Винодел Валерий Захарьин: «Мы должны создать бренд «русское вино»

Крымский предприниматель – о том, почему бренд в виноделии важнее собственного винзавода, как купил компанию «Инкерман» и зачем возрождает виноградники с местными сортами

Статья опубликована в № 4914 от 07.10.2019 под заголовком: Валерий Захарьин: Винодел – это тот, кто ответил за качество вина своей фамилией на этикетке

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Валерий Захарьин, владелец, директор винодельческой компании «Дом Захарьиных» Максим Стулов / Ведомости

Кадровый офицер Валерий Захарьин оказался смелым человеком и отличным маркетологом. Выйдя в отставку, он начал торговать крымскими винами, следом разбил виноградники, а затем не испугался выпустить вино под собственной фамилией. Создав бизнес с годовыми продажами более 400 млн руб., этой весной Захарьин еще раз удивил рынок, объявив о покупке одного из крупнейших винодельческих хозяйств Крыма – «Инкермана». В интервью «Ведомостям» предприниматель рассказал, как он пришел в виноделие и почему верит в перспективы русского вина.

– Давайте начнем с того, как вы пришли к виноделию. Вы же преподавали в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище?

– Я выпускник этого училища. Потом служил в войсках семь лет, потом в Таллинском училище преподавал, Михаил Пореченков мой курсант был. А потом я вернулся в Симферопольское училище, был командиром подразделения. Когда Советский Союз, к сожалению, прекратил существование, смысла служить под присягой Украине я не видел и в 1996 г. вышел на пенсию – в звании подполковника. (Позже, как офицеру запаса, мне присвоили полковника.)

Но надо было жить дальше – кушать же хочется. В Советском Союзе студентов возили убирать картошку, а в Крыму курсантов отправляли в виноградарские совхозы – помогать убирать виноград. Наших курсантов возили в совхоз в Бахчисарайском районе. Это предприятие было одним из лучших по выращиванию винограда. У меня сейчас земля и виноградники рядом – это долина реки Альма.

Но начал я с торговли – мы продавали крымские вина, например «Массандру». Много продавали. В 2000 г. я стал директором банкротного Краснопартизанского винзавода. Это был огромный завод: 22 000 кв. м, 17 га [виноградников]. В той зоне я в 2002 г. посадил свой первый виноград. Завез саженцы из французского питомника Jean Guy et Bruno Arrive и посадил 88 га. Но там оказалась вымерзаемая зона, и весь виноград погиб, я потерял пару миллионов долларов. Это потом я получил образование по виноделию и виноградарству в Крымском агротехнологическом университете у нас в Симферополе, а тогда не знал. Надо было делать укрывной виноградник, но это очень дорого.

– Уже к 2002 г. вы заработали столько, что могли позволить себе потерять пару миллионов долларов и не разориться?

– Торговля всегда была делом прибыльным. Но я действительно почти разорился. Однако опять удалось подняться после падения.