Гендиректор «Ростеха»: Новые санкции вряд ли смогут нас подкосить

Сергей Чемезов рассказывает о финансовых и других итогах работы в 2018 г., о влиянии санкций на экспорт оружия и о доходах своей семьи

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Сергей Чемезов, гендиректор «Ростеха» Максим Стулов / Ведомости

Корпорация «Ростех» создавалась в 2007 г. прежде всего для консолидации принадлежащих государству оборонных активов. Сегодня в ее состав входит более 700 предприятий, на которых работает более полумиллиона человек, и проще сказать, в каких отраслях «Ростеха» нет. Даже Владимир Путин на праздновании 20-летия корпорации предостерег своего бывшего сослуживца, бессменного гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова от «бесконечного, бесконтрольного расширения». Но и это не остановило расширение: после поглощения Объединенной авиастроительной корпорации «Ростех» станет одним из крупнейших в мире производителей авиатехники. Сам Чемезов говорит, что планов дальнейшей экспансии у него нет, он готов делиться активами с частными инвесторами, и объясняет, почему партнерами госкорпорации и совладельцами крупных компаний порой становятся мало кому известные люди.

– В конце прошлого года Владимир Путин публично предостерег «Ростех» от «бесконечного, бесконтрольного» расширения...

– Он правильно сказал: «бесконтрольного» расширения.

– Но с тех пор вы забрали Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) и концерн «Тракторные заводы»!

– Подождите-подождите! Мы ничего не забирали. Решения о передаче нам этих активов были приняты президентом и правительством.

– Сначала «Ростеху» были переданы в основном оборонные активы, а сейчас это и вакцины, и трактора, и компьютеры. Зачем вам столько всего?

– Ответ уже даже в нашем названии – государственная корпорация. С одной стороны, наша цель – это развитие бизнеса, получение прибыли. С другой – выполнение государственных задач: безопасность по критическим технологиям, социальная стабильность, гособоронзаказ. Знаете, интересно, если посмотреть на 12 основных национальных проектов, которые определил президент, то вы обнаружите, что в каждом из них у нас если не основополагающая, то одна из главных ролей. Также есть задача сохранить важные отрасли промышленности, технологического прорыва. Так в составе «Ростеха» оказываются и ОАК, и «Тракторные заводы».

– То есть для вас это было как снег на голову?

– Что касается «Тракторных заводов», честно говоря, да. Не планировалось, что их нам передадут. Владельцы концерна были не в состоянии обслуживать кредиты ВЭБа – 82 млрд руб. Дальше ожидался тяжелый сценарий – невыплата зарплат, остановка производства. Понятно, что банк не должен управлять промышленными активами. Поскольку мы тоже были кредиторами, в частности «Курганмашзавода» (производит в том числе боевые машины пехоты. – «Ведомости»), и у нас есть профильные направления, связанные с производством сельхозтехники и вооружений, было решено передать актив нам.

А идея объединения ОАК с «Ростехом» существовала достаточно давно, потому что мы изготавливаем почти 70% комплектующих для авиации. Было бы правильно, чтобы и сборка, и производство комплектующих были сконцентрированы в одном месте.

– Когда ОАК окончательно войдет в состав «Ростеха»? И что с ней будет дальше?

– Сейчас мы не совсем четко представляем финансовое состояние ОАК. В общих чертах, конечно, знаем, но нужно посмотреть на все скелеты в шкафу. А потом уже будем готовить новую стратегию. На присоединение отведено 18 месяцев. ОАК и «Вертолеты России» будут объединены в один авиационный кластер, в него войдут все предприятия, производящие комплектующие как для самолетов, так и для вертолетов. Но это будет не юридическое объединение, а условное – внутри корпорации. С учетом новых активов доля авиационного кластера в общей выручке корпорации составит примерно 50% – около 1 трлн руб. То есть авиастроительный блок станет самым мощным в корпорации.

– Планируется ли разделение ОАК на военный и гражданский секторы?

– Сказать со стопроцентной гарантией не могу – пока рано. Если посмотреть на мировую практику, это есть везде: у Boeing есть дивизион гражданской авиации и дивизион военной. В Airbus – то же самое. Но давайте подождем.

– На этом вы остановитесь или есть новые кандидаты на присоединение?

– Думаю, в ближайшее время не стоит этого ждать.

– А вам самому не кажется, что структура стала слишком большой?

– Вы думаете, неуправляемой?

– Мы этого не говорили.

– Структура у нас оптимальная. Финансовый результат хороший: прогноз по выручке в этом году – более 1,6 трлн руб., чистую прибыль ожидаем на уровне 127 млрд руб. Через дочерние холдинги мы объединяем более 700 предприятий. При этом мы не стремимся все концентрировать в своих руках. Привлекаем частных инвесторов, отдаем им пакеты акций наших компаний вплоть до контрольных, если это позволяет развивать активы. Почти в половине наших холдингов, в семи из 15, или частный инвестор уже в капитале, или мы в процессе сделки сейчас. Мы заинтересованы не только в дополнительных средствах, но и в приобретении новых компетенций, технологий и рынков. Думаю, такой же позитивный сценарий развития, как был у «Камаза», «АвтоВАЗа», «Калашникова», может быть в будущем и у других наших холдингов.

Откуда берутся партнеры

– Партнерами «Ростеха» зачастую становятся люди, которые до знакомства с вами были мало кому известны. А потом благодаря «Ростеху» стали акционерами компаний с миллиардными оборотами – например, «ВСМПО-Ависмы» или «РТ-инвеста». А ваш партнер по концерну «Калашников» Алексей Криворучко недавно стал заместителем министра обороны по вооружению. Это случайные совпадения?