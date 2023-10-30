«Мы не бросаем рыбаков»

Росрыболовство в середине октября провело новые аукционы по квотам на 50% объема добычи краба на Дальнем Востоке на 15 лет. В декабре пройдет распределение квот по минтаю и сельди. Росрыболовство также готовит программу перераспределения рыболовных участков, закрепленных за пользователями для ведения промысла лососевых. Зачем понадобилась реформа отрасли и как идет распределение квот по новым принципам, в интервью «Ведомостям» рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.