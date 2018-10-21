Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4679 от 22.10.2018 под заголовком: Владимир Чирахов: Ближайший конкурент «Детского мира» раз в 5 меньше

Гендиректор «Детского мира»: «Ближайший конкурент раз в пять меньше»

Владимир Чирахов рассказывает, какие надежды возлагает на белорусский рынок, и объясняет, зачем хочет продавать товары для животных
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За шесть лет на посту генерального директора Владимир Чирахов превратил группу «Детский мир» в крупнейшего продавца детских товаров в России, недосягаемого для конкурентов. Ритейлер, доля рынка которого подбирается к 20%, продолжает показывать двузначные темпы роста выручки, но радовать акционеров и инвесторов становится сложнее. Если за девять месяцев 2016 г. оборот «Детского мира» увеличился на 36%, то за такой же период в этом году – только на 14,9%.

Россия – Казахстан – Белоруссия

– Чем больше становится ГК «Детский мир», тем труднее показывать взрывной рост из-за высокой базы. За счет чего компания планирует рост бизнеса в ближайшие годы?

– Если продолжать развиваться только в России, темпы роста будут замедляться в том числе в связи с падением рождаемости и сокращением инфляции. Как мы видим наше дальнейшее развитие? Безусловно, мы продолжим открывать новые магазины в России – еще как минимум 300 к имеющимся 600 добавим. Второе – мы хотим стать таким же большим игроком на рынке Казахстана: растем здесь на 100% в год.

– Там низкая база.

– База маленькая, но мы уже номер один на рынке Казахстана и хотим укрепить лидерские позиции. В России ближайший конкурент раз в 5 меньше «Детского мира», мы хотим быть такими же в Казахстане.

– А по выручке?

– Сейчас у «Детского мира» 25 магазинов в Казахстане, их выручка в первом полугодии составила почти 1 млрд руб. Думаю, еще раза в 3–4 мы сможем вырасти по выручке к результатам 2018 г., число магазинов хотелось бы довести до 70.

Владимир Чирахов
гендиректор ритейлера «Детский мир»
  • Родился в 1974 г. в Тбилиси. Окончил Академию ФСБ и адъюнктуру при академии, Академию народного хозяйства при правительстве России. Дополнительное образование: Московская международная высшая школа бизнеса «Мирбис», курс Executive MBA в Московской школе управления «Сколково»
  • 1991
    работал в ООО «Партия-электроника» и «М.видео»
  • 2009
    коммерческий директор, затем генеральный директор сети магазинов «Кораблик»
  • 2012
    пришел в «Детский мир» заместителем генерального директора по коммерческой деятельности, в октябре назначен генеральным директором

На самом деле Казахстан очень хорош тем, что там молодое растущее население, высокая рождаемость, а с точки зрения доходности бизнеса он не уступает России. Мы очень довольны, что удалось выстроить там такой же прибыльный быстро растущий бизнес.

– Предпочтения потребителей в Казахстане отличаются от российских?

– Больших отличий мы не видим – только локальные особенности. Например, доля продаж одежды и обуви выше, а игрушек – ниже. Покупатели менее лояльны к известным брендам и предпочитают более дешевые аналоги. При этом ВВП на душу населения в Казахстане практически такой же, как в России, что в сочетании с высокой рождаемостью и растущим населением позволит обеспечить нам прекрасно растущий бизнес.

– Все же казахстанский бизнес в ближайшем будущем вряд ли обеспечит больше 10% оборота группы. За счет чего все-таки намерены обеспечивать основной рост?

– Кроме органического развития в России и Казахстане это еще два направления, одно из них – выход на рынок Белоруссии, к которому мы активно готовимся. Надеюсь, в первом полугодии 2019 г. мы откроем первые магазины там. Это будет Минск и несколько других крупных городов.

– «Детский мир» сам планирует открывать магазины или с партнером?

– Исключительно сами через дочернюю компанию «Детского мира». Сейчас создаем юридическое лицо.

– То есть как и в Казахстане?

– Да, поэтому нам было так важно добиться успеха в Казахстане, чтобы потом масштабировать историю.

– Белорусский рынок сильно меньше казахстанского, и население там беднее.

– Мы изучили рынок детских товаров в Белоруссии, который оказался сильно фрагментирован, понимаем ключевых игроков – мы наверняка сможем сделать покупателям выгодные предложения.

– У населения на это есть деньги?

– По большому счету мы будем продавать там примерно то же самое, что и в России. К тому же эти товары там продаются и без «Детского мира». Другое дело, что мы можем выстроить сильную дистрибуцию и наши продажи будут более эффективными, за счет этого сможем предлагать товары дешевле, чем другие игроки.

– То есть перспективы с точки зрения зарабатывания денег в Белоруссии есть?

– Конечно, есть. Кроме того, мы Белоруссию также рассматриваем как пробу пера и возможности выхода в Польшу, а это рынок сопоставимый по масштабу с Россией.

– В Белоруссии львиную долю в экономике занимают госкомпании, а это значит дополнительные политические риски для иностранцев. «Детский мир» – публичная компания.

– Мы не занимаемся политикой. Что касается адаптации ассортимента наших магазинов под местный рынок, на самом деле мы знакомы со многими белорусскими производителями и собираемся их продукцию тоже продавать. Даже больше: судя по тому, что мы видим, некоторые белорусские товары мы могли бы даже импортировать в страны нашего основного присутствия – Россию и Казахстан.

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Комментарии
belou
19:55 21.10.2018
Детский мир умирает. Сервис ниже плинтуса;
00
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