Владелец группы ЧТПЗ: «Вся территория завода – это объекты белой металлургии»

Андрей Комаров рассказывает, кто вскоре станет крупнейшим производителем труб и почему промышленным компаниям важно инвестировать в образование

Статья опубликована в № 4912 от 03.10.2019 под заголовком: Андрей Комаров: Труба большого диаметра стоит как средний автомобиль

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Андрей Комаров, владелец группы ЧТПЗ Евгений Разумный / Ведомости

Группа ЧТПЗ – одна из немногих крупных российских компаний, которая не стала останавливать инвестиции после кризиса 2008 г. Коренной модернизации подвергся один из двух входящих в группу трубных заводов – Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ). На запуск здесь новых производств к 2009–2010 гг. было потрачено более $2 млрд средств, в основном заемных. В какой-то момент казалось, что компании не справиться с такой долговой нагрузкой. Но Комарову удалось пройти буквально по лезвию ножа.

Мегапроекты окупились и приносят компании стабильную прибыль. Приведение долга к приемлемому уровню позволило компании впервые в своей истории разместить еврооблигации. В середине сентября ЧТПЗ привлек $300 млн под 4,5% годовых.

А у Комарова другие заботы. Теперь ЧТПЗ инвестирует в образование – компании нужны обученные люди для высокотехнологичных производств. В один только Первоуральский металлургический колледж компания вложила 900 млн руб., а готовить кадры для своих заводов начинает уже с детского сада.

– ЧТПЗ впервые разместил евробонды. Довольны ли вы результатом?

– И по нашим оценкам, и по оценкам экспертов, размещение прошло очень успешно. Если говорить про ставку, то это самое успешное размещение для впервые выходящих на рынок игроков начиная примерно с 2013 г. Была тройная переподписка, благодаря чему мы получили очень сбалансированный интересный портфель – в нем более 70% приходится на иностранные финансовые институты.

– Почему бонды номинированы в долларах, а не в евро, ведь в этом случае ставка была бы еще ниже?

– Наш экспорт привязан к доллару.

– Но валютный риск все равно остается, ведь львиная доля продаж приходится на внутренний рынок.

– 21% продаж компании – это экспорт. К тому же часть внутренних контрактов так или иначе привязана к доллару. Поэтому теперь треть долга номинирована в валюте, что соответствует структуре нашей выручки.

– Какой для вас комфортный уровень долговой нагрузки?

– Динамика меняется. В 2015 г. комфортным для нас было соотношение чистый долг/EBITDA, равное 3, а в 2018 г. – 2,4. В среднесрочной перспективе считаем, что комфортным должно быть соотношение на уровне 2.

– У акций ЧТПЗ на Мосбирже низкая ликвидность. Вы не рассматриваете возможность размещения?

– Мы заинтересованы в продвижении компании, в привлечении новых инвесторов, и если сложится благоприятная конъюнктура, то мы такое решение рассмотрим; возможно, даже примем его. Не вижу никаких ограничений.

– Представим, что конъюнктура уже благоприятная.

– Вы же понимаете, что такое решение требует серьезной подготовки. Если мы в перспективе поймем, что конъюнктура благоприятная, то будем в состоянии за шесть месяцев подготовиться.

– Какой пакет готовы предложить инвесторам?