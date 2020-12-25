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Борис Титов: «Когда денег становится меньше, желание убрать конкурентов резко возрастает»

Бизнес-омбудсмен считает, что пандемия заставила государство заметить предпринимателей и простимулировала грязные методы конкурентной борьбы
Екатерина Шохина
Бизнес-омбудсмен Борис Титов /Евгений Разумный / Ведомости

Пандемия обострила все проблемы малого и среднего бизнеса: на фоне снижающихся доходов потребителей и спроса платежи по кредитам, штрафы проверяющих и налоги сразу стали чрезмерными. Бизнес смог донести свою позицию: компаниям предоставили льготные кредиты, был введен мораторий на проверки, а также снижены или отсрочены налоги. Но это на время. Если государство свернет эти меры, большинство малых предприятий уже в начале 2021 г. вынуждены будут закрыться, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

– Столько внимания частному бизнесу, как в этом году, государство не уделяло никогда. Получается, в этом смысле пандемия пошла ему на пользу? Изменила отношение государства к бизнесу?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных