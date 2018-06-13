«Внуково» находится в хорошем месте в хорошее время»

Совладелец «Внуково» Виталий Ванцев рассказывает, почему хочет выкупить госпакет компании, кто заменит уходящую из аэропорта «Россию» и когда может быть построена вторая очередь терминала

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Председатель совета директоров, совладелец Международного аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев Личный архив

Консолидация аэропорта «Внуково» завершилась в 2017 г.: компании, занимающиеся обслуживанием грузов и самолетов бизнес-авиации, заправкой судов, паркингом и др., стали «дочками» АО «Международный аэропорт «Внуково». На единый актив быстро появились претенденты – государственная авиакомпания Катара Qatar Airways. Есть и другие интересанты, уверяет председатель совета директоров и совладелец «Внуково» Виталий Ванцев. Привлекать новых инвесторов он хочет за счет допэмиссии, чтобы средства получал сам аэропорт, которому предстоят большие стройки. Он и сам хочет увеличить свой пакет и собирается выкупить принадлежащие государству 25% плюс 1 акция.

Ванцев всю жизнь работает во «Внуково», а с прошлого года он еще и авиатор: с партнером он создал авиакомпанию «Азимут», которая летает на российских самолетах Sukhoi Superjet 100. Участники рынка со скепсисом относились к этому проекту, но Ванцев работой «Азимута» полностью доволен и уже в следующем году рассчитывает получить прибыль.

– В конце марта стало известно о желании Qatar Airways купить 25% акций АО «Международный аэропорт «Внуково». Готовится ли сделка?

– 26 марта я как председатель совета директоров «Внуково» и гендиректор Qatar Airways Акбар аль-Бакер подписали соглашение о взаимопонимании. В нем оговаривается, что авиакомпания рассматривает возможность купить до 25% акций АО «Международный аэропорт «Внуково», процедура due diligence займет несколько месяцев.

Виталий Ванцев председатель совета директоров, совладелец Международного аэропорта «Внуково» Родился в 1969 г. в Хабаровске. Окончил Ленинградское высшее военное топографическое училище и Академию экономики и международных экономических отношений. Кандидат юридических наук

1992 начал работать в аэропорту «Внуково»

1997 назначен заместителем гендиректора «Внуково»

2001 назначен гендиректором «Внуково»

2005 ушел с поста гендиректора, избран председателем совета директоров «Внуково»

– Они претендуют именно на 25% или на блокирующий пакет?

– Это все предстоит обсудить на будущих переговорах.

– Почему Qatar Airways заинтересовалась вашим аэропортом?

– Г-н аль-Бакер сказал в марте во время визита в Россию, что «Шереметьево» и «Домодедово» – более загруженные аэропорты, а «Внуково» имеет бо́льшие перспективы развития и в этом развитии ему бы хотелось поучаствовать.

– Катар много инвестирует по всему миру, аэропорты при этом покупает суверенный фонд страны Qatar Investments Authority, он же в 2016 г. купил 25% концессионера «Пулково». Почему в вашем случае инвестором может стать катарская авиакомпания?

– Объясню. С Qatar Airways мы вели переговоры об открытии рейса из Дохи во «Внуково», показывали им наш аэропорт, как он развивается. Они считают, что наша инфраструктура лучшая в России.

– С менеджерами какого уровня в Qatar Airways вы общались?

– В том числе лично с г-ном Акбаром аль-Бакером. В ноябре 2017 г. он прилетал в Москву по своим делам. Я знал, что он прилетает, и пригласил его посмотреть аэропорт. У него было время, он сказал: «Да, с удовольствием». Мы с ним прошли по аэропорту, он, как профессионал, оценил, что мы сделали. Мы говорили в том числе и об открытии рейсов во «Внуково».

Государство уйдет из «Внуково»

– Катарская сторона заявила об интересе к «Внуково» в ходе визита официальной делегации страны в Россию. Но продавать же акции будут частные акционеры – вы и Владимир Скоч. (Владимир Скоч – отец депутата Госдумы Андрея Скоча и совладелец холдинга «Металлоинвест».) Когда вы узнали о желании Qatar Airways?

АО «Международный аэропорт «Внуково» Третий по пассажиропотоку аэропорт в России

Акционеры (данные компании): Росимущество (25% плюс 1 акция), компании Владимира Скоча (61,5%), компании Виталия Ванцева (13,5%).

Финансовые показатели (МСФО, 2017 г.):

выручка – 10 млрд руб.,

EBITDA – 3,6 млрд руб.,

чистая прибыль – 590 млн руб.

– На этом этапе обсуждалась продажа акций частными акционерами. От предложения до продажи дорога длинная. Qatar Airways не единственная, кстати, кто хочет с нами сотрудничать в плане инвестиций. Других интересантов называть не буду, так как они сами в публичную плоскость не выходили. А о желании мы узнали за неделю до визита из официальной ноты МИДа.

– Почему Qatar Airways не обратилась напрямую к частным акционерам?

– Это государственная компания (на 100% принадлежит правительству Катара. – «Ведомости»), действует по официальным каналам. И визит готовился на государственном уровне.

– Вы ранее говорили, как распределяются в частных активах «Внуково» доли ваша и Скоча. После объединения с госактивами в единую компанию у Росимущества в ней блокпакет, у вас должно было остаться 13,5%, у Скоча – 61,5%.

– Да, все так. Ничего не поменялось.

– В какой пропорции вы с партнером можете продать Qatar Airways акции «Внуково»?

– Возможны разные варианты. Мне нравится вариант с допэмиссией акций – чтобы средства инвестора пришли в капитал аэропорта. Но конкретнее будет ясно в ходе переговоров.

– И продажа существующих акций, и допэмиссия предполагают уменьшение пакетов действующих акционеров. Вы готовы уменьшить свой пакет во «Внуково»?

– Я не заинтересован в снижении своего пакета, мне бы хотелось по возможности его наращивать. Одна из таких возможностей – это сделка с Росимуществом на выкуп государственного пакета. Опцион на выкуп госпакета предусмотрен соглашением акционеров АО «Международный аэропорт «Внуково», я задействовал этот опцион. Сделке будет предшествовать оценка стоимости акций.

– Сколько времени займет оценка?

– Это стандартная процедура, которая займет несколько месяцев.

– На какие средства будете покупать госпакет?

– Планирую за счет собственных и заемных средств.

– Почему вы сразу задействуете опцион? Ведь им вы можете воспользоваться в течение пяти лет после консолидации «Внуково», она завершилась только в 2017 г.

– Как мы обсуждали ранее, у Росимущества сейчас блокпакет – 25% плюс 1 акция. В настоящее время приватизация в целом приветствуется государством, поэтому считаю, что это может быть взаимовыгодной сделкой: государство монетизирует свою долю, а мы получим возможность вносить средства в капитал (путем допэмиссии акций; по соглашению акционеров Росимущество может продать свой пакет, но не снижать его ниже блокирующего. – «Ведомости») на развитие аэропорта, в частности на модернизацию аэродромной инфраструктуры, которая требует больших инвестиций.

– В 2016 г. активы «Внуково» для консолидации были оценены в 20 млрд руб. Тогда был пик падения авиаперевозок. Сколько стоит аэропорт сейчас?

– Этим процессом занимаются профессиональные оценщики, сколько он будет стоить, мы узнаем в ближайшее время.

– Как, в вашем представлении, будет расти стоимость бизнеса? Это же важно для инвестора.

– Важно, но каждый инвестор отвечает на этот вопрос для себя сам. Очень много внешних факторов, на которые аэропорт не в состоянии повлиять. Кто знает, будет ли еще раз Турция? Кто может оценить риски геополитики? Будет ли развиваться экономика, будут ли люди богатеть? Наши люди любят тратить деньги на поездки, мы находимся в хорошем месте в хорошее время.

– Возникли ли проблемы у аэропорта «Внуково» из-за того, что Андрей Скоч в начале апреля стал санкционным лицом?

– О каких-либо санкциях в отношении Владимира Никитовича Скоча мне не известно. Аэропорт «Внуково» функционирует в обычном режиме и не испытывает никаких затруднений в своей работе.

Когда понадобится новый терминал

– Ваш новый терминал построен несколько лет назад. Как и вторая взлетно-посадочная полоса. На какие цели нужны средства в капитал?

– Прежде всего на аэродромную инфраструктуру, на перроны. Они не достроены, нам нужно достроить еще порядка 500 000 кв. м. Необходимы также большие вложения в патрульно-производственную дорогу и в достройку очистных сооружений. На это все государству не хватило денег. В ценах 2012 г. эти объекты обойдутся в 12 млрд руб.

– Но ведь московские аэропорты скоро получат аэродромы в концессию, и ваши затраты на аэродромы должны возвращаться за счет специальной надбавки к сбору с авиакомпаний за взлет-посадку.