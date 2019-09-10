Директор агентства по развитию туризма VisitBritain: «Королевская семья стала брендом, очень важным для Великобритании»

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Салли Балкомб, генеральный директор VisitBritain и VisitEngland VISITBRITAIN

Британское национальное агентство по развитию туризма VisitBritain отмечает в этом году 50-летие. За полвека туристическая индустрия превратилась в одну из крупнейших отраслей британской экономики, которая обеспечивает 9% ВВП Великобритании и 10% рабочих мест, говорит гендиректор VisitBritain Салли Балкомб. Любопытно, что из 127 млрд фунтов стерлингов, которые ежегодно приносит в экономику Великобритании индустрия гостеприимства, 102 млрд приходится на внутренний туризм. Но внутренний рынок стабилен, а рост обеспечивает въездной туризм. Однако грядущий Brexit порождает неопределенность, учитывая, что 70% туристов приезжают в Великобританию из Европы. В этих условиях нужно быть еще более креативными, говорит Балкомб.

– Поздравляю вас с юбилеем агентства! Как, на ваш взгляд, за эти полвека изменилась Великобритания как туристическое направление?

– Спасибо! Великобритания за эти 50 лет изменилась радикально. Как и любая другая страна за 50 лет. Великобритания всегда была страной традиций, и многие люди по-прежнему воспринимают ее именно так. Но мы и страна инноваций: мы первыми начали пропагандировать понятие «качество» в туризме – задолго до того, как об этом задумались другие, и тем более до появления TripAdvisor. Мы ввели знаки отличия и награды в туризме. Мы первыми задумались о том, что с туристами из других стран надо разговаривать на их языке – у нас первых появился, например, сайт на арабском языке. С тех пор у нас появились офисы в разных странах, которые мы рассматриваем для себя как ключевые, – Китае, Бразилии, России... Мировая экономика за эти 50 лет сильно изменилась, и какие-то страны для нас утратили свое прежнее значение, другие, наоборот, приобрели. Но США, как и 50 лет назад, остаются для нас очень важным рынком. Европа, как единый рынок, по-прежнему является для нас крупнейшим.

Ну а главное изменение – за эти годы туризм превратился в глобальный бизнес, который растет невероятно быстро. Он растет даже быстрее, чем цифровой бизнес. И это то, что нам необходимо постоянно принимать во внимание: как меняются наши клиенты, на каких рынках происходят самые большие изменения...

Что касается последних изменений, огромное влияние [на туристический имидж Великобритании] оказали Олимпийские игры [2012 г. в Лондоне]. Наверное, мы были первой страной, которая осознала и использовала колоссальное наследие, которое Олимпиада дает стране-организатору. Обычно после Олимпиады число туристов, приезжающих в страну-организатор, падает. Но у нас оно росло до прошлого года, когда слегка снизилось. Ну а если смотреть ретроспективно за все 50 лет, мы выросли с 5,8 млн иностранных туристов до 37,8 млн и мечтаем достичь отметки 40 млн. А вклад туристической индустрии в экономику Великобритании вырос менее чем с 1 млрд фунтов стерлингов до 127 млрд.

– А как за эти 50 лет эволюционировала сама VisitBritain?

– Мы эволюционировали, реагируя на изменения в туристической индустрии. Исторически мы были агентством, которое готовило и распространяло буклеты, брошюры, размещало наружную рекламу. Теперь наши активности в цифровом формате.

Но главное, что теперь мы видим свою задачу не просто в продвижении туристического продукта – мы по-прежнему это делаем, но и в его создании, мы участвуем в развитии туристической индустрии и чувствуем свою ответственность за это. Ответственность за то, чтобы люди, работающие в этом бизнесе, добивались успеха. Ответственность за то, чтобы совершенствовалась туристическая инфраструктура и процедуры – ведь как мы можем увеличивать туристический поток, если не растут география и частота авиационных рейсов, если сложно получить въездную визу? Роль VisitBritain, как я ее вижу, – не просто продвигать направление, а помогать туристической индустрии расти: решать проблемы, улучшать организацию.