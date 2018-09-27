Фернандо Алонсо: «Получаешь именно то, что заслуживаешь»

Гонщик «Формулы-1» Фернандо Алонсо Maxim Shemetov / REUTERS

После 17 лет в «Формуле-1» Фернандо Алонсо объявил об уходе из «королевских гонок» сразу по окончании этого сезона. Когда он дебютировал в «Формуле-1» в 2001 г., ему не было и 20 лет. Свой первый титул чемпиона мира он выиграл в 2004 г., выступая за команду Renault. Этим Алонсо положил конец однозначному лидерству Михаэля Шумахера: начиная с того сезона, немец больше никогда не добивался чемпионского титула.

В своем официальном заявлении об уходе Алонсо благодарил свою команду McLaren и даже допустил возможность возвращения, когда она станет «лучше и сильнее в будущем». Впрочем, известен Алонсо и своей резкой критикой «Формулы-1». «В 2004 и 2009 г. я не выиграл ни одной гонки. Но в те годы было трудно предсказать, чем закончатся гонки в Спа и Монце, например. Теперь же мы можем заранее предсказать, что случится в этих гонках», — заявил испанец через два дня после появления новостей о его уходе.

Из автоспорта Алонсо уходить пока не собирается. В июне этого года он выигал престижную гонку «24 часа Ле-Мана» в составе экипажа Toyota, параллельно с «Формулой-1» участвует и в других заездах на выносливость. В начале сентября Алонсо провел тестовые заезды в IndyCar. За последние пару лет испанец также успел основать киберспортивную команду, запустить собственный модный бренд Kimoa и стать рекламным лицом игристого Chandon.

Перед стартом «Гран-при России» Алонсо встретился в Сочи с корреспондентом «Ведомостей».

Фернандо Алонсо пилот команды McLaren F1 Team, двукратный чемпион мира Родился в 1981 г. в Овьедо, Испания. До Формулы-1 выигрывал различные гоночные серии в Испании, стал чемпионом европейской серии «Формулы-Nissan»

2001 перешел в «Формулу-1» в состав команды Minardi. В своем первом сезоне в чемпионате Алонсо не набрал ни одного очка

2005 стал чемпионом мира в «Формуле-1», выступая за Renault. На тот момент Алонсо был самым молодым гонщиком, когда-либо добившемся этого титула

2006 вторая победа в чемпионате мира

2010 перешел в «Феррари» на место Кими Райкконена

2014 покинул «Феррари», проведя в составе команды пять сезонов и одержав 11 побед

2017 принимал участие в гонке «500 миль Индианаполиса», не дойдя до финиша

2018 победил в гонке «24 часа Ле-Мана», объявил о завершении карьеры в «Формуле-1»

– Этот сезон — не лучший в вашей карьере (до гонки в Сочи Алонсо находится на восьмом месте в чемпионате — «Ведомости»), и все равно вы уходите из «Формулы-1» на пике славы. Какие моменты из своей карьеры гонщика «Формулы-1» вы будете вспоминать чаще всего?

– Конечно, моим лучшим воспоминанием о «Формуле-1» станут два моих чемпионских титула. Но в то же время эти гонки дарили мне и другие моменты радости, другие вещи, которые мне будет сложно забыть. Это и первая гонка здесь, и все последующие годы, и люди, которых я встретил. Пока ты путешествуешь по всему миру много лет с теми же людьми, создаются по-настоящему крепкие отношения, настоящая дружба. Поэтому «Формула-1» – это прекрасная глава моей жизни. И все победы, и два чемпионства – это то, что заставляет себя чувствовать очень счастливым много лет. Это большая честь.

– Вы упомянули свою первую гонку. Насколько разные эмоции были у вас тогда и сейчас?

– Это совсем не одно и то же. Когда начинаешь в «Формуле-1», есть много вещей, которые только предстоит узнавать. Ты попадаешь в совсем другой гоночный мир, где на тебя обращено большое внимание СМИ, на твоих плечах всегда огромный груз ответственности, потому что взгляды многих людей обращены на тебя. Спонсоры, производители, бренды сосредотачивают на тебе свое внимание. При этом нужно проявлять себя на трассе. Сейчас, даже сравнивая с последней гонкой в Сингапуре, я гораздо увереннее в себе. Ты гоняешься много лет, все стало скорее рутиной и повторяется каждые две недели по всему миру. Но такого давления, которое бывает на тебе первые пару лет, уже нет.

– То есть сейчас для вас «Формула-1» — это рутина?

– Скорее да. Хотя, конечно, каждые две недели я стараюсь сделать все от меня зависящее, все равно перед каждой гонкой я нервничаю и испытываю стресс, пытаясь ко всему подготовиться со своими инженерами. Но да, со временем прибавилась уверенность в себе, давление снизилось.

– Вы рассказывали, что гонки стали более предсказуемы: на зимних тестах вы уже знаете, что будет в ноябре. Почему это произошло, по-вашему?

– Я думаю, дело в развитии технологий, которое затронуло и спорт. Так не только в «Формуле-1», так в любом спорте. Когда я был ребенком, каждый год было невозможно понять, кто победит в Чемпионате Испании по футболу (а я болею за «Реал Мадрид»). Сейчас же много сезонов подряд чемпионат выигрывает либо «Реал», либо «Барселона». Вообще все стало более предсказуемым, когда технологии вошли в нашу жизнь. Ты всегда ко всему подготовлен. Все меньше пространства остается для воображения, для творчества. Все диктуется необходимостью выступить идеально, без ошибок. В «Формуле-1» это, возможно, ощущается особенно сильно. Инвестиции в команды становятся все больше, возможностей появляется больше. Все это не дает места для спорта. Еще правила. Например, сейчас в «Формуле-1» у всех одинаковые шины. Раньше в гонке было соревнование нескольких производителей шин: один мог быть хорош в жару, другой — в холод и дождь. Сейчас шины ведут себя одинаково у всех, каждые две недели одно и то же. Раньше в правилах было больше свободы. Сейчас быстрейшая машина обязательно станет первой, а самая медленная — последней. И нет возможности для команды что-то с этим сделать. Это досадно.

– Поговорим о жизни вне «Формулы-1». Вы уходите из нее, но не уходите из автоспорта. Вы продолжаете выступать в серии гонок на выносливость, провели тесты в IndyCar. «24 часа Ле-Мана» вы уже выигрывали, рассчитываете выступить и победить и в Indy?

– Да, последние пару лет я совмещал несколько разных гоночных серий. Все это — часть моего личного развития как гонщика. Я бы хотел стать более совершенным пилотом. Когда я выступаю в совершенно разных гонках, я адаптируюсь к разным способам вождения, разным стилям поведения на трассе. Сентябрьские тесты в IndyCar были проверкой того, что я мог бы получить от гонок в этой серии. У меня есть мысли о том, чем бы я хотел заниматься в следующем году, но об этом я буду рассказывать, когда пойму наверняка.

–Эмоции при победе в «24 часах Ле-Мана» и в «Формуле-1» одинаковые или где-то сильнее?

– Они совершенно разные. Победа в чемпионате «Формулы-1» — это единственные в своем роде, сильнейшие чувства. После этого по степени накала эмоций идет, наверное, гонка в Ле-Мане, а потом — победа в Гран-при «Формулы-1». И все эти победы — лучшие моменты моей карьеры.

– А в «500 миль Индианаполиса» еще будете пробовать побеждать после схода с дистанции в прошлом году?

– Мне очень хочется побороться за «тройную корону» автоспорта, а в «24 часах Ле-Мана» и в «Формуле-1» я уже побеждал. Но пока я еще размышляю, к тому же мое участие — это вопрос переговоров с различными сторонами. Сейчас я не могу сказать, что собираюсь выступить в «500 миль Индианаполиса» в следующем году — будет нехорошо, если я сейчас пообещаю, а потом не выйду на старт. Но я собираюсь победить и здесь, надеюсь, мне скоро удастся выйти на старт «Инди 500».

– Кстати, кто как не вы можете объяснить, что такое «тройная корона» в автоспорте: это победы в «24 часах Ле Мана», «500 миль Индианаполиса» и Гран-при Монако или в «24 часах Ле Мана», «Инди 500» и целиком в чемпионате мира «Формулы-1»?

– Даже не знаю, обе хороши (смеется).

– Для вас, наверно, все равно: вы и в Монако выигрывали, и в чемпионате.

– Да, именно. Я лично не думаю, что это так важно — какой именно вариант правильнее. Самое важное — оставаться в лидерах многие годы, вот это действительно сложно.

– Гонщики на подиумах не только обливаются, но и пьют шампанское, вы в том числе. К тому же, вы — рекламное лицо игристого Chandon. Не видите ли вы здесь противоречия: спорт, автомобили и алкоголь?

– Вовсе нет! Мне кажется, спорт — это еще и праздник, который отмечают с друзьями, с семьей. И мы с Chandon поэтому также пытаемся делиться нашими ценностями — их разделяем и моя команда, и я. Конечно, за рулем лучше никакого алкоголя, если вы ответственный водитель. Но в то же время спорт — это то, что делает людей счастливыми. Это развлечение. И эти моменты развлечения, радости мы и делим вместе с поклонниками, в том числе с помощью шампанского. Но, конечно, после гонки.

– То есть спорт — это все-таки для вас радость?

– О да (смеется).

– Не раз празднуя победы, вы наверняка распробовали хорошее шампанское — не видите себя виноделом, как ваш предшественник в Ferrari Жан Алези?

– Если честно, не думаю. Я все-таки не эксперт. У меня есть свои любимые вина, но я пока что не достиг того уровня, чтобы считаться специалистом в этой области.

– В ноябре прошлого года были новости о том, что вы основали киберспортивную команду по гоночным симуляторам FA Racing. Почему вы так верите в киберспорт? Вообще сами часто играете в компьютерные игры?

– Сейчас я уже не играю, потому что очень занят на соревнованиях. Но раньше я, конечно, играл. К тому же, пилоты много работают с гоночными симуляторами. Вообще, мне кажется, у киберспорта большое будущее. Миллионы мечтают о «Формуле-1» и автоспорте вообще, но они не имеют больших материальных возможностей или гоночной трассы поблизости. Автоспорт — это действительно очень дорого: машины, переезды... Для таких людей киберспорт открывает возможности стать гонщиками. Нужен только хороший компьютер и хороший талант.

– Да, некоторые пилоты вашей команды уже выигрывали различные соревнования на европейском и мировом уровнях. Что вы делаете для того, чтобы игроки добивались успеха? Вы их сами тренируете?

– У команды есть менеджер, тренировочная программа, но лично я, конечно, присутствую не на всех тренировках и соревнованиях.

– С кем из мира «Формулы-1» вы продолжите встречаться после ухода, с кем сохраните дружеские отношения? В тех же роликах Chandon у вас очень трогательные роли с вашим нынешним партнером по команде — Стоффелем Вандорном. Возможна ли дружба с конкурентами по трассе?

– У меня определенно здесь есть приятели. С некоторыми пилотами отношения сложились лучше, чем с остальными — тот же Стоффель, например, для меня сейчас ближайший друг в паддоке. Хорошие отношения с Риккьярдо, Карлосом Сайнцем, Хюлькенбергом, Эстебаном Оконом, Пересом. Но сближаться с конкурентами все равно тяжело, потому что приходится бороться, пытаться выиграть у другого почти каждое воскресенье. То есть можно быть с кем-то более близким, но вряд ли лучшими друзьями.

– Вы дважды выигрывали «Формулу-1», но трижды упускали титул чемпиона мира в последней гонке. Вы считаете себя удачливым человеком? Как вы считаете, вам часто везло на трассе и в жизни?

– Да, я чувствую себя удачливым. Мне кажется, мне очень повезло. Я шесть раз боролся за титул чемпиона мира, из которых трижды становился вторым, один раз — третьим и два раза — первым. Мне кажется, получаешь именно то, что заслуживаешь. Иногда все идет по твоим правилам, иногда нет, но я по-настоящему счастлив хотя бы потому, что мне удалось прожить все эти моменты. И в жизни в целом я также чувствую себя удачливым. У меня хорошая семья, в которой все здоровы, друзья, которые всегда со мной. Да и в спорте мне все-таки тоже везло.