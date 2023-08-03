«Машина за счет отсутствия водителя может ездить круглосуточно»

Логистика – одна из первых отраслей, почувствовавших на себе проявления кризиса после начала СВО в 2022 г. Перевозчикам грузов пришлось одновременно решать сразу несколько непростых задач: переориентировать бизнес на новые рынки, сохранить коллектив и автомобильный парк, обновлять который стало намного сложнее, и продолжать технологическое развитие компаний. Как решались и решаются эти вопросы, в интервью «Ведомостям» рассказал сооснователь, заместитель гендиректора логистической компании ПЭК Вадим Филатов.