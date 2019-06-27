Руководитель виноторговой компании МБГ: «В деньгах мы выросли больше, чем в бутылках»
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Компания «МБ группа Импэкс» (МБГ) – один из старейших импортеров премиального алкоголя в России, ведущий этот бизнес с 1995 г. За эти годы компания знала и взлеты, и падения, но пережила все валютные и прочие кризисы, собрав портфолио серьезных брендов: Antinori, Allegrini, Cune, Laurent-Perrier, Taittinger и др. (Дистрибуцию части брендов осуществляет сестринская компания МБГ – «Миллениум», что стало следствием кризиса 2008–2009 гг., когда некоторые российские импортеры разорились, и МБГ взяла себе часть марок, оставшихся «бесхозными», но вынуждена была определить их в другую компанию, если в портфеле МБГ уже были прямые конкуренты.)
Лето прошлого года стало бенефисом МБГ: в России проходил чемпионат мира (ЧМ) по футболу, а Taittinger является официальным шампанским FIFA. Импорт шампанского у группы МБГ/«Миллениум» вырос почти наполовину.
Но этот год начался с того, что МБГ лишилась прав на дистрибуцию вин одной из самых крупных марок в своем портфеле – испанской Torres. Ирина Фомина утверждает, что ее группа успешно заместила Torres другими марками и продолжает рост.
– Давайте начнем с прошлого года, когда в России проводился ЧМ по футболу. Насколько успешным для вашей группы оказался 2018 г. – ЧМ сильно помог?
– Год был успешный, рост двузначный. Я думаю, что дело не только в ЧМ, хотя в нем тоже. В деньгах мы выросли больше, чем в бутылках, и это тоже хорошо: смещение структуры продаж в более премиальный сегмент – это всегда лучше, тем более для такой компании, как наша.
ЧМ – потрясающий опыт. Команда МБГ/«Миллениум» отработала на пятерку с 10 плюсами! Совместно с Taittinger мы организовали прибытие и пребывание в Москве 1500 иностранных и российских гостей. Для Taittinger как официального партнера FIFA это второй ЧМ после Бразилии, и все прошло здорово, они были очень довольны. Мы присутствовали на всех площадках в 11 городах. За 35 дней провели 120 мероприятий, были во всех VIP-зонах с нашим шампанским, с российским вином «Лефкадия», ронским Château Mont-Redon и аргентинским Finca Flichman. Все остались очень довольны.
В Москве на время чемпионата мы организовали «Лофт Taittinger» – пространство для любителей футбола и любителей Taittinger, он работал 40 дней, его посетило несколько тысяч человек, было выпито 7000 бутылок шампанского. Очень хорошие мероприятия делали в Санкт-Петербурге и других городах.
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