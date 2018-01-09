«Я уважаю конкурентов Burger King, но из их меню мне ничего не нравится»

Статья опубликована в № 4483 от 10.01.2018 под заголовком: Хосе Сил: Я уважаю конкурентов, но из их меню мне ничего не нравится

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Президент Burger King Хосе Сил

Евгений Егоров / Ведомости

В России у Burger King работает лучший мастер-франчайзи с выручкой более 20,5 млрд руб., а все продажи бренда вдвое больше. Президент сети Хосе Сил мечтает потеснить лидера российского рынка фастфуда – McDonald’s.

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King вышла на российский рынок значительно позже своего основного конкурента – McDonald’s. Но через шесть лет занимает, по данным Euromonitor International, 2-е место по продажам среди сетей фастфуда в России. Правда, с большим отставанием от лидера, а в спину дышит третий крупный игрок – KFC. Президент Burger King Хосе Сил говорит, что компания планирует стать лидером на российском рынке, который входит для нее в пятерку важнейших, однако на вопрос, когда это может произойти, отвечает, что иногда мечты не имеют конкретных сроков.

Кроме Burger King в Restaurant Brand International (RBI) входят сеть кофеен Tim Hortons и Popeyes Louisiana Kitchen (сеть быстрого питания, основа ассортимента которой блюда из курятины). Пока они не представлены в России, но такую возможность в компании рассматривают, сообщил Сил.

Burger King Сеть ресторанов быстрого питания

Владелец – канадская Restaurant Brands International (ее крупнейшие акционеры – 3G Capital и Berkshire Hathaway с голосующей долей 42,5 и 11,6% соответственно). Выручка (девять месяцев 2017 г.) – $874,3 млн.

Основана в 1954 г. По состоянию на 30 сентября 2017 г. насчитывала 16 253 ресторана. Первый ресторан в России открылся в январе 2010 г. Финансовые показатели ООО «Бургер рус» (РСБУ, 2016 г.): выручка – 20,6 млрд руб., чистая прибыль – 536,3 млн руб.

Президент Burger King дал интервью «Ведомостям» в Санкт-Петербурге, куда в конце 2017 г. приехал на открытие 500-го ресторана сети в России.В беседе участвовал Дмитрий Медовый, гендиректор «Бургер рус», которая в прошлом году признана лучшим мастер-франчайзи Burger King в мире.

– В одном из интервью в 2012 г. вы говорили: «Россия очень привлекательный рынок для развития. Преимущественно благодаря сильной экономике». С тех пор темпы экономического роста серьезно замедлились. Изменились ли ваши ожидания?

– В России у Burger King большое будущее, в этом я не сомневаюсь.

У нас великий бренд, сейчас он сильнее, чем когда-либо. Клиенты оставляют очень много положительных отзывов: им нравится, как приготовлена еда, нравится меню, оформление ресторанов. Независимо от макроэкономических условий Burger King остается рестораном на каждый день. Поэтому мы ожидаем еще много-много лет благоприятного развития на этом рынке.

– Но доходы людей снижаются...

– Бренд растет быстрее, чем когда-либо. К середине 2017 г. рост в годовом исчислении составил 40% с учетом новых ресторанов.

Мы не раскрываем абсолютных показателей, но могу сказать, что увеличивается и оборот like-for-like, и количество ресторанов. Мы надеемся сохранить нынешние темпы роста. Сильные стороны Burger King – вкусная еда, приятная для гостей цена и доступность ресторанов. С 2010 г. в России их открылось уже 500. Ресторан в «Домодедово» – второй по величине в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка).

– То есть снижения спроса вы не заметили?

– Мы каждый день боремся за увеличение доли рынка и видим позитивные изменения.

– Вы вторая по величине сеть фастфуда в России, ваш единственный конкурент...

– ...[Мы на российском рынке] не так долго по сравнению с коллегами по цеху. То, что они делали более 20 лет, мы достигли за шесть. Уверен, что у нас есть все шансы стать номером один в перспективе.

Хосе Сил президент Burger King Родился в 1970 г. в Майами. Окончил юридическую школу, работал в юрфирме

2000 начало карьеры в Burger King

2005 вице-президент Burger King в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA)

2008 вице-президент по операционной деятельности Burger King

2010 вице-президент и региональный генеральный менеджер Wal-Mart Stores во Флориде, с ноября 2010 г. – исполнительный вице-президент Burger King, генеральный менеджер в ЕМЕА

2014 в декабре назначен президентом Burger King

– Как вы собираетесь конкурировать с McDonald’s, чтобы стать первым по величине игроком?

– Люди тратят деньги в ресторанах, чтобы получить хорошие впечатления. Наша задача – обеспечивать гостей хорошим сервисом и вкусной едой по приемлемым ценам, а также сделать максимально удобным процесс покупки, использовать для этого новые технологии: сервис мобильной оплаты, доставку домой или в офис. Если мы будем делать это, учитывать потребности наших гостей, то сможем наращивать свою долю рынка и станем номером один в этой стране. Это наша задача, это мечта.

– Когда вы планируете ее реализовать?

– Иногда мечты не имеют конкретных сроков. Но это цель, к которой мы стремимся.

– Что означает для Burger King российский рынок? Какая доля выручки приходится на него?

– Это один из пяти основных рынков для нас наряду с Китаем, Бразилией, Испанией и США. Доли отдельных стран мы не раскрываем. Россия – один из самых быстрорастущих рынков, он очень важен для нас.

– Из трех сетей, которыми владеет RBI, у Burger King самые высокие темпы роста. В III квартале продажи глобально выросли на 3,6%.

– Мы входили в число самых быстрорастущих брендов в мире. У всех ресторанов RBI огромный потенциал. Tim Hortons уже три года входит в нашу семью брендов. Это канадская сеть, которая начала развиваться в США и по всему миру – Великобритания, Филиппины, скоро будут открываться рестораны в Испании и Мексике. Popeyes Louisiana Kitchen мы приобрели только в марте 2017 г. и надеемся, что у нее тоже большой потенциал для глобального развития

– Планируете ли привести эти сети в Россию?

– Изучаем такие возможности, но говорить о детальных планах пока рано.

– Не собираетесь менять название своих ресторанов Hungry Jack на Burger King?

– Hungry Jack – это рестораны нашего партнера в Австралии, в них такие же продукты и технологии, как и в Burger King.

«За месяц я бываю в 20–30 ресторанах в разных странах»

– Расскажите о себе, ваша биография не очень известна.

– Я кубинец, родился в Майами, куда мои родители приехали в начале 60-х гг. В Burger King работал сначала юристом, потом стал заниматься операционным бизнесом.

В 2010 г. ушел из Burger King в Wal-Mart, но меньше чем через год бразильский фонд 3G Capital купил Burger King и пригласил меня назад. Вернувшись, я отвечал за операции в Европе и на Ближнем Востоке, это самый быстрорастущий сегмент нашего бизнеса. Тогда я познакомился с Дмитрием [Медовым] и вместе с Александром Колобовым и «ВТБ капиталом» мы начали бизнес в России.

В конце 2014 г. мы создали RBI, я стал исполнительным вице-президентом и возглавил Burger King.

Я женат, у меня двое детей – дочери 21 год, сыну 17 лет.

– Что вам кажется самым интересным в вашей сегодняшней работе по сравнению с юридической карьерой?

– Нет ничего более захватывающего, чем заходить в ресторан, смотреть, как работает команда Burger King, общаться с сотрудниками и менеджерами, находить проблемы и решать их, чтобы наши рестораны становились лучше. Заниматься этим изо дня в день сложно, но интересно. Мне нравится возможность слушать людей, узнавать что-то новое, по возможности помогать, оказывать поддержку. Неважно где – в штаб-квартире или в других странах, где работают наши франчайзи.

Это привилегия владельца сети, которая обслуживает миллионы людей по всему миру.

– У вас есть акции RBI?

– Информация об этом есть в отчетности, которая доступна для всех. Да, я партнер и совладелец компании, это вызывает у меня гордость. Предоставление доли или опциона – один из способов мотивации менеджеров открытой компании.

– Сколько времени вы проводите в поездках и часто ли бываете в России?

– Я путешествую довольно много – две-три недели каждый месяц, с 2010 г. я бываю в России примерно 4 раза в год. Мне уже несколько раз приходилось получать новую визу, но это одно из моих любимых мест. Здесь у Burger King одна из самых сильных в мире команд.

«Бургер рус» в этом году получила титул лучшего мастер-франчайзи Burger King в мире, церемония проходила в Лас-Вегасе. Мы давние партнеры, и отношения очень хорошие. Но при выборе оцениваются объективные критерии: операционные результаты, продажи, трафик (посещаемость), маркетинговые инициативы, открытие новых точек, много других факторов.

– Российско-американские отношения ухудшаются. Вы почувствовали это? Сложнее ли стало получить визу?

– Нет, не стало. Мы сфокусированы на наших гостях, на открытии новых ресторанов, соблюдении технологий, найме и обучении людей. Мы занимаемся этим по всему миру, и Дмитрию с командой это очень хорошо удается.

– Часто ли вы бываете в ресторанах Burger King?

– За месяц я бываю в 20–30 ресторанах в разных странах.

– А что заказываете? Какое у вас любимое блюдо?

– Я стараюсь попробовать все, в том числе салаты, молочные коктейли, картофель фри, курицу.

Но в выходные, когда мы идем в ресторан всей семьей, я заказываю воппер с сыром без майонеза и лука и с маринованным огурцом.

– Вы как тайный покупатель приходите или вас узнают?

– Сотрудники знают о моем приходе.

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