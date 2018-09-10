Гендиректор «Русгидро»: В компании нужно было менять все или почти все

Николай Шульгинов, рассказывает, что за три года изменил в компании, и объясняет, почему инвесторы не идут в энергетику на Дальнем Востоке

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Николай Шульгинов, гендиректор «Русгидро» Евгений Разумный / Ведомости

«Русгидро» занимает 4-е место в России по выработке электроэнергии и первое – по установленной мощности, а в мире она третья по установленной мощности среди гидрогенерирующих компаний. Компания специализируется на гидрогенерации, но сейчас ей приходится заниматься развитием Дальнего Востока – «РАО ЭС Востока» стало ее дочерней компанией, – модернизировать непрофильные угольные ТЭЦ и строить планы по газификации регионов. Гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов согласен с таким решением главного акционера – государства: «Эффективнее, когда ответственность передается госкомпаниям, а не создаются какие-то отдельные бюджетные структуры и инструменты контроля за ними».

Выходец из Системного оператора Шульгинов возглавил «Русгидро» три года назад и принял нелегкое наследство: приходится до сих пор «вычищать скелеты из шкафов» за своим предшественником Евгением Додом, обвиняемом в мошенничестве, и принимать решения по крупным авариям прошлых лет. До сих пор не ясно, возможно ли восстановить Загорскую ГАЭС – 2, которая простаивает со времени аварии 2013 г. Шульгинов не исключает, что проект, в который вложено 70 млрд руб., может быть закрыт. Зато закончилась многолетняя история ремонта Саяно-Шушенской ГЭС – станция окончательно восстановлена в ноябре 2017 г.

В апреле этого года попал под санкции минфина США один из основных потребителей «Русгидро» – UC Rusal, с которой запущено несколько больших проектов. Один из них – достройку Тайшетского алюминиевого завода – совет директоров «Русгидро» одобрил всего за несколько дней до введения санкций.

Николаи Шульгинов гендиректор «Русгидро» Родился в 1951 г. в Ставропольском крае. Окончил Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени по- литехнический институт им. Серго Орджоникидзе по специальности «электроснабжение промышлен- ных предприятий и городов». Кандидат технических наук

1975 после службы в армии начал работать инженером в пяти- горском отделении института «Сельэнергопроект»

1976 работал в «Ставропольэнерго» (Пятигорск), занимал должности от инженера до начальника центральной диспетчерской службы

1998 заместитель директора филиала РАО «ЕЭС России» – Объединенного диспетчерского управления Северного Кавказа

2002 член правления, директор по техническому аудиту Системного оператора – Центрального диспетчерского управления ЕЭС

2004 заместитель, затем первый заместитель предправления Системного оператора ЕЭС

2015 в октябре избран председателем правления – генеральным директором «Русгидро»

– Вернемся на три года назад. Для многих игроков рынка и аналитиков ваш приход в компанию был неожиданностью. Можете рассказать, как это произошло?

– Не мне об этом говорить, но подтверждаю, что приход был неожиданным. Конечно, сначала [после предложения] был шок. Почему, зачем? Мне это сначала показалось даже не очень интересным. Но я долго работаю в энергетике и понимаю, что в новой работе нужно находить интерес и вызовы. Ежедневно вникая во все проблемы, меняя все, втягиваешься. И когда видишь, как что-то получается, становится интереснее. А если что-то не получается, начинаешь себя заводить: «Ну как же так, надо делать быстрее, умнее!»

– Какие задачи вы ставили перед собой? Что удалось решить? Что было самым сложным?

– Скорее всего, самым сложным было перенастроить менеджмент – исполнительного аппарата, филиалов и подконтрольных «дочек». Заниматься повышением эффективности. То есть, если по-простому, перейти от исходного состояния «все хорошо – ничего не надо менять» к состоянию «нужно менять все или почти все». Усиливать ответственность, менять стратегию группы компаний, структуру, мотивацию, закупочную деятельность, управление стройками, систему внутреннего аудита – делать ее более независимой. Бороться с проявлениями коррупции, злоупотреблениями. Все это нужно было делать. И мне кажется, что мы за три года многое уже сделали. Но об этом не мне судить.

Первое, точно – это мы приняли новые программные документы, включая стратегию развития группы «Русгидро», где отдельным блоком появилась энергетика Дальнего Востока. Приняли программу инновационного развития, обновили программу технического перевооружения и реконструкции.

Мы изменили структуру исполнительного аппарата, интегрировав в нее аппарат «РАО ЭС Востока», который был отдельной структурой, в Москве. С сокращением численности и экономией затрат 800 млн руб. в год. При этом мы повысили ответственность людей в исполнительном аппарате [«Русгидро»] за все, включая Дальний Восток. Есть также отдельный дивизион по Дальнему Востоку.