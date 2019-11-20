Андрей Вагнер: «Через 10 лет ресурс теплосетей будет выработан на 98%»
Андрей Вагнер работает в электроэнергетике около 40 лет. В сентябре он был назначен генеральным директором холдинга «Т плюс», где работает последние 10 лет. В 2016–2017 гг. Вагнер уже управлял компанией, но в качестве временно исполняющего обязанности. Тогда он возглавил холдинг в результате кадровых перестановок после увольнения Бориса Вайнзихера, арестованного по уголовному делу о даче взяток руководству Коми. Это дело – единственная тема, которую Вагнер отказался обсуждать.
Зато рассказал о том, как компания привлекает инвестиции в теплоэнергетику и как идут переговоры по продаже «Т плюса» «Газпром энергохолдингу» (ГЭХ). Стороны остановились на стадии оценки, но переговоры не закрыты, уверяет Вагнер.
– Прошло около 15 лет с начала реформы, и, конечно, ее уже можно оценивать. Наверное, большая часть задуманного состоялась: произошло переформирование рынков, изменилась схема владения, что позволило привлечь инвесторов.
Что не сделано – реформа системы теплоснабжения. Об этом много говорили еще во времена РАО, но не нашли подходов. Для нас, как для теплогенерирующей компании, это важная и сложная тема: производство, передача и распределение тепла – это половина нашего бизнеса. Только сейчас начали появляться рыночные механизмы для привлечения инвестиций в отрасль. Это концессии и механизм альтернативной котельной. Но процесс идет тяжело, вызывает массу непонимания, настороженность. Надо сказать, тогда РАО ЕЭС львиную долю времени тратило на разъяснения смысла реформы, доведение информации до участников рынка, государства, органов управления и потребителей.
Еще так и не появился рынок на Дальнем Востоке, но это было определено заранее. Важно, что в основной, смысловой части реформа состоялась. Рынок электроэнергии существует, инвестиции привлечены, новые собственники выполнили свои обязательства. Страна получила огромное количество новых электромощностей – генерирующих, сетевых. Это бы не состоялось в старой тарифной системе регулирования. И сейчас в теплоснабжении мы тоже не можем решить проблемы в логике действующего тарифного регулирования.
– Надбавки в ценовых зонах существуют, но их можно корректировать, вести ситуацию к идеалу. В моем понимании это в том числе результат незавершенной модернизации – на рынке остаются такие элементы, как вынужденная генерация, которые не позволяют реализовать рыночную модель.
Например, наша компания. Часть ее по-хорошему по экономическим причинам должна была отмереть либо быть полностью переведена на тепло. Но это подразумевает реконструкцию и немалые деньги. И мы выбрали другой путь. Все свои парогазовые блоки построили с паровыми теплофикационными турбинами для комбинированной выработки. В итоге наши парогазовые блоки сейчас одни из самых эффективных на рынке. Но масштаб модернизации пока недостаточный. У нас 62 станции, а обновили только 22 из них.
Безусловно, нельзя в один момент закрыть все неэффективные станции, это вопрос времени. Наверное, постепенно можно дойти до идеального рынка и идеальной цены. Сейчас из сильно отсталого состояния энергетики мы перешли к существующему, и энергетикам предстоит еще немало работы. Неспроста же родилась задача по дальнейшему обновлению, новой программе ДПМ. Это следующий шаг, и все с ним согласились.