Граф Франческо Мароне Чинзано: Мы создаем бренд «Монтальчино»
Граф Франческо Мароне Чинзано, подобно многим аристократам, богат не наличностью, а недвижимостью. 1 га виноградников в окрестностях Монтальчино, где производят знаменитое вино брунелло, стоит больше 1 млн евро, а у графа таких виноградников 146 га, а всего земли в одном из самых известных субрегионов Тосканы – 520 га. Плюс еще виноградники в Чили, которые граф высаживал лично.
Наследник империи Cinzano стал тосканским виноделом из-за длинной череды событий, на которые повлияли глобализация и терроризм, дружба и вражда, большой труд и удача.
Семья графов Мароне Чинзано, владельцев знаменитого вермута, стала одной из целей террористов из «Красных бригад», объявивших в Италии 70-х гг. прошлого века войну богатым и знаменитым. В 1976 г. семья в одночасье была вынуждена уехать из Турина в Швейцарию, после того как полиция сообщила, что Франческо и его сестра Ноэми – цели для похищения.
Окончив Женевский университет, Франческо поступил в аукционный дом Christie’s в Женеве. Но отец, граф Альберто, настоял, чтобы сын пошел работать в инвестбанк – сначала в Нью-Йорке, а потом в Лондоне. По прошествии полутора лет, в 1982 г., когда отец согласился взять сына в Cinzano, Франческо выбрал работу в Австралии.
К этому моменту семья Чинзано уже не была единоличным владельцем марки Cinzano. Семья сделала очень большие инвестиции в международное развитие бренда Cinzano в 20-е гг. прошлого века, открыла производства по всему миру, где были итальянские эмигранты, – в Аргентине, Австралии, США, Колумбии, даже в Германии. Но в 1929 г. началась Великая депрессия, и Cinzano оказалась на грани банкротства. Тогда дед Франческо, Энрико Чинзано, 1-й граф Мароне, привлек в партнеры семью владельцев Fiat: Энрико Чинзано и Эдоардо Аньелли были очень дружны. Они распределили доли в Cinzano 50 на 50, но президентом и гендиректором остался Энрико Чинзано.
Партнерство продолжалось до тех пор, пока в бизнес не пришло следующее поколение: у Альберто Мароне Чинзано и Джанни Аньелли отношения не сложились. В 1985 г. Fiat продал свою долю в Cinzano алкогольной группе IDV (ныне Diageo; в 1999 г. она уступила Cinzano группе Campari). Таким образом, семейная марка Cinzano стала частью глобальной группы, а Франческо Чинзано – ее сотрудником. И дослужился до должности директора по маркетингу IDV в Испании. Возможно, он так и продолжал бы делать карьеру в глобальной компании, если бы не трагедия, которая произошла с его отцом: в 1989 г. граф Альберто Мароне Чинзано погиб в автокатастрофе. Его доля была распределена между тремя детьми, и наследники оказались перед фактом, что семейную долю придется продать. На свою долю в Cinzano Франческо Чинзано выменял тосканскую винодельню Col d’Orcia: IDV она была не очень интересна («в те годы Монтальчино не было широко известно»), а для Франческо это оказалось очень хорошей сделкой.
Новый владелец Col d’Orcia сделал дополнительные инвестиции, улучшил качество вина, увеличил объем производства. В 1995 г. начался бум вин Монтальчино в США – после того как был представлен урожай брунелло 1990 г., привлекший большое внимание винной прессы в Штатах, – а затем этот бум распространился и по всему миру.
Растущие продажи и цены на Сol d’Orcia позволили графу задуматься о новых инвестициях на новых рынках. Он выбрал Чили и в 1995 г. вместе с семьей переехал в Южную Америку, разбил виноградники в долине Мауле и начал выпускать вина под брендом Erasmo.
В 2005 г., когда детям пришла пора идти в школу, семья вернулась в Тоскану. А три года спустя в регионе разразился скандал, получивший название «брунеллогейт». По словам графа Франческо, брунелло – это не клон винограда санджовезе, как многие считают, а 100%-ный санджовезе, что подтверждено тестами ДНК. Но за сотни лет виноград, что растет вокруг Монтальчино, где климат чуть жарче, чем в остальной Тоскане, эволюционировал, стал темнее и дает более танинное вино.
В 2008 г. выяснилось, что производители брунелло, чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос на свое вино, стали добавлять в него виноматериалы из других сортов (что строжайше запрещено правилами аппелласьона брунелло ди Монтальчино). Под подозрение попали винтажи с 2003 по 2007 г. и многие знаменитые дома. Журнал Wine Spectator сообщил в 2009 г., что было деклассифицировано 144 000 ящиков брунелло и 75 000 ящиков россо ди Монтальчино (среднее годовое производство – 540 000 и 375 000 ящиков соответственно), 11 000 ящиков было отправлено на дистилляцию. Дома, виновные в махинациях, не назывались, но было объявлено, что все подозрения в отношении Biondi Santi и Col d’Orcia сняты.
Со следующего года все вина, выпускаемые Col d’Orcia, получат сертификат органических. Помимо этого Мароне Чинзано увеличивает производство других органических продуктов на своих землях. Осенью этого года граф Франческо в очередной раз приехал в Россию и встретился с корреспондентом «Ведомостей».
– Последний раз я был в Москве 4–5 лет назад, вижу много впечатляющих изменений.
До последнего кризиса Россия была вторым по важности экспортным рынком для Col d’Orcia – спасибо нашему импортеру МБГ. Из-за кризиса Россия потеряла несколько позиций, но по-прежнему в топ-10. И мы продолжаем инвестировать в этот рынок, чтобы быть готовыми к росту, когда начнется восстановление рынка.
– Col d’Orcia – бутиковое винное хозяйство. Мой совокупный оборот – Монтальчино и Чили – $8 млн. В Монтальчино мы очень зависим от рейтингов винтажей, по закону мы обязаны выдерживать вино минимум пять лет до выпуска в продажу. В прошлом году мы представили урожай 2013 г., он заслужил очень хорошие оценки. Урожай 2014 г., который был представлен в этом году, получил «3 звезды» (из максимальных пяти) от Консорциума производителей брунелло ди Монтальчино, т. е. будет некоторое замедление, но это естественно.
В Чили у нас тоже все хорошо: наше новое вино Erasmo Rose – в списке лучших розовых вин Чили винного гида Descorchados 2020.
В целом чилийские вина на глобальном маркете стагнируют из-за невысоких цен. Что нам, производителям бутиковых чилийских вин, надо совместными усилиями исправлять. Мы создали в Чили ассоциацию MOVI (Movement of Independent Vintners), чтобы показать миру инновационность чилийских вин, их качество и то, что они заслуживают более высоких цен.