«Я верю в справедливость законодательной системы Российской Федерации»Основательница Wildberries дала интервью «Ведомостям» на крупнейшем складе компании – в Электростали
В 2024 г. компания Wildberries оказалась в эпицентре событий. В июне было объявлено о слиянии с лидером в сфере наружной рекламы – компанией Russ – для создания цифровой маркетинговой платформы и системы платежей. К октябрю сделка была завершена, что вызвало напряжение среди сооснователей Wildberries – Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Владислав обвинил партнеров в рейдерском захвате компании, на что Татьяна отреагировала ответом: «Это не рейдерский захват, это развод». Конфликт обострился, когда в сентябре вооруженные люди попытались проникнуть в офис Wildberries, что привело к стрельбе, погибло два человека.
В эксклюзивном интервью «Ведомостям» глава Wildberries Ким рассказала о ключевых планах компании на будущее, теперь совместное с Russ, и своих взглядах на перспективы всей отрасли. О конфликте с бывшим мужем, превращении Wildberries из маркетплейса в экосистему и автоматизацию труда редакторы «Ведомостей» Екатерина Кинякина и Екатерина Литова говорили с Ким на крупнейшем складе в России (более 360 000 кв. м!) в Электростали.
– Все, наверное, в курсе, что мы в этом году объединились с компанией Russ, и последние три месяца у нас шла реструктуризация. Мы пересматривали бизнес-процессы, попутно делали аудит, в том числе финансовый. Прошло три месяца, и я считаю, это достаточно большой срок, чтобы уже были видны результаты. И то, что у нас усилился рост, то, что мы смогли запустить склады, то, что мы догоняем те цели, которые мы ставили перед собой, это все говорит о том, что процесс первой интеграции прошел весьма успешно.
Параллельно мы занимались тем, что выстраивали дальнейшие планы по развитию, ради чего мы, собственно говоря, объединились. Думаю, что мы или в конце этого года, или в начале следующего уже сможем рассказать.
Мы используем те возможности, которые предоставило нам объединение с крупнейшим рекламным оператором страны. Наша цель – сделать так, чтобы не только крупные компании имели возможность рекламироваться и повышать узнаваемость своего бренда, но чтобы каждый, даже самый небольшой продавец или производитель, мог получить такой новый канал для общения со своей аудиторией. Сейчас в этом направлении идет разработка одного интересного продукта. Я думаю, что до конца года мы его презентуем.
Если же говорить про более приземленные вещи, то у нас идет автоматизация. Мы не случайно решили провести интервью именно на складе в Электростали – он у нас наиболее технологичный. Здесь у нас тестируются беспилотные перевозки между складскими блоками. На складе в Коледине завершается реконструкция. В принципе, у нас сейчас идет очень серьезная перестройка складов.
В следующем году планируем в стройку еще более 3 млн кв. м. И, конечно, мы понимаем, что необходимое количество трудовых ресурсов будет очень сложно найти, поэтому мы идем к автоматизации. Мы, в принципе, считаем, что автоматизация процессов позволяет улучшать жизнь сотрудников и неизбежно повышает ценность человеческого труда.
– Russ – прибыльная компания, конечно, но, когда я договаривалась об объединении с компанией Russ, речь шла не про инвестора, а про построение новой системы, которая должна была помочь компании Wildberries сохранять темпы роста и оставаться лидером на рынке. Если мы посмотрим на события, которые сейчас происходят в нашем секторе, видно, что я приняла правильное решение. В сентябре «Яндекс» заявил о том, что они хотят выйти на рынок наружной рекламы, сейчас усиливает свои рекламные инструменты еще Т-банк, «Авито» и другие платформы...
То есть люди понимают, что реклама, как ни банально звучит, – это двигатель торговли. И показательно, что на дальневосточном форуме Михаил Хомич (управляющий директор по международному развитию ВЭБ.РФ. – «Ведомости») рассказывал, что, когда предпринимателей спрашивают, что им нужно, первое, что они называют, – это присутствие на наружной рекламе. Потому что мало произвести хороший товар, нужно еще иметь возможность донести информацию об этом товаре до потребителя.
Результаты нашего тестирования, которые мы запускали в августе – сентябре, это подтверждают: в некоторых категориях рост достигал 600%, и это были маленькие неизвестные компании. Наша задача – сделать так, чтобы рекламные инструменты были доступны не топ-300 или топ-600 продавцам и производителям, а большому количеству людей. Это даст и повысит, скажем, выживаемость МСП. Мы также запустили сейчас технологию клик-аут, по которой не только наши текущие партнеры могут размещать рекламу у нас, но и те, кто у нас еще не продается.
– Нет, не обсуждали, потому что это бизнес мой. Я его придумала, я его создала. Соответственно, финансирование тоже было за счет моих собственных средств. Мне родители помогали. Владислав пришел в компанию работать в 2007 г., насколько я помню. Да, он, конечно, пытался принимать участие в управлении компанией на правах супруга.
Но в последнее время – буквально, наверное, в последние 2–3 года – нарастало напряжение между ним и сотрудниками. И в конце прошлого года у нас был очень серьезный конфликт с одним из наших топ-менеджеров, без которого компания, в принципе, не смогла бы существовать. Он сказал, что он не будет больше работать с Владиславом, попросил меня освободить его от занимаемой должности. И мне пришлось ему пообещать, что он больше с Владиславом работать не будет. В последнее время таких конфликтов стало много. Команда отказывалась с ним работать. Они все ко мне приходили. И, конечно, это не могло не вызвать у этого человека возмущение, ущемление самолюбия, что его не воспринимают.