровольного медстрахования (ДМС) замыкается большей частью на коммерческие лечебные учреждения. Есть ведомственная система, получающая деньги от госкорпораций и министерств, а также из муниципальных бюджетов и бюджетов страховых компаний. Существуют клиники, ориентированные только на оплату из кармана граждан. Все эти системы взаимодействуют в ограниченном режиме.