Открытие Крымского моста упростило и увеличило грузоперевозки на полуостров

Грузовое движение на Крымском мосту действует уже более года. Движение машин с разрешенной максимальной массой более 3,5 т было открыто в октябре 2018 г. За 14 месяцев по мосту проехало свыше 865 000 грузовиков, а годовой грузовой трафик в 2,5 раза превысил аналогичный показатель Керченской паромной переправы – в 2016–2018 гг. паромы перевезли суммарно 850 000 фур, приводит данные представитель Минтранса. Причем грузопотоки в Крым и из Крыма отличались ненамного: в направлении полуострова проехало более 450 000 машин – на 8,5% больше, чем в обратном направлении, в Краснодарский край. В целом с начала работы автодорожной части моста (с 16 мая 2018 г.) трафик в обе стороны превысил 8,3 млн легковых и грузовых машин, мотоциклов и автобусов.