CP Group начнет со скупки действующих производителей молока
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Таиландская компания Charoen Pokphand Group (CP Group) изменила планы по выходу на российский молочный рынок, сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций (партнер CP Group) и подтвердил представитель российского подразделения таиландской компании. CP Group не будет строить мегаферму в Рязанской области, но не отказывается от инвестиций в молочное производство и рассматривает для проекта именно Рязанскую область, говорит представитель компании: теперь компания интересуется приобретением действующего предприятия или возможностью партнерства с ним. Также проект, возможно, будет разделен на несколько средних ферм. Все это позволит быстрее начать производство, чем если бы предприятие строилось с нуля. Ранее компания собиралась завершить проект за 3–5 лет, строя ферму в партнерстве с китайской Banner Diary, которая входит в CP Group. Теперь CP Group будет заниматься этим проектом самостоятельно.
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