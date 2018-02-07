«Мы поставили электроэнергию на 100 рублей, а нам платят 70»

Гендиректор «Юнипро» Максим Широков объясняет, почему не хватает денег энергетикам, размышляет, какой должна быть модернизация в отрасли, и рассказывает о тяжбе с антимонопольной службой

Статья опубликована в № 4504 от 08.02.2018 под заголовком: Максим Широков: Мы поставили электроэнергию на 100 руб., а нам платят 70

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Гендиректор «Юнипро» Максим Широков Евгений Разумный / Ведомости

Последние 17 лет Максим Широков работал в самых разных отраслях, но всегда в одной должности – гендиректором компании. Среди них и «Уралкалий», и порт «Усть-Луга», последние 5,5 года он возглавляет «Юнипро» (раньше – «Э.Он Россия»), одну из самых эффективных энергокомпаний страны со стабильно высоким уровнем дивидендов. Широков считает себя профессиональным управленцем и умеет осваивать новые сферы, но в энергетике намерен задержаться.

Последние два года были трудными для «Юнипро». В феврале 2016 г. на только что построенном третьем энергоблоке Березовской ГРЭС произошел пожар, надолго выведший его из строя, восстановительные работы закончатся лишь в III квартале 2019 г. Энергоблок мощностью 800 МВт – один из крупнейших в России, входящих в инвестиционный проект договоров о предоставлении мощности (ДПМ; всего с 2008 г. построено около 30 ГВт новых мощностей на 1,3 трлн руб.). Из-за аварии «Юнипро» лишилась существенной части платежа по ДПМ, но в течение полугода, когда энергоблок уже стоял, успела получить около 1 млрд руб. Формально это не нарушало правил энергорынка, но вызвало недовольство потребителей и антимонопольной службы. Меньше двух недель назад, 26 января, ФАС признала «Юнипро» и «Системного оператора» виновными в нарушении закона о конкуренции. Компания намерена оспорить решение.

Все это время «Юнипро» оставалась прибыльной: даже в 2016 г. чистая прибыль составила более 5 млрд руб., а в прошлом году она увеличилась почти в 6 раз. Ликвидируя последствия аварии, «Юнипро» примеряется к новому инвестиционному циклу, который ориентирован не на новое строительство, а на модернизацию в энергетике.

– Можете восстановить хронологию событий, вызвавших разбирательство в ФАС, – с того момента, как запускался третий энергоблок Березовской ГРЭС, и до того, как была получена последняя оплата по нему?

«Юнипро» в тренде Пять лет назад «Юнипро», компания, работающая в секторе традиционной генерации, решила развивать и другие направления – энергосервис и распределенную генерацию, рассказал Максим Широков «Во-первых, это тренд, во-вторых, у нас есть что предложить», – пояснил он. По словам Широкова, компания провела первую инспекцию оборудования General Electric на Сургутской ГРЭС-2 своими силами: «Можете представить, сколько мы сэкономили? Раньше за это надо было платить производителю, причем долларами, а мы это сделали за рубли и сформировали у себя компетенции в энергосервисе, которые в дальнейшем сможем предлагать на рынке». Стратегия концерна, говорит гендиректор, предполагает выход на рынок энергосервисных услуг в России и СНГ с услугами управления энергетическими объектами для третьих сторон: «Существуют промышленные предприятия, у которых на балансе находятся энергетические объекты для собственных нужд. Поскольку этот бизнес не всегда является профильным, у них зачастую возникает желание отдать это в управление профессионалам». Широков пообещал, что уже в середине февраля компания обнародует проект, который находится в разработке.

– В сентябре 2015 г. мы запустили блок в эксплуатацию. Все было хорошо до начала февраля, когда произошел пожар. Энергоблок был выведен в аварийный ремонт, о чем мы сразу же проинформировали «Системного оператора». В результате пожара нарушения электро- и теплоснабжения Красноярского края не произошло. И в дальнейшем никаких последствий для энергосистемы не было. Сейчас причины аварии расследует комиссия с участием Енисейского управления Ростехнадзора, МЧС России по Красноярскому краю, Минэнерго и нашей компании, мы ожидаем финальное заключение в феврале-марте.

– Как развивалась история после аварии?

– 2 июля 2016 г., по истечении 180 дней, «Системный оператор» в абсолютном соответствии с правилами направил в наш адрес требование о необходимости подтверждения мощности оборудования энергоблока. И с 1 ноября величина получаемой нами платы за мощность стала равна нулю. До этого мы по существующим на тот момент правилам энергорынка (позднее в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности были внесены изменения: не 180, а 60 дней. – «Ведомости») получали минимальную плату – 7% от суммы, которую мы бы получали, если бы энергоблок работал.

– Промышленные потребители настаивают, что «Системный оператор» должен был сразу после аварии признать, что третий энергоблок выбыл на продолжительный срок и не должен получать плату за мощность.

– «Системный оператор» не может поступать, исходя из своих пожеланий. В ходе слушаний дела ФАС договорилась до того, что «Системный оператор» по своей инициативе должен был провести досрочную аттестацию энергооборудования. Это исключено. У администратора единой энергосистемы страны есть четкие правила, согласно которым он действует.

– Но, по сути, антимонопольная служба также признала, что «Системный оператор» должен был следовать не букве закона, а его духу?

– Да. А мы должны были поступить, как та унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла.

– Какие еще аргументы приводила ФАС?

– Они признали наше доминирующее положение в зоне свободного перетока «Сибирь». При этом надо понимать, что наша доля в поставке электроэнергии составляет 5,65%, а мощности – 4,8%. То есть речь идет даже не о 10–15%. По сути, нам было вменено доминирующее положение при его полном отсутствии. Выдвигались также тезисы, что якобы цена на мощность по ДПМ для потребителей повысилась. Это неправда. Оплата мощности в рамках ДПМ строго регламентирована и не может колебаться из-за того, что какой-то блок находится в ремонте.

ПАО «Юнипро» Энергокомпания

Акционеры (данные компании на 31 декабря 2017 г.): Uniper Russia Holding GmbH (83,73%).

Капитализация – 159,6 млрд руб.

Финансовые показатели (МСФО, девять месяцев 2017 г.):

выручка – 56 млрд руб.,

чистая прибыль – 29,1 млрд руб.

Операционные показатели (2017 г.): выработка электроэнергии – 48,2 млрд кВт ч, тепловой энергии – 2,1 млн Гкал.

В 2005 г. на базе пяти тепловых электростанций была создана ОГК-4. В 2007 г. контрольный пакет компании был приобретен энергетическим концерном E.On, и ОГК-4 сменила название на «Э.Он Россия». После выделения из состава E.On новой энергокомпании Uniper в 2016 г. «Э.Он Россия» вошла в состав последней и была переименована в «Юнипро». Суммарная установленная электрическая мощность станций компании – 11 205,1 МВт (на 31 декабря 2017 г.).

– Вы ведь хотели вызвать стороной по делу Минэнерго?

– Нам и «Системному оператору» неоднократно было отказано в привлечении Минэнерго и Ростехнадзора в качестве сторон по разбирательству. Это за гранью понимания. Решение, которое сейчас вынесено, может создать опасный прецедент для всей отрасли в целом. Выводы ФАС касаются законодательно установленных на энергорынке правил. И у меня возникает вопрос: является ли ФАС организацией, которая может единолично брать на себя ответственность за пересмотр существующих правил? Теперь любое оборудование, находящееся в ремонте, будь то на АЭС или на ТЭС, может быть признано отсутствующим по факту проведения ремонтных работ.

Одновременно с нашим блоком в стране находились в ремонте сотни станций. И они продолжали получать плату по правилам рынка. Наша авария ничем не отличалась от других. Да, она более масштабная, требует более серьезных финансовых вложений с нашей стороны. Но чего-то уникального, на что упирали ФАС и потребители, не произошло.

Это атака на правила рынка, опаснейший прецедент. И сейчас в свете предстоящей модернизации, когда обсуждается необходимость улучшения инвестклимата, принимается решение, которое противоречит здравому смыслу, существующему законодательству, к тому же оно еще и ретроспективно. Вот это как раз ужасно.

– Вы рассчитывали на такую же, как ваша, позицию Минэнерго, если бы оно участвовало в процессе?

– Минэнерго также обеспокоено этой ситуацией. Тот факт, что ФАС не привлекла Минэнерго и Ростехнадзор, уже говорит о многом. Ростехнадзор – орган, который должен как минимум провести свою проверку и подтвердить наличие оборудования.

ФАС делала свои выводы об отсутствующем оборудовании на основании полученных выплат от страховой компании и данных бухгалтерского учета. Но бухучет лишь фиксирует то, что происходит в ходе операционной деятельности. Его методология подразумевает в том числе частичное списание деталей, которые временно демонтируются в связи с ремонтом с последующим их восстановлением после введения в эксплуатацию. Как можно говорить серьезно, что оборудование отсутствует, если мы меняем меньше половины котла? Энергоблок состоит не только из котла: это также турбина, генератор, трансформатор. А это оборудование вообще не подверглось каким-либо повреждениям.

Максим Широков гендиректор «Юнипро» Родился в 1966 г. в Москве. Окончил Военный краснознаменный институт Министерства обороны по специальности «востоковедение» и Лондонскую бизнес-школу (Великобритания) по специальности «стратегическое планирование»; степень MBA Pacific Coast University (США), специальность – «экономика и маркетинг». В 1992–2001 гг. работал в коммерческих структурах

2001 гендиректор, президент, член совета директоров «Уралкалия»

2004 гендиректор «Днепроспецстали» (Украина)

2006 гендиректор компании «Русагро-масло» (Москва), гендиректор ООО «Русагро-управление»

2007 возглавил группу компаний «Восток-сервис спецодежда»

2008 гендиректор ОАО «Компания «Усть-Луга»

2012 генеральный директор ПАО «Юнипро» (до июня 2016 г. – ОАО «Э.Он Россия»)

– Вы будете обжаловать решение ФАС?

– Вне всякого сомнения. Мы дождемся полного текста решения и, как только его получим, обжалуем. Совершенно точно, что это решение будет обжаловать «Системный оператор», позиция которого абсолютно профессиональна. С этим абсурдом надо бороться.

– Когда компания должна вернуть полученный от потребителей 1 млрд руб.?

– До получения официального документа полной ясности нет. В резолютивной части прямо не сказано, что мы должны вернуть эти деньги. Скорее всего будет заведено какое-то административное дело. Конечно, мы будем разбираться в суде. Происходит правовой беспредел. По-другому сказать нельзя.

– Все новости вокруг «Юнипро» в последнее время связаны с Березовской ГРЭС. На какой стадии сейчас восстановительные работы?

– Ремонт идет четко по плану, несмотря на холодную погоду. Мы подтверждаем сроки ввода в эксплуатацию – III квартал 2019 г. По стоимости тоже – 36 млрд руб. капитальных расходов. Обновленные прогнозы по остатку финансирования на 1 января 2018 г. мы дадим чуть позже. Фактически закончен демонтаж поврежденных элементов. Мы на полных парах готовимся к монтажу оборудования. Практически все оборудование поставлено на площадку, сейчас происходит сборка конструкций.

– Сам энергоблок начнет получать плату сразу же, как начнет работать?

– Да, в соответствии с правилами рынка.

Деньги на модернизацию

– Производители энергии рассчитывают на запуск программы модернизации. Вы тоже не раз говорили о желании в ней участвовать. Какой механизм вы считаете оптимальным – новый ДПМ или повышение цены конкурентного отбора мощности?

– Наверное, новым ДПМ называть будет некорректно. Сейчас ведется доработка механизмов модернизации. Почему она нужна? С одной стороны, в стране давно есть профицит мощностей. Много хороших проектов реализовано в рамках ДПМ. Но с другой – традиционное оборудование ветшает. На сегодняшний день около 60% установок тепловых электростанций работает далеко за пределами паркового ресурса, а это означает, что через 5–6 лет могут возникнуть катастрофические последствия для энергосистемы страны. Мы всегда озвучивали эту позицию, но пять лет назад нас мало кто слышал, потому что все были заняты ДПМ. Но сейчас это реализуется, программа модернизации разрабатывается.

– Ваши коллеги из Fortum выступили против финансирования программы с помощью механизма, аналогичного ДПМ.

– Я не могу комментировать действия коллег. Но мы абсолютно не согласны с этим мнением.

– И с аргументом, что модернизация старых электростанций приведет к техническому отставанию в энергетике, тоже?

– Ни к какому отставанию это не приведет. Над программой модернизации трудится большая рабочая группа: серьезные консультанты, все сообщество производителей энергии во главе с Минэнерго вырабатывает подходы к модернизации. Неужели вы думаете, что в случае угрозы негативных последствий для энергосистемы генерирующие компании согласились бы с этим, а Минэнерго бы поддержало и принесло этот проект президенту страны? Конечно, нет.

– Энергетики очень часто говорят, что им не хватает денег. Почему?

– Потому что у нас идет кросс-субсидирование, у нас Северный Кавказ не платит. Таким образом, на нас перекладывается какая-то доля проблем, которая накопилась в экономике страны. Тарифных денег не хватает, чтобы окупить инвестиции.

Но вообще это неправильная постановка вопроса. Смотря на что не хватает.

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