«Мы не бросаем рыбаков»Глава Росрыболовства Илья Шестаков о новых этапах инвестиционной программы отрасли и сложностях с реализацией продукции
Росрыболовство в середине октября провело новые аукционы по квотам на 50% объема добычи краба на Дальнем Востоке на 15 лет. В декабре пройдет распределение квот по минтаю и сельди. Росрыболовство также готовит программу перераспределения рыболовных участков, закрепленных за пользователями для ведения промысла лососевых. Зачем понадобилась реформа отрасли и как идет распределение квот по новым принципам, в интервью «Ведомостям» рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.
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