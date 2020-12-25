Борис Титов: «Когда денег становится меньше, желание убрать конкурентов резко возрастает»Бизнес-омбудсмен считает, что пандемия заставила государство заметить предпринимателей и простимулировала грязные методы конкурентной борьбы
Пандемия обострила все проблемы малого и среднего бизнеса: на фоне снижающихся доходов потребителей и спроса платежи по кредитам, штрафы проверяющих и налоги сразу стали чрезмерными. Бизнес смог донести свою позицию: компаниям предоставили льготные кредиты, был введен мораторий на проверки, а также снижены или отсрочены налоги. Но это на время. Если государство свернет эти меры, большинство малых предприятий уже в начале 2021 г. вынуждены будут закрыться, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.
– Столько внимания частному бизнесу, как в этом году, государство не уделяло никогда. Получается, в этом смысле пандемия пошла ему на пользу? Изменила отношение государства к бизнесу?
Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области