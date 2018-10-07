Совладелец и президент группы компаний РТК рассказывает, как меняется рынок железнодорожных перевозок и можно ли много заработать на перевозке зерна

Статья опубликована в № 4669 от 08.10.2018 под заголовком: Константин Засов: В России вагонный парк оказался самым молодым в мире

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Константин Засов, совладелец и президент группы компаний РТК Максим Стулов / Ведомости

Еще 15 лет назад весь вагонный парк страны принадлежал одной компании – РЖД, управление им осуществлялось весьма избирательно. Особенно это касалось специализированных вагонов для перевозки сельскохозяйственных грузов. Тогда начальники станций имели обыкновение придерживать зерновозы на запасных путях, вспоминая о них к началу очередного экспортного сезона. В итоге с июля по ноябрь специализированные вагоны оказывались на вес золота, сельхозпроизводители и трейдеры в панике искали способы перевезти урожай, порты не справлялись с нагрузкой...

С тех пор ситуация изменилась радикально: зерновозы теперь ходят по расписанию, в итоге их оборачиваемость сократилась кратно​, а сезонность практически сглажена. Не последнюю роль в этом сыграл Константин Засов, совладелец и президент РТК – крупнейшего оператора вагонов для перевозки сельскохозяйственных и минеральных грузов.