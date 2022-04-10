Евгений Мовчан: «У меня нет ощущения, что импорту в нашей стране пришел конец»

Многие материалы раскупались как горячие пирожки, поэтому по части позиций образовался дефицит. В интервью «Ведомостям» Мовчан рассказывает, почему он считает, что импорт таких товаров в страну не прекратится, и почему компания в кризис не сокращает издержки и не увольняет персонал.