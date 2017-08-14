«Мы ошибочно считали наши размеры и масштабы помехой для перемен»

Генеральный директор McDonald’s Стив Истербрук взялся доказать, что бигмак может быть полезным. Он меняет традиционные технологии и старается использовать безопасные продукты. Акции компании при нем подорожали на 60%

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Стив Истербрук, гендиректор McDonald’s Shannon Stapleton / REUTERS

Вскоре после назначения в 2015 г. на пост гендиректора McDonald’s Стив Истербрук обратился к инвесторам с 23-минутным видео. Журналисты Forbes назвали выступление топ-менеджера «классическим примером того, как не надо делать» и посвятили этому отдельную статью под заголовком «Что Стив Истербрук сделал не так». За все время он практически не двигался в кадре (и даже моргал редко), а сказанное можно было без проблем уложить в семь минут, если нормально написать текст. Он изобиловал ничего не значащими клише: «оперативное принятие решений», «конкурентное предложение», «неограниченный рост», «разрушить прежнюю парадигму», «позиционирован для будущего роста», «быть ближе к потребителю», «мировое лидерство». Это обычный жаргон гендиректоров, но Истербрук повторял эти слова бесконечно.

Отдельного внимания удостоились руки героя. Они выныривали из-под нижнего среза экрана, делали какой-нибудь жест и снова исчезали. Журналисты посмеялись: не иначе по ходу выступления Истербрук делал бургеры, чтобы улучшить показатели McDonald’s. А улучшить их было крайне необходимо: впервые за десятки лет продажи компании падали (в сопоставимом выражении), хотя положение, конечно, не было катастрофическим.

Когда инвесторы увидели выступление, котировки акций McDonald’s снизились где-то на 1%, замечает FT. Рынок не мог поверить, что этот спокойный как удав британец – тот самый человек, который сможет помочь компании после скандалов с технологией приготовления мяса, раскрытой Джейми Оливером. Тот показал в своем шоу, как жир, кожа и внутренние органы промываются в гидроксиде аммония для обеззараживания и получения розового цвета, потом из них делается фарш (на сайте «Макдоналдс Россия» утверждается, что у нас подобные технологии не используются).

Однако за время руководства Истербрука акции McDonald’s подорожали более чем на 60%, отмечает FT. Выручка падала и при нем: в 2014 г. была $27,4 млрд, в 2015 г. – $25,4 млрд, в 2016 г. – $24,6 млрд. В июле компания, правда, отчиталась о лучшем за пять лет росте продаж в первом полугодии.

У Истербрука открытый ум и желание ввязаться в бой, рассказывают знакомые с ним люди. Там, где его предшественники упорно держались за традиции, отец троих детей затеял трансформацию сети вкусной и нездоровой пищи в «современную прогрессивную бургерную компанию» (как формулируют собеседники FT). Ему удалось изменить имидж McDonald’s, особенно среди миллениалов, помешанных на полезной пище. За считанные месяцы до прихода Истербрука McDonald’s издевался в телерекламе над нынешними трендами, показывая бигмак с заверениями, что тот никогда не уступит место капусте. Вскоре после его назначения калифорнийские McDonald’s предложили салат из капусты на завтрак, иронизирует FT. Сеть ресторанов озаботилась поисками курятины, выращенной без антибиотиков, поставками свежей говядины вместо замороженных котлет для роял-гамбургера, обещала использовать яйца только от тех несушек, что не проводят всю жизнь в клетке на птицефабрике, отказаться от искусственных ароматизаторов и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы и даже экспериментировала с доставкой еды с помощью Uber. Истербрук рассказывал CNBC, что на пяти важнейших рынках – в США, Франции, Великобритании, Германии и Канаде – 75% населения живет в радиусе 3 миль от ближайшего их ресторана, а 85% – в радиусе 5 миль. Сервис доставки популярнее всего поздно вечером и ночью.

«Многие традиционные индустрии разрушаются технологиями, и у меня нет никаких сомнений, что и наша индустрия будет разрушена технологией, – признал Истербрук в эфире CNBC в прошлом месяце. – Наши споры внутри McDonald’s сводятся к «почему бы нам не стать одними из тех, кто саморазрушается, чем ждать, пока нас разрушат?». У вас есть выбор – стать разрушителем или быть разрушенным».