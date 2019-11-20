Андрей Вагнер: «Через 10 лет ресурс теплосетей будет выработан на 98%»

Что не сделано – реформа системы теплоснабжения. Об этом много говорили еще во времена РАО, но не нашли подходов. Для нас, как для теплогенерирующей компании, это важная и сложная тема: производство, передача и распределение тепла – это половина нашего бизнеса. Только сейчас начали появляться рыночные механизмы для привлечения инвестиций в отрасль. Это концессии и механизм альтернативной котельной. Но процесс идет тяжело, вызывает массу непонимания, настороженность. Надо сказать, тогда РАО ЕЭС львиную долю времени тратило на разъяснения смысла реформы, доведение информации до участников рынка, государства, органов управления и потребителей.