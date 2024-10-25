Но в последнее время – буквально, наверное, в последние 2–3 года – нарастало напряжение между ним и сотрудниками. И в конце прошлого года у нас был очень серьезный конфликт с одним из наших топ-менеджеров, без которого компания, в принципе, не смогла бы существовать. Он сказал, что он не будет больше работать с Владиславом, попросил меня освободить его от занимаемой должности. И мне пришлось ему пообещать, что он больше с Владиславом работать не будет. В последнее время таких конфликтов стало много. Команда отказывалась с ним работать. Они все ко мне приходили. И, конечно, это не могло не вызвать у этого человека возмущение, ущемление самолюбия, что его не воспринимают.