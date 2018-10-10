Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Алексей Титов, гендиректор АНО «Росгонки» АНО «РОСГОНКИ»

В конце сентября в Сочи в 5-й раз был разыгран Гран-при России в автогонках класса «Формула-1». И впервые его проводила автономная некоммерческая организация (АНО) «Росгонки», которая в феврале получила права на организацию Гран-при от «Центра «Омега». Права, как и сам автодром в Олимпийском парке Сочи, были переданы «Росгонкам» совершенно бесплатно.

За год до того как у Гран-при России сменился оператор, титульным спонсором гонки стал банк ВТБ. А «Росгонки» возглавил Алексей Титов – сын бывшего первого зампреда госбанка (ныне – советника его предправления Андрея Костина) Василия Титова. До этого Титов-младший никогда не организовывал масштабных соревнований, но утверждает, что он не случайная фигура в автоспорте: выигрывал раллийные гонки, собрал собственную гоночную команду и закончил экономический факультет университета Эдинбурга. Сейчас же Титову приходится рулить не только раллийной машиной (хотя участвовать в гонках он не перестал), но также масштабным и пока убыточным бизнесом: «Формулой-1» в России и одновременно всем «Сочи автодромом». Впрочем, скоро автодром выйдет «в ноль», а потом начнет зарабатывать, обещает Титов. Обещания придется сдерживать – к «Формуле-1» в Сочи изначально было обращено внимание первых лиц государства: победителей Гран-при России награждает сам Владимир Путин, за состоянием трассы и ходом подготовки к главной гонке автодрома следит вице-премьер Дмитрий Козак.

Титов встретился с «Ведомостями» в период финальной подготовки к Гран-при России.

– Вы долгое время жили в Великобритании, у вас не было опыта организации крупных автоспортивных мероприятий ранее. Как вы оказались в «Формуле-1»?

– Да, крупных гонок до «Формулы-1» я не организовывал. Но я организовал свою гоночную команду в ралли, которая дважды выигрывала Кубок России.

– Это впечатляет, но все же опыт немного другой. Почему выбрали именно вас? Связано ли это с тем, что вы сын топ-менеджера ВТБ?

– Бывшего топ-менеджера, сейчас мой отец – советник главы банка. Я думаю, выбрали меня, потому что у меня финансовое образование и при этом колоссальная тяга к автоспорту. И я сам с юности занимаюсь автоспортом, успел погрузиться в разные его грани – и как пилот, и как механик, и как менеджер команды. Я считаю, чтобы руководить таким проектом (автодромом, проводящим «Формулу-1». – «Ведомости»), нужен человек, который понимает не только в мире цифр, но и в устройстве автоспорта. И хотя я сам занимаюсь ралли-рейдами, я также разбираюсь в кольцевых гонках, занимаю должность председателя кольцевого комитета в Российской автомобильной федерации (РАФ). И это все тот разноформатный опыт в мире автоспорта, который позволяет грамотно развиваться самостоятельно и развивать такой проект.

– А по образованию вы кем успели поработать?

– Старшим аналитиком в Пермской финансово-производственной группе. Какое-то время стажировался в Deutsche Bank.

Алексей Титов гендиректор АНО «Росгонки» Родился в 1989 г. в Москве. В 2012 г. окончил Эдинбургский университет по специальности «Экономика»

2008 начал работать механиком в раллийной команде «Успенский ралли техника»

2014 перешел на должность старшего аналитика в Пермской финансово-производственной группе, где работал до 2015 г.

2015 организовал команду для чемпионата России по кольцевым гонкам с российским автогонщиком Сергеем Успенским УРТ. Ее пилоты дважды выигрывали Кубок России и командный кубок

2017 занял пост председателя кольцевого комитета Российской автомобильной федерации. В том же году стал чемпионом России по ралли-рейдам в зачете Т2 (легковые автомобили)

2017 назначен генеральным директором АНО «Росгонки»

– То есть с позиции аналитика – сразу руководить «Формулой-1»?

– Нет, после я занимался развитием своего гоночного коллектива в кольцевых гонках, это длилось три года. А уже оттуда перешел в «Росгонки».

Смена руководства

– Почему вообще было решено сменить Сергея Воробьева, отвечавшего за Гран-при России, когда его проводил «Центр «Омега»?

– Во-первых, это не я решил его сменить. Во-вторых, Сергей, самый молодой из всех промоутеров гонок «Формулы-1» в мире, успел настолько развиться в своей роли, что сейчас без него сложно представить коллектив. Его роль как промоутера не изменилась.

– Но если раньше он руководил проведением гонки, то теперь это делаете вы. То есть его статус изменился.

– Я бы так не сказал. В компании «Центр «Омега» он был руководителем только одного направления – проведения гонки «Формулы-1». Сейчас он полноправный руководитель того же направления в рамках «Росгонок».

– Какие задачи были самыми сложными или неожиданными для вас, когда вы приступили к обязанностям управляющего «Формулой-1» в России? Что уже сделано сейчас при вас?

– Первой такой неожиданностью стала необходимость погрузиться в вопросы, о которых я раньше не задумывался вообще. То есть спектр задач, которые нужно решать на ежедневной основе, колоссален, и мне этого опыта не хватало. Если говорить об организации Гран-при, то за последние четыре года командой наработано большое количество опыта и знаний. Мы к этому опыту добавили свежий взгляд. То есть автоматического перехода профильных сотрудников из «Центра «Омега» в «Росгонки» не было, мы проводили строгий отбор.