Гендиректор ММК: «Через 25 лет все рутинные процессы будут автоматизированы»

Павел Шиляев рассуждает о том, как бизнесу оставаться эффективным при росте цен на сырье, брать ли студентов на работу и что будет с Магнитогорском

Статья опубликована в № 4886 от 28.08.2019 под заголовком: Павел Шиляев: Наши клиенты отслеживают заказ в реальном времени

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Павел Шиляев, генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината Андрей Гордеев / Ведомости

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) – одна из немногих крупных российских компаний, которая не стала переносить головной офис в Москву. Поэтому для интервью с его гендиректором Павлом Шиляевым пришлось лететь в Магнитогорск. Перед поездкой старшие коллеги пугали меня воспоминаниями о городе – облако смога над городом, сильный запах металлургического производства и проч.

Однако Магнитогорск показался мне вполне приятным городом. Возможно, это лето так украсило город, в котором сейчас можно взять лавандовый раф в кофейне на набережной Заводского пруда и сделать пару фотографий на фоне далеких и очень впечатляющих труб гигантского металлургического комбината. Кстати, в этом пруду местные жители купались: прямо в центре города, прямо с видом на завод. Возможно, магнитогорцы, как и жители областного центра – Челябинска, суровые люди и ничего не боятся. Но, скорее всего, дело в том, что за последние 25 лет старейший металлургический комбинат России существенно модернизировал производство и снизил выбросы в атмосферу в 4 раза. Шиляев уверяет, что компания находится в процессе постоянного технологического обновления, внедряет наилучшие доступные технологии, покупает лучшее оборудование. Такой подход вкупе с благоприятной рыночной конъюнктурой позволил ММК даже достичь рекордного значения EBITDA в 2018 г. – $2,42 млрд.

– Сейчас, после успешного для металлургов 2018 года, конъюнктура ухудшается?

– Я бы так не сказал. Прошлый год был рекордным, и на его фоне говорить о снижении показателей как об ухудшении не совсем корректно. Произошло всего-навсего возвращение к спокойному, поступательному развитию. Если же говорить о конкретных тенденциях, то да, все сегодня обсуждают удорожание железорудного сырья, резкое и в высокой степени избыточное. Делать прогнозы – дело неблагодарное, но для меня очевидно, что нынешний уровень цен является спекулятивным и чрезмерным. По моей оценке, цена должна вернуться примерно к $80.

Не катастрофа для бизнеса

– ММК недавно сообщал, что на 50% обеспечен собственным углем, а что с рудой?

– Наша самообеспеченность железорудным сырьем составляет примерно 18–20%, это довольно комфортный уровень, поскольку вслед за пиковыми значениями спотовых цен на железную руду (до $115 за 1 т летом. – «Ведомости») всегда наступают периоды отката, когда цены опускаются до $50–60 за 1 т. Мы в этой ситуации не несем издержек, связанных с рентабельностью добычи, – и получается, что наша низкая интеграция в железорудные активы становится рыночным преимуществом.

– То есть у вас нет цели довести обеспеченность по сырью до 100%?

– Это не самоцель. Любые сделки M&A должны работать на повышение эффективности бизнеса. Мы всегда говорили и продолжаем говорить: если на рынке появятся перспективные, интересные предложения с точки зрения M&A, то мы готовы их рассмотреть. Но на данный момент таких предложений нет.

– У кого вы покупаете руду?

– У «Металлоинвеста» и [казахстанской] ERG (Eurasian Resources Group).

– ММК ориентируется в основном на внутренний рынок, поставляя сюда до 90% продукции. Но вы находитесь не в вакууме, а работаете на глобальном рынке, который сейчас закрывается все больше и больше: новые пошлины, санкции, торговые войны. Как это влияет на компанию?