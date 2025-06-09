Александр Шевелев: «Главенствующий тренд – использование искусственного интеллекта»

– Ваш вопрос напомнил мне о том, как несколько лет назад на 1 апреля, в рамках празднования Дня юмора, мы выпустили пресс-релиз о том, что «Северсталь» якобы начинает производство адамантия. Мы сделали это не просто ради шутки: следующий более обстоятельный пресс-релиз был о том, что «Северсталь» фокусируется на поиске дополнительных инновационных возможностей для наших клиентов. Компания системно разрабатывает новые виды продукции, новые марки стали, позволяющие клиентам получать дополнительную ценность. Если у клиентов будет запрос на вибраниум или адамантий, «Северсталь» готова будет на этот запрос ответить. К сожалению, фантасты не указывают точные характеристики этих металлов – эластичность или модуль упругости, коррозионную стойкость, вибрационные нагрузки. Можно предположить, что они являются сверхпрочными. Теоретический предел прочности для стали составляет от 10 до 20 ГПа. Сейчас производится сталь, прочность которой примерно в 10 раз ниже теоретического предела, поэтому у нас есть отличные перспективы для дальнейшего совершенствования.