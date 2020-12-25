Борис Титов: «Когда денег становится меньше, желание убрать конкурентов резко возрастает»

Пандемия обострила все проблемы малого и среднего бизнеса: на фоне снижающихся доходов потребителей и спроса платежи по кредитам, штрафы проверяющих и налоги сразу стали чрезмерными. Бизнес смог донести свою позицию: компаниям предоставили льготные кредиты, был введен мораторий на проверки, а также снижены или отсрочены налоги. Но это на время. Если государство свернет эти меры, большинство малых предприятий уже в начале 2021 г. вынуждены будут закрыться, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.