Председатель совета директоров РОСИНТЕРа: «В России мы в раю, если сравнивать с Венесуэлой»

Статья опубликована в № 4715 от 12.12.2018 под заголовком: Мы думаем попробовать себя в сегменте здорового питания с новым брендом

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Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, председатель совета директоров «Росинтер ресторантс холдинга» Евгений Разумный / Ведомости

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко пережил уже пятый кризис – два в Венесуэле и три в России. В родной Венесуэле, происходящее в которой Ордовский характеризует словом «трагедия», он потерял все бизнесы, а в России сохранил все – и бизнес в сфере недвижимости, и туристический, и, главный, ресторанный. Пять лет подряд ресторанный холдинг Ордовского РОСИНТЕР сокращал число ресторанов и выручку. Но в этом году динамика наконец изменилась. Председатель совета директоров РОСИНТЕРа объясняет – почему и что будет дальше.

– По итогам шести месяцев РОСИНТЕР отчитался о росте выручки и увеличении числа ресторанов. Но одновременно компания показала убыток, хотя в 2016–2017 гг. была прибыльной. За счет чего удалось совершить разворот и когда планируете вновь выйти в плюс?

– Есть такое понятие «затраты до открытия» – это аренда, зарплаты, и они должны минусоваться от прибыли. Мы сокращали количество ресторанов в предыдущие годы, и было очень много открытий в этом году. Таким образом по первому полугодию образовался убыток. Но мы постараемся год закрыть с плюсом.

– Где открываете новые заведения?

– Открываемся в городах, но в этом году очень сильно освоили аэропорты: «Домодедово», «Внуково» и новый терминал «Шереметьево» B. Мы выходим в аэропорты всем портфолио: «IL Патио», «АмБар» (бывший «Американский бар и гриль»), «Мама Раша», McDonald’s, Costa Coffee, TGI Fridays и др. Аэропорты нас любят, потому что мы можем сразу охватить разные сегменты: и быстрое обслуживание, и кофейни, и семейные рестораны, и бары. Это и для аэропорта хорошо, потому что у них один контракт, и для нас хорошо: аэропорты очень привлекательное место для инвестиций. Хотя это большие и длинные инвестиции, но очень интересные. Думаю, что мы сегодня на рынке лидеры в этом направлении.

– Много лет назад вы закрыли все свои концептуальные рестораны, затем продали фастфуд «Ростикс» и сфокусировались на семейных ресторанах – ресторанах для среднего класса. И в результате на конец первого полугодия 2018 г. у вас было 272 ресторана, т. е. по этому показателю РОСИНТЕР откатился больше чем на 10 лет назад: в 2007 г. у вас было 237 ресторанов, в 2008 – 347. А пик был в 2012 г., когда у РОСИНТЕРа было 408 ресторанов. Вы по-прежнему верите, что ставка на средний класс была верна? Мы спрашиваем это без всякого злорадства – у «Ведомостей» та же проблема: придумывая газету 20 лет назад, мы тоже сделали ставку на средний класс, на рост фондового рынка и пенсионных накоплений. Но теперь видим, что все пошло не так: средний класс скукоживается, пенсионные накопления украли, фондовый рынок угробили люди, считающие, что «это все наши деньги».

– Тогда ставка сыграла, но с тех пор все сильно изменилось.

Давайте начнем с 2007 г. Мы подписали договор с KFC на продажу «Ростикса». Мы вышли на биржу и получили огромное количество денег от IPO – нам нужно было их освоить и показать рынку, что мы сделали то, что обещали. За 2007–2008 гг. мы открыли 100 ресторанов. В сентябре 2008 г. мы все еще неслись по немецкому автобану, как вдруг оказались на проселке; пришлось очень резко тормозить и думать, как ехать дальше.

Мы пережили 2009 г., но было очень трудно. За следующие несколько лет нам пришлось эти 100 ресторанов закрыть. Потому что большая часть арендованных площадей была в долларах, а арендодатели реагируют гораздо медленнее, чем конечные игроки на рынке. За нами многие пошли, и потом арендодатели поняли, что им лучше остаться с надежным арендатором. Но это произошло год-полтора спустя.

Потом более или менее ситуация стабилизировалась, в 2010 г. мы сделали SPO.

А потом наступил кризис 2014 г., который впервые носит геополитический характер, а не только экономический. Хотя главный фактор – падение цены на нефть, но санкции и антисанкции, конечно, укусили сильно. Я скажу, что 2015 год был для меня самым трудным годом, если взять все пять кризисов в моей жизни – два в Венесуэле и три здесь. У нас все три индустрии, входящие в корпорацию «Ростик групп», попали очень сильно – и туризм, и недвижимость, и рестораны. Это был «идеальный шторм» или «стая черных лебедей» – совпадение огромного количества негативных факторов.

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко в 1958 г. в Каракасе. Окончил Университет Симона Боливара по специальности «инженер-химик» 1981 основал компанию Rostik International в Венесуэле

1988 основал «Ростик групп» в России и стал ее президентом

1991 основал группу компаний «Росинтер ресторантс» и стал ее президентом

2007 проводит IPO «Росинтер ресторантс холдинга»

2010 проводит SPO «Росинтер ресторантс холдинга»

Параллельно с этим наш второй по важности бренд, «Планета суши», просел – по двум причинам. Открылось очень много японских ресторанов, у которых были проблемы с СЭС, начались отравления. Роспотребнадзор распространял свою позицию, что россияне не готовы есть сырую рыбу, что у японцев это генетически, у нас – нет (хотя мы едим селедку тоже более или менее сырую). Так появилось недоверие, и японская тема сдулась.

А потом кризис 2014 г., когда доллар скаканул с 28 до 80 руб. (но потом остановился на 65 руб.), а угорь, лосось, тунец, водоросли на Волге не водятся – их надо привозить. И конечно, себестоимость «Японии» увеличилась в разы. Мы сделали пять попыток ребрендировать «Планету суши», а потом решили попробовать что-то новое и вышли на [концепцию паназиатской кухни] «Шикари».

Другие продукты

– В интервью «Ведомостям» в 2010 г. вы рассказывали, что в кризисные 2007 и 2008 годы падение спроса в ваших ресторанах составляло 10–15%. А как падал спрос в кризисные годы начиная с 2014-го?

– Я думаю, что в том кризисе в итоге мы упали больше чем на 30%.

– В том же интервью вы говорили, что доля продуктов российского производства в ваших ресторанах достигла 47%. Сколько сейчас?