Арам Мнацаканов: «У нас принципиальная позиция – сделать в Москве только одну «Пробку»

Петербургский ресторатор сравнивает свой город с Москвой и объясняет, почему в ресторане на Красной площади не нужно русское меню

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Арам Мнацаканов, ресторатор, основатель Probka Family Наташа Шарапова / для Ведомостей

Ресторатор Арам Мнацаканов работает на рынке с 2001 г., когда открыл в Санкт-Петербурге Probka – первый в городе винный бар и итальянский ресторан уровня fine dining, но по доступным ценам. Заведение стало хитом (за годы работы там побывали звезды от Мика Джаггера и Пола Смита до Михаила Горбачева и Герхарда Шредера), а сам Мнацаканов – любимцем публики и прессы. Сначала в Петербурге, где под его руководством появились еще несколько ресторанов под брендом Probka Family, а потом на Украине: здесь он не только заявил о себе как ресторатор, но и стал ведущим реалити-шоу «Пекельна кухня» (в российском телеэфире «Адская кухня»).

В 2013 г. появилась «Probka на Цветном». «Москвичи почти 12 лет теребили меня: «Открой «Пробку» в Москве, открой «Пробку» в Москве», – вспоминает Мнацаканов. Тогда, несмотря на то что московский филиал не уступил в успехе петербургскому оригиналу (а по финансовым показателям его превзошел), ресторатор говорил в интервью, что больше работать в Москве не будет. Но в этом году свое мнение изменил. Сначала взял под управление принадлежащий Александру Мамуту «Стрелка бар» на «Красном Октябре». По первоначальной договоренности команда Probka Family обновила меню на лето, решение о продолжении работы будет принято по окончании сезона. Попутно Мнацаканов искал помещение для второго собственного ресторана. (Сейчас Probka Family объединяет пять ресторанов в Санкт-Петербурге, один в Москве и один в Берлине.) А для интервью мы встречаемся в Mishka Bosco Bar в ГУМе – первом совместном ресторане Мнацаканова и Bosco di Ciliegi, который с конца августа заработал на месте Bosco Bar.

– Я начну с поздравления с открытием ресторана на Красной площади. И хотя понятно, что от предложения открыться по такому адресу не отказываются, тем не менее – сразу согласились?

– Да, есть с чем поздравить, я сам получаю ежеминутное удовольствие от того, что получилось, – от пространства, от еды, от атмосферы, от всего.

Я думаю, от адреса можно было бы и отказаться, но надо понимать, от кого такое предложение поступило. И вот от предложения этого человека отказаться было сложно, потому что мы с Михаилом Куснировичем друзья уже очень много лет, 20 с лишним. На многие вещи (не скажу что на все, но на многие) смотрим одинаково. Мы никогда не были полноценными бизнес-партнерами, но во всех проектах, особенно в Питере, я всегда очень Мишу поддерживал. А Миша всегда поддерживал меня, в том числе когда я вставал на ноги в Москве с первой «Пробкой».

Конечно, такой ресторан, наверное, в первую очередь большая ответственность, потому что то, что ты [в переносном смысле] скажешь на Красной площади, услышат не только в Центральном округе Москвы, а во всем городе и дальше в России и в мире. Потому что Красная площадь является сердцем нашей родины, и тут ничего не добавишь. Другой Красной площади нет. То, что получилось, это результат работы коллектива Bosco и команды Probka Family.

– Почему не стали делать русское меню?

– Честно, меня очень удручает весь этот а-ля рюс, бесконечные щи и бефстроганов, которые я вижу вокруг. Это уже настолько заезжено. Русские сейчас – современные люди, они едят по-другому.

Репа, щи да каша – кому это интересно? Всем интересно, какие русские люди современные. Поэтому, в моем понимании, мы сделали абсолютно русское меню. Салат с вяленой свеклой с молодым сыром – он русский или нет? Свекла – русский продукт, сыр сделан в России по итальянской технологии. Плюс там мороженое из васаби, которое дает невероятную такую интригу, японцам бы такое в голову не пришло.

– Михаил Куснирович производит впечатление бизнесмена очень контролирующего. Как вы делили зоны ответственности?

– Если бы он не был таким контролирующим, наверное, здесь, в ГУМе, не случилось бы ничего подобного. Можно говорить что угодно, но ГУМ впечатляет. Удалось одновременно сделать ГУМ территорией и воплощением его [Куснировича] любви к людям, к эпохе и органично вписать в пространство ГУМа все крупные международные марки. Всего за несколько лет получилось сделать так, что уже никто и не представляет себе ГУМ без катка, без праздника цветов. Как песни, которые написаны композиторами, но всеми считаются народными, так же и эти традиции ГУМа, которые придумал Миша, а впечатление, что всю жизнь так и было.

Арам Мнацаканов ресторатор, основатель Probka Family Родился 20 ноября 1962 г. в Баку. Окончил механический факультет Ленинградского инженерно-строительного института

1993 возглавил Федерацию тенниса Санкт-Петербурга

1998 создал и возглавил направление импорта вина в компании Marine Express

2001 открыл первый винный бар Probka в Санкт-Петербурге

2007 за заслуги в продвижении итальянской культуры получил орден и звание Cavalière de la Republica Italiana

2011 дебютирует на ТВ как ведущий реалити-шоу «Пекельна кухня» на украинском канале «1 + 1» (в российском телеэфире – «Адская кухня»)

2012 открывает первый ресторан в Москве, «Probka на Цветном»

2017 открывает первый ресторан за пределами РФ, Mine в Берлине

2019 берет под управление «Стрелка бар» и Mishka Bosco Bar в Москве

Что касается нашего проекта, то тут он спящий партнер. Делегировал все, я бы иначе и не согласился. Да ему и не нужно [меня контролировать]. Оставив ресторации Bosco под своим крылом, этот проект он сделал абсолютно открытым, передал мне все права по управлению. Для него меню будет таким же сюрпризом, как и для вас. Единственное, о чем он в процессе спрашивал, это фасады ГУМа и бренд мы с ним вместе утверждали.

Я начал интервью с того, что мы совпадаем по многим вопросам и если бы мы так друг друга не понимали, то совместный проект был бы невозможен. Он же не сделал ни одного ресторанного проекта ни с кем из известных рестораторов, хотя дружит со всеми. Такой же проект он мог сделать только с человеком, которого он с удовольствием обнимает. Как только видит, так и обнимает. И это взаимное чувство, иначе мы бы ничего не сделали.

– Другие совместные рестораны планируете?

– Мы далеко не заглядываем. У нас была задача придумать что-то, что бы впечатлило нас самих, впечатлило нашу команду и наших гостей. Главная задача решена – мы сами в восторге, нам хочется здесь проводить время, принимать гостей. Теперь дело за малым – чтобы публика это оценила. А дальше посмотрим.

– Вы сказали, что до Mishka Bosco Bar не были с Куснировичем бизнес-партнерами, но вы же были младшим партнером Bosco Family в Петербурге?