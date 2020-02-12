«В июле-августе на Эйфелевой башне бывает 25 000 человек за день»
Эйфелева башня, ставшая одним из самых узнаваемых зданий Парижа и его символом, строилась в 1887 г. как временное сооружение. Она должна была послужить входной аркой Всемирной выставки 1889 г., а спустя 20 лет ее предполагалось демонтировать. Еще на этапе строительства около 300 видных общественников – деятелей культуры (среди которых были, например, Ги де Мопассан и композитор Шарль Гуно) писали в муниципалитет с требованием остановить возведение башни, нарушающей, по их мнению, архитектурный облик города. Зато у публики сооружение имело мгновенный и грандиозный успех. За шесть месяцев работы выставки посмотреть башню пришло более 2 млн посетителей, а к концу года удалось возместить три четверти всех затрат на строительство – 7,8 млн франков (целиком башня окупилась еще до окончания выставки и сразу стала приносить доход).
Сейчас Эйфелеву башню посещает по 6 млн туристов в год, а ее годовой бюджет превышает 100 млн евро. Для управления башней в 2005 г. была учреждена компания Societe d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), которая на 99% принадлежит мэрии Парижа. C 2018 г. SETE возглавляет Патрик Бранко Рюиво, прежде работавший в мэрии Парижа и отвечавший там в том числе за модернизацию и развитие цифровых технологий.
Мы встречаемся в Москве, и Бранко Рюиво здесь впервые. Как многие иностранцы, он в восторге от города, особенно отмечая не только его красоту и удобство, но и доброжелательность и гостеприимство россиян – как профессионалов в отелях и кафе, так и встреченных им горожан. И добавляет, что будет приезжать чаще: во-первых, Москва – отличный город, во-вторых, надо работать с российским рынком.
– Да, это так. Большую часть наших посетителей составляют французы и европейцы (19 и 41%), затем – американцы и канадцы (15%), Азия и Южная Америка – 11 и 10%. Россиян сейчас мало. Но, во-первых, стоит сказать о том, что россияне Францию любят и приезжают не только в Париж, но и в регионы. Я знаю, что много россиян бывает, например, на горнолыжных курортах или на Лазурном берегу. Возможно, в последнее время их было немножко меньше в Париже, и предположу, что это можно связать в том числе с опасениями насчет безопасности после терактов. Тем не менее мы констатируем, что россияне возвращаются в Париж.
С другой стороны, нельзя сказать, что мы, руководство Эйфелевой башни, были как-то очень активны в работе с российским рынком. Поэтому один из наших приоритетов сейчас – запустить русскоязычную версию сайта. Мы планируем, что она заработает этим летом. Также у нас на ресепшене появится русскоговорящий персонал. В частности, мы заключили договор с парижским Институтом восточных языков – это очень известное и солидное учреждение, их специалисты будут у нас работать.
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– Да, вы абсолютно правы, сейчас время перемен, нам нужно многое улучшить. При этом задача двойная. С одной стороны, работая с такими памятниками, как Эйфелева башня, первое и главное всегда – это сохранить все в лучшем виде. Эйфелева башня должна остаться с нами как можно дольше. Но при этом Париж готовится к Олимпийским играм 2024 г. Значит, мы ждем много гостей и нужно предложить им максимум услуг и комфорта.