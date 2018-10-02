Вагит Алекперов: Мой пакет не продается и не делится

Президент и крупнейший акционер «Лукойла» рассказывает, чем опасна дорогая нефть, что отрасли нужно от государства и почему он заранее не готовится к санкциям

Статья опубликована в № 4666 от 03.10.2018 под заголовком: Пока не будет ясности с политическими ограничениями, которые вокруг нашей страны постоянно обсуждаются, сложно ожидать крупных инвестиций

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Вагит Алекперов, президент и крупнейший акционер «Лукойла» Максим Стулов / Ведомости

Весной этого года частный «Лукойл» ненадолго обогнал по капитализации государственную «Роснефть», добыча которой вдвое больше. Так рынок отреагировал на новую стратегию «Лукойла». «Акционеры оценили», – улыбается Вагит Алекперов. Видно, что он дорожит таким отношением и радуется, что миноритарии лояльны к менеджменту и крупным акционерам, а в компании не было конфликтов. Сам Алекперов, хоть и продолжает скупать акции «Лукойла», уверяет, что не стремится к контролю. Но настаивает, что свою долю никому не продаст и даже наследникам разделить не позволит.

– Начнем с глобального. Мировая цена нефти с начала года выросла больше чем на четверть. Насколько стабилен нынешний уровень цен, как долго он может продержаться? Не опасна ли такая высокая цена – не простимулирует ли она очередной виток перепроизводства и не приведет ли к новому обвалу?

– В целом рост мирового рынка прогнозировался, так как согласованные действия стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, за эти годы дали возможность стабилизировать рынок сырья. Конечно, никто не прогнозировал, что будет $80 за баррель и еще продолжится тренд на возрастание цены. Здесь сказались действия США: рынок ожидает, что в ноябре будет ограничен экспорт из Ирана. Мы надеемся, что после того, как все обсуждаемое по Ирану свершится и спекулянты будут охлаждены, рынок стабилизируется.

ПАО «НК «Лукойл» Нефтяная компания



Акционеры (данные компании на 31 декабря 2017 г.): менеджмент (34,2%, в том числе Вагит Алекперов – 23,13%, Леонид Федун – 9,91%), дочерняя структура компании Lukoil Investments Cyprus Ltd. (16,57%), остальные акции – в свободном обращении.

Капитализация – 4,27 трлн руб.

Финансовые показатели (МСФО, первое полугодие 2018 г.):

выручка – 3,7 трлн руб.,

чистая прибыль – 276,4 млрд руб.

Операционные показатели (первое полугодие 2018 г.): добыча нефти – 42,8 млн т, газа – 16,1 млрд куб. м, производство нефтепродуктов – 34,1 млн т.

Доказанные запасы (на 31 декабря 2017 г.): нефти – 12,1 млрд баррелей (1,7 млрд т), газа – 23,6 трлн куб. футов (668 млрд куб. м).

Конечно, высокие цены сдерживают рост промышленного производства и, соответственно, рост потребления энергоресурсов. Мы видели цену в $140 и потом провал до $26. Но сейчас на рынке сказывается, что за последние четыре года $1,5 трлн не было инвестировано в нашу промышленность: резко сократились геолого-разведочные работы, подготовка месторождений к вводу, особенно глубоководных.

В том, что цена такая высокая, – вы правильно сказали – есть опасность. Многие развивающиеся страны являются крупнейшими приобретателями энергоресурсов, соответственно, их бюджеты страдают от высокой цены на нефть. Поэтому мы будем наблюдать, скорее всего, в IV квартале этого года и в I квартале следующего снижение промышленной активности, особенно в развивающихся странах.

– И потом произойдет очередной откат?

– Такие циклы могут быть, но это если резко будет активизирована инвестиционная деятельность. Мы уже научены кризисами 2008 и 2014 гг., поэтому очень аккуратно подходим к новым инвестиционным проектам, оцениваем их, исходя не из цены $80–100 за баррель, а из гораздо более скромных цен. Поэтому надеемся, что цикл стабильных цен продлится в среднесрочном периоде.

– На каком уровне?

– Мы считаем, что цена от $60 до $75 за баррель объективная.

– Какой прогноз цены в вашем бюджете сейчас и планируете ли вы его менять?

– Для целей бюджетирования мы используем $65 за баррель, недавно цену повысили, чтобы приблизить планы к текущей конъюнктуре.

– У вас была еще одна планка – $50 за баррель. Доходы сверх этого вы планировали направлять на инвестиции и акционерам. Эта планка тоже повысится до $65?

– Да, действительно, для принятия инвестиционных решений мы используем консервативный сценарий $50 за баррель. Менять этот подход мы не планируем, он очень эффективен для поддержания инвестиционной дисциплины. При этом, как мы объявили в стратегии, действует подход, по которому все, что заработано свыше $50 за баррель, идет на инвестиции и акционерам в пропорции 50:50.

– Как по-вашему, ОПЕК+ будет пытаться увеличить добычу и какой может быть вклад России и «Лукойла»?

– Насколько я знаю, российские компании уже вышли на максимум добычи, и мы тоже. Ограничения [ОПЕК] были сняты 23 сентября. Сегодня наши коллеги тоже работают на максимуме. Рассматриваются проекты, которые позволяют увеличить производство. В том числе проекты, которые были остановлены, например серая зона между Кувейтом и Саудовской Аравией с потенциалом от 400 000 до 600 000 баррелей в сутки. Мы смотрим новые проекты по вводу дополнительных мощностей на Каспии и в Республике Коми. Всё на максимуме!

– Но вот разве месторождения Требса и Титова на максимуме? Там же уронили добычу...

– Добыча на Требса и Титова упала в связи с тем, что оператор проекта – «Роснефть» – резко сократил инвестиции. Месторождение достаточно сложно построено, и поэтому производство зависит от объема инвестиций. Сейчас мы надеемся, что оператор пересмотрит свой подход к разработке этого месторождения. «Лукойл» со своей стороны готов увеличить инвестиции в проект Требса и Титова. И надеемся, что начнется снова рост добычи.

«Надеюсь, ФАС примет объективное решение»

– Как вам в целом партнерство с «Роснефтью»? Недавно они пожаловались на вас в ФАС по ценам на перевалку нефти в Варандее. Договориться не удалось?