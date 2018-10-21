Бизнес / Торговля и услуги

«Зоозавр» из «Детского мира»

Гендиректор «Детского мира» раскрыл подробности новой сети товаров для домашних животных
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Крупнейший продавец товаров для детей «Детский мир» откроет пилотные зоомагазины «Зоозавр» и одноименный интернет-магазин до конца 2018 г., рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор компании Владимир Чирахов. Это новое направление в работе ритейлера, призванное усилить рост его бизнеса. По данным Роспатента, «Детский мир» в сентябре подал заявку на товарные знаки «Зоозавр» и Zoozavr.

Рынок товаров для домашних животных большой и быстро растущий, объясняет Чирахов интерес к нему. По данным Euromonitor International, продажи товаров для домашних животных в 2017 г. выросли на 10,6% до 184,7 млрд руб., прогноз на 2018 г. – еще 8%. Востребованы и сетевые, и одиночные зоомагазины, говорит гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

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