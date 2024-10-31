Игорь Игнашов: «Санкции – это происки конкурентов»

«Русал» – один из крупнейших в мире производителей алюминия и единственный в России – первичного алюминия (сырье). Выручка компании в 2023 г. просела на 13%, или $1,6 млрд, на фоне развернувшейся контрсанкционной борьбы, проблем на основных рынках сбыта и падения цен на металл. Теперь холдинг, около 70% продукции которого традиционно продавалось за рубежом, ищет точки роста в России и СНГ. Гендиректор ОК «Русал – торговый дом» Игорь Игнашов рассказал «Ведомостям» о перспективах роста потребления алюминия в стране, новых проектах и ценовой политике компании на рынках ближнего зарубежья.