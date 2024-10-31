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Игорь Игнашов: «Санкции – это происки конкурентов»

Директор по продажам «Русала» в России и СНГ – о создании ценового индикатора на алюминий, санкциях и скоростных поездах
Александр Волобуев
Георгий Бичашвили
Директор по продажам «Русала» в России и СНГ Игорь Игнашов/ Максим Стулов / Ведомости

«Русал» – один из крупнейших в мире производителей алюминия и единственный в России – первичного алюминия (сырье). Выручка компании в 2023 г. просела на 13%, или $1,6 млрд, на фоне развернувшейся контрсанкционной борьбы, проблем на основных рынках сбыта и падения цен на металл. Теперь холдинг, около 70% продукции которого традиционно продавалось за рубежом, ищет точки роста в России и СНГ. Гендиректор ОК «Русал – торговый дом» Игорь Игнашов рассказал «Ведомостям» о перспективах роста потребления алюминия в стране, новых проектах и ценовой политике компании на рынках ближнего зарубежья.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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