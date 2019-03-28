Гендиректор «Шереметьево»: «Российские пассажиры пристрастно оценивают наши аэропорты»

Статья опубликована в № 4783 от 28.03.2019 под заголовком: Михаил Василенко: Российские пассажиры пристрастно оценивают наши аэропорты

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Михаил Василенко, гендиректор международного аэропорта «Шереметьево»

Английское агентство Skytrax создано в 1989 г. и занимается оценкой услуг авиакомпаний и аэропортов. Его рейтинг считается самым авторитетным в мире. Аэропорты и авиакомпании вкладывают десятки и сотни миллионов долларов, чтобы улучшить свой сервис по требованиям Skytrax и заслужить дополнительную звезду. Для авиакомпаний и аэропортов более высокий рейтинг является серьезным конкурентным преимуществом, на рейтинг обращают внимание инвесторы.

Наивысшую оценку – «5 звезд» – получает только небольшое количество избранных аэропортов, сообщается на сайте Skytrax. До недавнего времени только семь крупных хабов имели 5-звездочный рейтинг: аэропорты Сингапура, Токио, Дохи, Сеула, Гонконга, Мюнхена и Гуанчжоу. Также высший рейтинг присвоен четырем региональным аэропортам, в том числе аэропорту Ростова-на-Дону «Платов».

Вчера к ним присоединился крупнейший российский аэропорт «Шереметьево». Его новый терминал В получил «5 звезд». Награды аэропортам и авиакомпаниям Skytrax торжественно вручало 27 марта на выставке Passenger Terminal Expo 2019 в Лондоне. Гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко накануне вылета в столицу Великобритании пообщался с «Ведомостями».

– Оценку агентством Skytrax «Шереметьево» ожидали еще в сентябре 2018 г. Но визит и рейтингование несколько раз переносились. Когда вам стало известно решение?

– Только недели две назад получили письмо из Skytrax.

– Какие терминалы сколько звезд получили?

– Терминалу В присвоен наивысший рейтинг – «5 звезд». Южные терминалы – D, E и F – получили, как и планировалось, «4 звезды».

Основная задача сотрудничества со Skytrax – повышение качества обслуживания пассажиров в аэропорту. Но нужно понимать: техника и сервисы в аэропортах и у авиакомпаний развиваются настолько быстро, что невозможно сию же минуту модернизировать старую инфраструктуру. Поэтому во всем мире аэропорты имеют различный рейтинг в различных терминалах. Например, в аэропорту Мюнхена только один из двух терминалов имеет рейтинг «5 звезд» Skytrax – тот, из которого летает Lufthansa.

Южные терминалы в «Шереметьево» обеспечивают сервис высокого класса настолько, насколько позволяет их инфраструктура. Мы понимали, что они могут претендовать на уровень «4 звезды». В них в соответствии с рекомендациями Skytrax была проведена огромная работа по повышению уровня сервиса: в частности, были реконструированы старые и открыты новые бизнес-залы, созданы дополнительные детские площадки, проведен ремонт привокзальных площадей, полностью заменена пассажирская навигация (теперь она на русском, английском и китайском языках). Также запущен новый сайт аэропорта, произведено соответствующее обучение персонала.

А когда мы в 2016 г. начинали строить терминал В, первый в северном терминальном комплексе, мы сразу поставили себе задачу, чтобы он соответствовал самым высоким мировым стандартам, поэтому мы пригласили Skytrax.

Михаил Василенко Родился в 1960 г. в Железноводске. Окончил Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное командное училище железнодорожных войск и военных сообщений им. М. В. Фрунзе и Военную ордена Ленина академию тыла и транспорта 1981 военный комендант аэропорта Кабул

1983 военный комендант аэропорта Ташкент

1992 начальник военных сообщений на воздушных трассах Коми, Татарстана, Башкортостана и Приволжского управления гражданской авиации

1998 заместитель директора по корпоративным вопросам международного аэропорта Самара, с 2000 г. вице-президент группы компаний «Авиация Самары»

2003 директор по развитию бизнеса компании Frans Maas

2004 в декабре назначен заместителем гендиректора международного аэропорта «Шереметьево» (МАШ)

2005 генеральный директор МАШ с 12 мая

– Когда планируете запустить терминал С1?

– Достроен он будет в октябре. Затем начнется его тестирование с участием волонтеров. Срок запуска будет зависеть от готовности по итогам тестирования. Это будет ноябрь-декабрь или начало 2020 г. С1 будет обязательно стремиться к «5 звездам», как и следующий за ним терминал С2: мы продолжаем сотрудничество со специалистами Skytrax, они постоянно приезжают, оценивают нашу работу.