Граф Франческо Мароне Чинзано: Мы создаем бренд «Монтальчино»

Партнерство продолжалось до тех пор, пока в бизнес не пришло следующее поколение: у Альберто Мароне Чинзано и Джанни Аньелли отношения не сложились. В 1985 г. Fiat продал свою долю в Cinzano алкогольной группе IDV (ныне Diageo; в 1999 г. она уступила Cinzano группе Campari). Таким образом, семейная марка Cinzano стала частью глобальной группы, а Франческо Чинзано – ее сотрудником. И дослужился до должности директора по маркетингу IDV в Испании. Возможно, он так и продолжал бы делать карьеру в глобальной компании, если бы не трагедия, которая произошла с его отцом: в 1989 г. граф Альберто Мароне Чинзано погиб в автокатастрофе. Его доля была распределена между тремя детьми, и наследники оказались перед фактом, что семейную долю придется продать. На свою долю в Cinzano Франческо Чинзано выменял тосканскую винодельню Col d’Orcia: IDV она была не очень интересна («в те годы Монтальчино не было широко известно»), а для Франческо это оказалось очень хорошей сделкой.