«В июле-августе на Эйфелевой башне бывает 25 000 человек за день»

– Да, это так. Большую часть наших посетителей составляют французы и европейцы (19 и 41%), затем – американцы и канадцы (15%), Азия и Южная Америка – 11 и 10%. Россиян сейчас мало. Но, во-первых, стоит сказать о том, что россияне Францию любят и приезжают не только в Париж, но и в регионы. Я знаю, что много россиян бывает, например, на горнолыжных курортах или на Лазурном берегу. Возможно, в последнее время их было немножко меньше в Париже, и предположу, что это можно связать в том числе с опасениями насчет безопасности после терактов. Тем не менее мы констатируем, что россияне возвращаются в Париж.