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«Машина за счет отсутствия водителя может ездить круглосуточно»

Сооснователь ПЭК Вадим Филатов про освоение новых рынков, нехватку тягачей и водителей
Денис Ильюшенков
Совладелец и заместитель гендиректора логистической компании ПЭК Вадим Филатов / Евгений Разумный / Ведомости

Логистика – одна из первых отраслей, почувствовавших на себе проявления кризиса после начала СВО в 2022 г. Перевозчикам грузов пришлось одновременно решать сразу несколько непростых задач: переориентировать бизнес на новые рынки, сохранить коллектив и автомобильный парк, обновлять который стало намного сложнее, и продолжать технологическое развитие компаний. Как решались и решаются эти вопросы, в интервью «Ведомостям» рассказал сооснователь, заместитель гендиректора логистической компании ПЭК Вадим Филатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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