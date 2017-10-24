«Во время кризиса происходит знаменитый эффект губной помады»

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Исполнительный вице-президент L’Oreal Александр Попофф Е. Разумный / Ведомости

Мало кто не слышал о компании L’Oreal, и многие пользуются ее парфюмерией, косметикой, средствами ухода. Это не только одноименный бренд L’Oreal, но и Vichy, Maybelline, Redken, Matrix, La Roche Posay и особенно популярные сегодня Urban Decay, Kiehl’s и NYX. В любом магазине у дома можно найти продукцию под марками Garnier или Elseve. Косметические подразделения Yves Saint Laurent и Giorgio Armani тоже входят в L’Oreal.

L’Oreal SA Производитель косметики и парфюмерии

Акционеры (данные компании на 31 декабря 2016 г.): семья Бетанкур-Мейерс (33,05%), Nestle (23,12%), сотрудники компании (1,2%), в свободном обращении – 42,3%.

Капитализация – 103,6 млрд евро.

Финансовые показатели (первое полугодие 2017 г.):

выручка – 13,41 млрд евро,

чистая прибыль – 2,03 млрд евро.



В 1904 г. химик Эжен Шуллер основал «Французскую компанию безопасных красок для волос», которая с июля 1909 г. стала называться L’Oreal. Компания представлена в 140 странах мира. В 2016 г. в портфолио компании входило 34 бренда. В Россию компания пришла в 1990 г., было создано советско-французское предприятие, которое занималось производством шампуней, красок для волос и духов. В 2010 г. в Калужской области (Ворсино) компания открыла собственный завод. Расширение производственных мощностей в 2016–2017 гг. обошлось более чем в 2,5 млрд руб.

L’Oreal – одна из самых больших косметических компаний мира, а в России во многих сегментах безусловный лидер. В 2007 г. доля L’Oreal в России в самой обширной категории – «косметика и средства ухода» – была 8,6%, в прошлом году – 9,8%. Продажи выросли за 10 лет вдвое до 60,1 млрд руб. О том, как это получается, рассказал исполнительный вице-президент зоны стран Восточной Европы и зоны Африки и Ближнего Востока Александр Попофф. Француз с русскими корнями, он дает интервью «Ведомостям» по-русски.

– Вы жили в России в 1998–1999 гг. С тех пор поменялся ли парфюмерно-косметический рынок радикально?

– Я вернулся в Россию в 2013 г. [Через] 15 лет без контакта с Россией это было невероятно! Я заметил огромные изменения, огромные: дистрибуция, торговые центры, сети. Огромные изменения затронули Москву и всю Россию. Наш собственный бизнес увеличился во много-много раз. Я же помнил кризисный 1998 год. Компания начала работать здесь в 1990 г., так что прошло уже 27 лет. Мы сопровождали развитие рынка здесь, в России. Теперь все-таки можно сказать, что здесь мы лидеры в косметике.

Сейчас мы видим, что определенные тенденции одинаково сильны и в мире, и в России. Допустим, мы замечаем, что очень растет направление декоративной косметики. Почему? Потому что повсюду в мире есть поколение, которое я бы назвал селфи-поколением. Интернет привел к тому, что все женщины хотят выглядеть как можно лучше. Это очень сильный тренд. Конечно, в мире растут онлайн-продажи. Это начинается также и в России. Мы, кстати, очень-очень энергично создаем начало этой волны здесь.

Русские корни Фамилия топ-менеджера L’Oreal Попофф не оставляет сомнений в происхождении ее обладателя. Его бабушка родом из Санкт-Петербурга, дедушка – из Харькова, рассказал он. В последний приезд в Россию Попофф зашел в ресторан в Санкт-Петербурге и увидел знакомую фотографию – такая же есть в семейном архиве: «Это фотография моей прабабушки. Я думаю, что это «розовый» бал у Шуваловых (бал для молодых замужних дам. – «Ведомости»), и это было в 1913-м или в 1912 г.». Следующее поколение родилось уже в Париже, но в семье Попофф стараются не забывать русский язык. По словам Александра, с ним занимались родители: папа – русский, а мама хоть и голландка, но была преподавателем русского языка. Теперь он сам пытается учить русскому своих троих детей. Кроме французского и русского он говорит на английском, немецком, голландском, португальском и испанском языках.

– Какая доля продаж приходится в России на онлайн?

– У меня нет последних данных, но я предполагаю, что доля онлайн-продаж в России – 4–5%, и пока по сравнению с другими странами это сравнительно низко, но доля очень растет. В России пока еще почти не появились онлайн-продажи у крупных компаний, как в других странах. Кстати, декоративная косметика взаимодействует с онлайном очень хорошо. На это влияют онлайн-уроки и блогеры.

– Нет сложностей из-за того, что покупатель все-таки хочет декоративную косметику попробовать на себе?

– Часто девушки в офлайн-магазине смотрят на бренды, выбирают оттенки, а покупают через мобильный телефон. Это совсем новое поведение.

– Как изменился спрос покупателей?

– У L’Oreal разные направления бизнеса, поэтому все по-разному. У нас есть подразделение люкс, широкого спроса, профессиональной и дермокосметики. Каждое направление имеет специфичное развитие. Но есть одно, что объединяет. Это value for money. Я не нашел правильный перевод на русский этого выражения. Это не означает дорого, а это когда цена соответствует качеству. Инновации в косметике должны быть всегда. Если их нет, то это проблема.

– Вы работаете в L’Oreal 28 лет. Не надоело работать в одной компании?

– Наоборот! Здесь интересно, потому что постоянно сюрпризы и новые вызовы. Я работал в Португалии в качестве генерального директора L’Oreal Paris, был также координатором по маркетингу Garnier в Германии, Англии, Италии. Кроме того, я был директором зоны Латинской Америки. Наша компания развивается, поэтому всегда есть новые возможности. В общем, всегда приходилось приспосабливаться. Я бы сказал, что это вызов и приключение. Всегда интересно работать.

– На ваш взгляд, по развитию косметического рынка Россия на какую страну похожа?

– Россия несравнима.

Александр Попофф исполнительный вице-президент L’Oreal Родился в 1961 г. в Париже. Выпускник Высшей коммерческой школы Лиона (EM Lyon)

1989 пришел в L’Oreal менеджером продукта подразделения LaSCAD

1995 гендиректор L’Oreal Paris в Португалии, затем гендиректор подразделения продукции широкого спроса в России, в 2004 г. – аналогичного подразделения во Франции

2010 вошел в комитет директоров L’Oreal как исполнительный вице-президент, в 2013 г. стал гендиректором зоны стран Восточной Европы, в 2016 г. – также зоны Африки и Ближнего Востока

– Почему?

– Если я сравниваю Россию с другими странами, то вижу, что здесь есть определенный вкус. Для русских женщин красота – это очень важное дело. В этой стране мы продаем очень много декоративной косметики. Российская женщина любит красоту, ей нужны последние инновации. Это не везде так. Русские женщины в определенной степени трендсеттеры.

L’Oreal в Калуге

– L’Oreal недавно закончила расширение завода в Калуге – для чего? И работает ли уже новый цех?

– Да, начал в июле. Наш завод в России работает с 2010 г. Сначала там производили средства по уходу за волосами и краску для волос. Последние годы у нас были очень хорошие: доля рынка выросла, спрос повысился, поэтому нам нужно было больше продуктов. Теперь мы там производим средства по уходу за лицом: кремы и очищение.

– Почему изначально завод производил в том числе краску для волос? Так много потребляют?

– Конечно, конечно! Очень много. В целом в России наши бренды занимают очень сильные позиции, так что надо, чтобы мы были как можно ближе к потребительницам.

– Шампунь российского производства отличается от шампуня, который сделан в Европе?

– То же самое, потому что везде в мире у нас стандарты качества совершенно одинаковые. Для нас это очень важно, чтобы всегда и везде были те же системы, чтобы производить продукцию.

– Сырье же все равно закупаете у разных поставщиков?

– Сырье то же самое.

– Только может вода отличаться, да?

– Вода проходит обработку с помощью специального оборудования, чтобы стать нейтральной. Таким образом, вода для производства продукции в России полностью идентична той, что используется на всех наших заводах.

– Почему решили построить завод именно в Калужской области и рассматривали ли другие регионы?

– Именно в Калуге, потому что там сильное развитие и очень хороший индустриальный парк, прекрасная инфраструктура. Регион очень активный в этом смысле, поэтому мы решили это сделать в Калуге – не слишком далеко от Москвы.

– В 1990 г. L’Oreal только пришла на российский рынок и выкупила завод на юге Москвы, но потом его законсервировали. И в 2004 г. его выкупил Faberlic. Почему L’Oreal так не скоро вернулась к идее собственного производства?

– Мы больше и больше продаем, поэтому это просто экономически выгоднее. Все наши шампуни и ополаскиватели под марками Garnier и L’Oreal Paris, продаваемые в России, производятся на заводе в Калужской области.

– Планируете еще расширять производство в России или какие-то новые продукты здесь производить?

– Все зависит от спроса. Сейчас завод работает каждый день. Если мы будем продолжать увеличивать нашу долю рынка и продажи, то тогда, может быть, в будущем мы решим увеличивать наши мощности.

– В последнее время становится все популярнее азиатская косметика. Вы почувствовали этот тренд, учитываете его как-то?

– Конечно, я об этом слышал, и мы запустили в России наш японский бренд Shu Uemura.

– Что скажете насчет органической косметики? Как раз у L’Oreal много продукции с сульфатами и силиконами.

– Мы развиваем и органическое направление. Например, выпустили линейку Aura Botanica в [марке] Kerastase, Botanicals в L’Oreal и Matrix Raw Biolage (все – средства для ухода за волосами – «Ведомости»). Это важный сегмент. Он хорошо продается.

– Калужский завод соответствует стандартам зеленого строительства, и вы много инвестируете в зеленые технологии. Зачем это компании?

– Мы считаем, что должны быть ответственными гражданами мира. Для нас очень важно оказывать положительное влияние на окружающую среду. В будущем наш завод будет «сухой». Это значит, что вода, которую мы потребляем, будет использована повторно. Но это еще не готово, а будет через несколько лет.

Девятый рынок

– Какую долю Россия занимает в глобальном бизнесе?

– Это девятый рынок для нас в мире, так что очень важное место. Россия – стратегический рынок для нас. Мы очень довольны, что мы здесь номер один.

– Какой рынок первый?

– В 2016 г. продажи распределялись по географическим зонам следующим образом: 28,5% – Северная Америка (США и Канада), 32,1% – Западная Европа, 39,4% – новые рынки (Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Восточная Европа, Африка и Ближний Восток).

– Представители компании много раз заявляли, что завод в Калуге будет играть ключевую роль в удовлетворении спроса не только в России, но и ближнего зарубежья. Как сейчас обстоят дела с экспортом с этого завода и планируете ли вы его увеличивать?