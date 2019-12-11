Совладелец Globaltruck: Для нашей индустрии внедрение беспилотных технологий будет убийственным
Один из крупнейших российских автомобильных грузоперевозчиков – Globaltruck – раньше делал ставку на собственный парк и работу исключительно в сегменте магистральных перевозок. Теперь компания меняет стратегию: она намерена использовать автомобили других перевозчиков, а также выходить в другие сегменты рынка. Для чего это нужно – в интервью «Ведомостям» рассказал совладелец и председатель совета директоров Globaltruck Александр Елисеев.
Грузовики и государство
– Тема «Платона» важна прежде всего для Минтранса – с точки зрения поддержания дорог в нормальном состоянии. Для транспортного бизнеса значение системы переоценено. Обеление рынка на 90–95% – это функция Федеральной налоговой службы (на внутрироссийских рейсах, а при экспорте-импорте – еще и Таможенной службы). Что такое «обеление рынка»? Это уход тех компаний, которые, скажем так, применяют агрессивные методы налоговой оптимизации, как правило это небольшие компании. И могу сказать, что налоговая в целом работает, применять серые схемы таким игрокам становится все сложнее. Но понятно, что это долгий путь. Какое влияние на этот процесс оказал «Платон»? Все стали платить этот дорожный сбор, из-за этого выравниваются условия на рынке. Но рынок пока не выровнялся в отношении более существенных затрат – кто-то платит налоги как положено, а кто-то – «по-другому».
– Расходы на «Платона» ежегодно растут из-за индексации тарифа, увеличения парка машин и их пробега. В 2018 г. на «Платона» было израсходовано около 350 млн руб., или 5% общей себестоимости перевозок компании.