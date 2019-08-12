Маркиз Ламберто Фрескобальди: Наша идея – не просто делать вино, а создавать бренды

Президент Frescobaldi Toscana – о богатстве и бедности, винах, которые его семья производит 700 лет, и о службе карабинером

Статья опубликована в № 4875 от 13.08.2019 под заголовком: Ламберто Фрескобальди: Наша идея – не просто владеть землей и делать вино, а создавать бренды

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Ламберто Фрескобальди, президент Frescobaldi Toscana Максим Стулов / Ведомости

На землях маркизов Фрескобальди вино делают уже 700 лет, Ламберто Фрескобальди – 30-й по счету руководитель семейного бизнеса. Он причастен ко всем громким проектам Frescobaldi за последние десятилетия: созданию в 1995 г. вина Luce (совместно с американским виноделом Робертом Мондави, в 2002 г. Фрескобальди выкупили долю Мондави), строительству новой штаб-квартиры, покупке нового хозяйства в Кьянти-Классико, ребрендингу компании... В интервью «Ведомостям» Фрескобальди рассказал, что держит его в семейном бизнесе и как он умудряется не только увеличивать продажи, но и обеспечивать доходность бизнеса в 30%.

– Вы стали президентом Marchesi de’ Frescobaldi в 2013 г. Что вы изменили в компании с тех пор, что нет и почему?

– В 2007 г. я стал вице-президентом компании, в 2013 г. – президентом. За это время произошел ряд изменений. Во-первых, мы построили новую штаб-квартиру и переехали в нее из старого здания в центре Флоренции. Это случилось в 2015 г., новый офис – за городом, по соседству с нашей винодельней и виноградниками. Поэтому теперь, когда мы нанимаем новых сотрудников (а мы нанимаем), они могут из окон видеть то, чем они занимаются, что коммуницируют и продают.

Я давно мечтал переехать в новый офис, потому что старый стал слишком мал и нам приходилось располагаться в нескольких разных помещениях. Это было не очень эффективно. Теперь все сидят вместе в помещениях со стеклянными коридорами, все могут видеть друг друга. Так гораздо лучше.

Это большой комплекс, по нашим меркам: почти 1700 кв. м, помимо офисов там склады, винодельня, подвалы и из офиса на лифте можно спуститься прямо в подвалы. В этот комплекс мы вложили больше 10 млн евро.

Во-вторых, мы за это время купили несколько хозяйств. Последнее – Tenuta Perano в Кьянти-Классико, в Гайоле. Мы начали с того, что арендовали его в 2014 г., а в 2017 г. купили.

В-третьих, мы серьезно усилили нашу команду, наняли очень хороших специалистов. Потому что сила компании – это люди, команда. Компания – это не шоу одного человека.

И наконец, в 2016 г. мы сделали ребрендинг: Frescobaldi Tоscanа вместо Marchesi de’ Frescobaldi.

О ребрендинге я думал много лет. И однажды познакомился с одним французом, специалистом в маркетинге, – он даже не знал, что такое Marchesi de’ Frescobaldi. И мы вместе (к сожалению, он уже умер) придумали ребрендинг.

– Но зачем было делать ребрендинг компании, существующей уже много веков?

– Потому что старое название было сложным для восприятия. Сомелье не понимали, куда в винной карте вписывать наши вина – на M, на D или на F, а клиенты не понимали, на какую букву их искать.

Винная карта в ресторане исключительно сложный объект для составления и чтения. Необходимо учесть множество элементов: производитель, регион, год урожая, сорта винограда... Наш ребрендинг позволил сделать жизнь покупателей несколько проще.

Плюс, честно говоря, я не считаю, что указание титула необходимо. И обратная связь, которую мы получили с рынка, была очень позитивной.

– Выручка Compagnia de Frescobaldi S.p.A ежегодно растет с 2009 г., в 2017 г. вы впервые преодолели отметку в 100 млн евро. Но меня поразило даже не это, а то, что у вас все эти годы доходность держится около 30% и даже выше – а это уже прибыльность не сельскохозяйственного, а люксового бизнеса. Как вы этого добиваетесь?

– Это стало возможным потому, что на протяжении многих лет мы реинвестировали 100% прибыли. И продолжаем реинвестировать. Дивиденды мы начали платить только с 2011 г.