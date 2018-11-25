Статья опубликована в № 4703 от 26.11.2018 под заголовком: Фредерик Рузо: «У нас исторически прочнейшие связи с Россией»

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Фредерик Рузо, президент Louis Roederer Leif Carlsson / Magazine Vigneron Droit international

Мы беседуем с президентом Louis Roederer Фредериком Рузо в исторической штаб-квартире компании в Реймсе, откуда его предки руководили глобальной экспансией шампанского дома, который в конце XIX – начале XX в. стал одним из крупнейших производителей этого вина в мире. Тогда же был построен и особняк на бульваре Люнди – сразу для коммерческих целей, по соседству с семейным домом владельцев и напротив основных производственных помещений.

К началу XX в. крупнейшими рынками для Louis Roederer стали Россия и США. И это чуть не сгубило компанию. После революции 1917 г. в России в подвалах Louis Roederer остались сотни тысяч бутылок, зарезервированных для России. Сухой закон в США с 1922 г. закрыл для французских виноделов и этот рынок. А Великая депрессия, охватившая Европу и США, едва не добила бизнес Louis Roederer. Но Камилла Ольри-Родерер, принявшая руководство семейной компанией после кончины своего мужа Леона, сумела стабилизировать ситуацию.

Ее внук Жан-Клод и правнук Фредерик оказались как минимум не менее талантливыми виноделами и коммерсантами. И сегодня компания Louis Roederer – глобальный холдинг, который владеет виноградниками и выпускает вина помимо Шампани также в Бордо, Провансе, Долине Роны, Порту и Калифорнии. Состояние Фредерика Рузо издание Challenges в 2017 г. оценило в 780 млн евро, поставив его на 3-е место в списке богатейших французских виноделов после Бернара Арно (для которого спиртные напитки лишь 12% его многомиллиардного бизнеса LVMH) и Пьера Кастеля, владельца крупнейшего во Франции производителя марочных вин Castel Freres.

– Сто лет назад Россия была крупнейшим рынком сбыта для Louis Roederer. Насколько российский рынок важен для вас сегодня?

– Российский рынок для нас исключительно важен. Во-первых, потому, что у нас исторически прочнейшие связи с Россией. В середине XIX в. мы продавали треть нашего шампанского в России: 600 000 бутылок из годового производства в 2,5 млн бутылок. Русские тогда не говорили, что они пьют шампанское, они говорили, что пьют «Родерер». Сегодня мы занимаем 10% рынка шампанского в России – эта доля намного больше, чем в других странах. Что для меня свидетельствует о том, что 70 лет коммунистической власти не заставили русских забыть Louis Roederer, не заставили забыть Cristal. У нас прекрасный дистрибутор в России [компания Simple], который отлично делает свою работу.

И Россия – очень важная часть истории нашего дома. Александр II был не просто нашим важным клиентом, он подтолкнул нас к изобретению шампанского будущего – Cristal.

– Это правда, что все бутылки Cristal для Александра II были из хрусталя? Как это было можно обеспечить – хрусталь ведь хрупкий материал? Или давление в бутылках Cristal было меньше, чем в обычном шампанском?

– Думаю, что было меньше. Но наверняка какие-то бутылки взрывались.

Louis Roederer, винодельческий холдинг Владельцы – семья Рузо.

Показатели за 2017 г. (2016 г.)*:

выручка – 119,5 (117,8) млн евро,

годовое производство – 3,5 млн бутылок,

площадь виноградников – 237 га,

количество сотрудников – 188 чел.

* компании Champagne Louis Roederer S.A. Источник: CIVC



Компания основана в Реймсе в 1776 г., в 1833 г. ее унаследовал Луи Родерер, который дал компании свое имя. Сегодня холдинг Louis Roederer владеет виноградниками и производит вина в Шампани (под марками Louis Roederer и Deutz), Бордо (Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Chateau de Pez и Chateau Haut- Beausejour), Провансе (Domaines Ott), Долине Роны (Delas Freres), Порту (Ramos Pinto) и Калифорнии (Roederer Estate и Schaffenberger).

– У вас сохранились эти бутылки, это шампанское?

– Нет. Все оно было открыто давным-давно.

– А ведь это была огромная проблема для вашего дома: после революции 1917 г. вы остались с огромным стоком дорогого шампанского, заказанного, но не оплаченного царской семьей. И продать его кому-либо еще в разоренной войной Европе было невозможно.

– Да. Но его выпили. (Смеется.)

– Новый 2018 год мы в редакции отметили двумя бутылками Cristal – 2007 и 2009 гг., которые нам прислали наши ньюсмейкеры. На одной из них были выгравированы латинские инициалы ее владельца – одного из богатейших людей России. У вас в Реймсе есть такой сервис для самых важных клиентов? Или это российское ноу-хау?

– Нет, такого сервиса у нас нет, первый раз про него слышу.

– Другой знаменитый поклонник вашего шампанского – Квентин Тарантино. Его сцена с бутылкой Cristal в фильме «Четыре комнаты», возможно, самое громкое признание в любви шампанскому в истории мирового кинематографа. Как Cristal стал героем этого фильма – это же не product placement?