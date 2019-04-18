Крупнейший акционер Petropavlovsk: «Золото – понятный рынок, на котором всегда есть покупатель»

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Кенес Ракишев, инвестор, крупнейший акционер Petropavlovsk Максим Стулов / Ведомости

Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев купил в конце 2017 г. почти четверть (22,42%) акций золотодобывающей компании Petropavlovsk, несмотря на ее большие долги. За полтора года удалось договориться о реструктуризации крупного кредита и привлечь для развития новое банковское финансирование.

Ракишев – восьмой номер в топ-50 богатейших бизнесменов казахстанского Forbes ($691 млн). Он инвестирует также в девелоперские проекты и складской бизнес, а еще в цифровые технологии – потому что верит в блокчейн, который приведет к свободному рынку и экономике без регуляторов.

– Есть сейчас в России крупные месторождения, крупные проекты в золотодобыче? Вы рассматриваете возможности приобретения активов для Petropavlovsk, видите какие-то синергии?

– Для Petropavlovsk была бы интересна синергия с Polymetal. Нам бы подошло Нежданинское месторождение, если бы оно не принадлежало Polymetal, конечно. (Смеется.) Наше автоклавное производство подходит для этих руд. У нас с этой компанией похожие руды и похожие компетенции.

– Что вы понимаете под синергией с Polymetal?

– Мы закончили две линии нашего автоклава, они работают, вышли уже почти на проектную мощность. И мы планируем строить еще две линии. Для них уже закуплено оборудование, залит фундамент будущих заводов, идет доработка инженерных решений. На завершение проекта нам потребуется еще примерно $150–300 млн. Мы сейчас на стадии принятия окончательного инвестиционного решения по этим линиям.

При этом собственная добыча у нас вырастет на 20–30% в лучшем случае. Поэтому обсуждать возможность переработки руды с месторождения Polymetal Ведуга кажется мне логичным. Нет ничего странного в том, чтобы быть толлинговой компанией. От переработки чужой руды на наших мощностях мы будем получать маржу – это хорошая модель. Если мы реализуем полностью наш автоклавный проект, то мы станем региональным хабом, который может перерабатывать большие объемы руды.

Смотрим и другие объекты на Дальнем Востоке. Например, месторождения Леваева и «Амур золото». Они интересны для Petropavlovsk с точки зрения синергии. Есть еще интересный проект, который изучали еще бывшие акционеры компании, группа «Ренова», – «Золото Камчатки».

– Но они же под санкциями...

– Посмотрим. Если они продадут этот объект другой компании, не находящейся под санкциями, то сможем начать переговоры о покупке «Золота Камчатки» уже с новым владельцем.

– А гринфилды интересные сейчас есть?

– В России очень трудно реализовывать такие масштабные проекты. Сейчас интересно, что произойдет в Венесуэле, – какая политическая система установится, станет ли рынок открытым для инвестиций. Говорят, там есть интересные месторождения золота.

– Вы готовы инвестировать в золотодобычу в Венесуэле?

– Только после того, как минфин США разрешит. Зачем нам санкционные риски?