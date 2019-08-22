Анжело Тротта: «Амбиции Тичино – привлекать все категории туристов»

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Анжело Тротта, директор Ticino Turismo ticino.ch

В Средние века территория нынешнего кантона Тичино находилась под властью итальянцев – Комо и затем Милана. Хотя немецкоговорящие швейцарцы отбили эти земли у миланцев в XV в., местное население сохранило итальянский язык и католичество. В 1803 г. в результате наполеоновских войн был сформирован кантон Тичино, который вошел в состав новообразованной Швейцарской конфедерации.

Постепенно Тичино превратился в центр притяжения сначала итальянской знати и буржуазии, а затем и европейской. Лугано стал третьим по величине банковским центром Швейцарии (поднявшись на деньгах богачей из Италии, уходивших от налогов в родной стране), Аскона превратилась в элитарный курорт, до которого можно добраться только автотранспортом, а кинофестиваль в Локарно дорос до четвертого по значению в Европе (после Каннов, Берлина и Венеции).

Но с 80-х гг. прошлого века из-за удешевления авиаперелетов и развития их географии богатые европейские туристы, из поколения в поколение выбиравшие для отдыха Швейцарию, все чаще стали отдавать предпочтение Азии и Америке. Швейцарские гранд-отели и курорты начали ветшать. Все изменилось с наступлением нового века: швейцарские власти задумались о возрождении туризма, ведь все необходимое для этого было в наличии – природные красоты, горнолыжные трассы и пешеходные тропы. Вся инфраструктура была уже создана – аэропорты, автодороги, фуникулеры и лучшие в мире железные дороги, – и нужно было лишь вложиться в обновление легендарных отелей и курортов. Порыв швейцарских властей поддержали местные и иностранные инвесторы, и в стране один за другим начали открываться отели и курорты, в создание которых были вложены десятки и сотни миллионов долларов. В страну вновь потянулись богатые туристы со всего мира.

Тичино тоже хочет привлечь их. С 1 июля 2019 г. местное агентство по развитию туризма Ticino Turismo возглавил Анжело Тротта, большая часть карьеры которого прошла в компаниях – производителях люксовых товаров Omega, TAG Heuer и Gucci. Но Тичино не будет ориентироваться только на премиальных туристов, говорит Тротта.

– Швейцария является одним из старейших, наиболее развитых и наиболее известных международных туристических направлений. После спада в 80–90-е гг. XX в. мы видим возрождение туристического бизнеса в Швейцарии. Каковы основные причины этого и где место Тичино в этой растущей швейцарской индустрии?

– Согласен, Швейцария была люксовым туристическим направлением в прошлом и сейчас она возвращает свои позиции. На это была политическая воля, которая была поддержана инвестициями. Одна из движущих сил роста – концепция Swissness, продвигающая Швейцарию как страну безопасную, страну с отличной экологией и прекрасную (своими горами, долинами и озерами) и страну, в которой все работает как часы. А Тичино занимает особое место в этой концепции – в нем есть не только все прелести Швейцарии, но еще и итальянский шарм. Старый слоган Тичино гласил: «От снега к пальмам». Потому что на маленькой территории кантона есть и горы высотой 3000 м, и озера со средиземноморским климатом. Плюс Тичино – очень сильное эногастрономическое направление: вино Merlot del Ticino заслужило хорошую репутацию, наша региональная кухня тоже очень интересна: она сочетает в себе традиции немецкоговорящей Швейцарии и Италии.