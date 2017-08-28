«Быть кухней всего мира»

CP Group тайских миллиардеров Тханина Чиараванона и его братьев с оборотом $13,2 млрд производит агропродукцию в Юго-Восточной Азии. У компании большие интересы в Европе и США, где можно получить технологии и рынки сбыта

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Совладелец и председатель совета директоров CP Group Тханин Чиараванон Chaiwat Subprasom / Reuters

Самый богатый человек Таиланда Тханин Чиараванон ведет бизнес во многих странах, в том числе в России. Здесь его Charoen Pokphand Group (CP Group) выращивает бройлеров, разводит свиней и делает комбикорм. В 2015 г. группа заявила, что собирается производить в России молоко. Прошло два года, на прошлой неделе группа подтвердила намерения, но предупредила, что меняет концепцию. Раньше она планировала построить с нуля в Рязанской области мегаферму, а теперь думает приобрести или взять в партнеры действующее предприятие и, возможно, разделить проект на несколько средних ферм. Но в сумме характеристики должны остаться прежними: CP Group вместе с Российским фондом прямых инвестиций планируют вложить около $1 млрд и увеличить стадо до 80 000 голов. Если проект воплотится в жизнь, группа будет производить в России в 2,5 раза больше молока, чем нынешние лидеры отрасли (в прошлом году Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и «Эконива» получили по 220 000 т молока).

CP Group – семейный бизнес. Состояние Тханина и трех его братьев Forbes оценивает в $21,5 млрд. Началось же все 96 лет назад с мелкой лавки, торгующей семенами.

От репы до курицы

Когда в сотрясаемом войнами и восстаниями Китае в конце 1910-х стали появляться многочисленные местные военные правители, отец Тханина Се Ичу вместе с братом решили перебраться в более спокойный Таиланд. Там сложилась многочисленная китайская диаспора, так что Се Ичу в 1921 г. открыл в бангкокском чайнатауне лавку под вывеской Chia Tai и принялся торговать семенами капусты, редиса, репы и других культур, любимых его соотечественниками, рассказывает The New York Times (NYT). Потом он добавил в ассортимент корма для животных. А когда брат достаточно подрос, чтобы принять участие в бизнесе, они стали выращивать скот на убой и торговать мясом, добавляет FT.

Се Ичу часто оставлял младшего брата на хозяйстве в Таиланде, а сам ездил за границу – в Китай, Гонконг, Сингапур и Малайзию – в поисках торговых контрактов. Во время таких поездок он обзаводился и полезными связями. NYT, цитируя Ли Куан Ю, пишет, что кроме трудолюбия китайцам помогает быть успешными гуаньси – то, что сегодня называют социальным нетворкингом: «Использование связей – совершенно естественное дело. Китайцам незачем извиняться за свое стремление максимально использовать связи друг друга, доступ к самым разнообразным возможностям. Так поступают англосаксы, так поступают евреи, индусы и мусульмане».

Бизнес Се Ичу и его брата рос и расширялся, в 1946 г. его переименовали в Charoen Pokphand (что с тайского можно перевести как «благополучие для потребителей», пишет Forbes). Взлеты чередовались с падениями, отмечает NYT. Так, в 1949 г. семья лишилась бизнеса в Китае – принадлежавший ей торговый дом был национализирован. Зато в 1950-е тайское правительство начало программу стимулирования птицефабрик, и семья удачно воспользовалась этой возможностью.

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