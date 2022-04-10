Евгений Мовчан: «У меня нет ощущения, что импорту в нашей стране пришел конец»Гендиректор «Петровича» о развитии в кризис, запасах на строительный сезон и о том, почему в России не производят шурупы
Многие материалы раскупались как горячие пирожки, поэтому по части позиций образовался дефицит. В интервью «Ведомостям» Мовчан рассказывает, почему он считает, что импорт таких товаров в страну не прекратится, и почему компания в кризис не сокращает издержки и не увольняет персонал.
– Как изменилась стратегия компании в связи с последними событиями? Прошлый кризис, судя по вашим заявлениям, пошел вам на пользу. А как сейчас?
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